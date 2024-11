UHAPŠEN MONSTRUM SA ZVEZDARE: Tukao i iživljavao se nad ženom satima, a potom urinirao po njoj!

Bratislav S. (53) iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je ženu M. V. (39), s kojom je bio u vezi, zaključao u svom stanu i satima je zverski mučio, optuživši je da ga je prevarila!

Tukao ju je rukama i nogama, polivao hladnom i vrelom vodom, urinirao po njoj i ponižavao je na najgore moguće načine.

Kako saznaje Informer.rs od izvora iz istrage, Bratislav je 18. januara oko 21 čas doveo M. V. u svoj stan, koji se nalazi u beogradskoj opštini Zvezdara, i odmah ju je optužio za preljubu.

"Posle kraće svađe, prvo ju je više puta ošamario, a pošto je ona uporno negirala da mu je bila neverna, nasilnik ju je pesnicom udario u glavu, usled čega je pala na pod i izgubila svest.

"Osumnjičeni je zatim napunio šerpu hladnom vodom i polio nesrećnu ženu kako bi je osvestio" kaže sagovornik, i dodaje:

" Osumnjičeni je potom pesnicama nastavio da je udara po glavi i telu. Kada bi ona ponovo pala u nesvest, on bi je opet polio hladnom ili vrelom vodom. Sve vreme jezive torture pretio joj je da ne sme glas da pusti niti da pomisli da potraži pomoć, jer će je ubiti.

Pošto je M. V., uprkos jezivim batinama, i dalje negirala da ga je prevarila, Bratislav je u jednom trenutku urinirao po nesrećnoj ženi.

"Oko pet sati ujutru okrivljeni je izašao iz stana i ostavio vrata otključana, što je M. V. iskoristila i pobegla. Potom je otišla u Grocku, gde živi, i odmah sve prijavila policiji. Poslata je u bolnicu u kojoj su joj lekari konstatovali mnogobrojne povrede po telu i glavi, a policijska patrola se uputila kod Bratislava i zatekla ga kako mirno spava. Prilikom privođenja, policajcima se pravdao da ništa nije loše uradio, glumeći da ne zna zašto su uopšte došli po njega. Kada su mu rekli da ga je prijavila devojka zbog mučenja, Bratislav je kazao da ju je sigurno pretukao njen švaler i da sada hoće njemu da smeste hapšenje" ispričao je sagovornik.

Po nalogu Prvog osnovnog tužilaštva, nasilniku je određeno zadržavanje do 48 sati. Tereti se za zlostavljanje i mučenje, kao i za ugrožavanje sigurnosti, za šta mu preti do tri godine zatvora. Nakon saslušanja u tužilaštvu, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Autor: Iva Besarabić