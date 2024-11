Krvava drama u Nišu dobila epilog! Evo kako je osuđen Jovan (41) koji je pokušao da zakolje partnerku

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je presudu Višeg suda u Nišu kojom je Jovanu Nikoliću (41) iz Niša izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi, jer je pokušao da na podmukao način ubije Svetlanu S. (63) kojim je bilo u emotivnoj vezi.

Jovan je prvo bio optužen za pokušaj teškog ubistva ali je veštačenjem utvrđeno da boluje od nespecifikovane neorganske psihoze, pa mu je umesto zatvorske kazne izrečena mera lečenja i čuvanja na psihijatriji.

- Presuda prvostepenog suda je potvrđena u celosti – rečeno je u Apelacionom sudu u Nišu.

"Spremio sam ti veliko iznenađenje"

Podsetimo, krvava drama odigrala se oko podneva 25. septembra 2022. godine u kući u kojoj stanuje Jovan Nikolić u Knjaževačkoj ulici u Nišu. Policiju su alarmirale komšije nakon što je Svetlana istrčala iz kuće oblivena krvlju i počela da doziva u pomoć. Optužnicom VJT Niš Nikoliću je bilo stavljeno na teret da je ženu sa kojom je bio u emotivnoj vezi pozvao u svoju kuću da bi joj navodno pokazao gde živi, a da je potom je pokušao da je likvidira na podmukao način. On je partnerku sačekao u dvorištu, pa su se popeli na drugi sprat kuće da bi joj pokazao "raspored prostorija". Žena koja je čudom izbegla likvidaciju, pred sudom je opisala detalje krvave drame.

- Insistirao je da dođem da vidim u kakvom luksuzu živi. Dočekao me je ljubazno i poljubio u obraz za dobrodošlicu. U hodniku je bio mrak, a on je stajao iza mene. To mi se nije dopalo, pa sam ga pitala: "Zar domaćin ne treba da ide prvi?". On je odgovorio da ja moram da idem prva, jer mi je spremio "veliko iznenađenje". Onda mi je stavio levu ruku preko očiju, a desnom, u kojoj je bio nož, presekao mi je vrat. U trenutku je krv krenula na sve strane – opisala je na sudu Svetlana S. detalje krvave drame.

Prema navodima optužnice, Jovan je u rukama imao kuhinjski nož sa oštricom dugom 16 centimetara. Nakon što ju je posekao po vratu, ona je uspela da mu otme nož, pa je počela borba oko njega.

- Gledala sam samo kako da pobegnem iz te prostorije. On me je vukao za kapuljaču I davio me, kako bi me uvukao u sobu. Tu u hodniku je bila najstrašnija borba, a kako sam uspela da izađem ni sama ne znam. Uhvatila sam se za gelender strmog stepeništa da me ne bi gurnuo, a drugom rukom sam uspela da mu nekako izbijem nož. Krv lipti na sve strane, on me vuče za kapuljaču dok silazimo. Borimo se oko noža koji je pao na prvo odmorište. Opet sam uspela da mu ga izbijem iz ruke, ali me je posekao po prstu – opisala je Svetlana detalje krvave drame.

Povređena žena uspela je da odgurne napadača i potrči niz stepenice dozivajući pomoć, a na ulici gde joj je pomoć pružila prolaznica Dragana J. Ona je izgubila oko 2,5 litara krvi, ali su lekari uspeli da joj spasu život.

Nikolić se pred sudom branio da nije imao nameru da povredi Svetlanu, već navodno samo da joj “zapreti”, jer je “imao indicije da ga vara”.

- Stavio sam joj nož ispod grla da bi me shvatila ozbiljno dok joj govorim oko varanja. Misio sam da neće ozbiljno da me shvati ako nemam nož. I ranije svađe su bile ozbiljne, ali nisam koristio nož, niti bilo šta drugo da bih joj pretio. Mislio sam da je bolje da joj priđem sa leđa nego da stojim ispred nje, da ne bi došlo do neke neželjene situacije, jer nikad nisam bio u takvoj situaciji. Uzeo sam nož da bih delovao ozbijnije i slučajno sam je povredio. Zato su povrede koje sam joj naneo lake. Da sam hteo da je ozbiljnije povredim, to sam mogao da učinim – branio se Nikolić pred sudom.

Nakon što je Svetlana pobegla iz kuće, on je i sebi presekao vrat, ali tvrdi da nije hteo da se ubije.

- Bilo mi je važno da je Hitna pomoć stigla. Kada sam to video, vratio sam se u kuću, uzeo nož i sebe povredio po vratu. Nisam želeo da se ubijem, već samo da sebe povredim na način na koji sam povredio nju, jer sam se kajao zbog toga. Ona nije videla da sam sebe posekao – rekao je Jovan na suđenju, piše Blic.

Motiv pokušaja ubistva

Jovan je bio optužen za pokušaj teškog ubistva, ali je veštačenjem utvrđeno da je psihički oboleo. Predstavnik komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu dr Svetlana Bajić Savić objasnila da su motivi izvršenja krivičnog dela psihopatogeni.

- Procenjeno je da ispitanik nije želeo da namerno nanese štetu, povredi ili uzme život, već da su ga na to naveli psihopatogeni sadržaji koji su u sastavu višegodišnjeg nelečenog, progresivnog i trajnog oboljenja - nespecifikovane neorganske psihoze, koju je neophodno kontinuirano lečiti i pratiti, kako tokom trajanje mere bezbednosti, koja eventualno bude izrečena, tako i posle toga – rekla je dr Bajić Savić.

Viši javni tužilac Irena Radivojević je kazala je u završnici suđenja pred Višim sudom u Nišu da bi boravkom na slobodi postojala opasnost da Jovan počini isto ili teže krivično delo.

Punomoćnik oštećene advokatica Tamara Antić kazala je da sud posebno treba da ceni bezobzirnost koju je Jovan iskazao prilikom izvršenja krivičnog dela.

Na lečenju u zatvorskoj bolnici

Prilikom izricanja prvostepene presude rečeno je da sud može da obustavi meru bezbednosti kada se utvrdi da je prestala potreba za obaveznim lečenjem i čuvanjem. Do upućivanja na lečenje produžen mu je pritvor. On će na lečenje biti upućen u specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu. Mera će biti proveravana na devet meseci.

Autor: Aleksandra Aras