POKRENUTA ISTRAGA: Završena saslušanja, tužilaštvo traži pritvor za Vesića i drugih 12 osoba

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu se oglasilo povodom tragičnog događaja u Novom Sadu, kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice zgrade Železničke stanice Novi Sad, u kom je život izgubilo petnaest lica, a zbog zadobijenih povreda je životno ugroženo dva lica.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Više javno tužilašto u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 22.11.2024. godine donelo Naredbu o sprovođenju istrage zbog postojanja osnova sumnje su osumnjičeni: J.T., G.V., A.D. i N.Š. učinili krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika, a osumnjičeni S.N., M.J., LJ.M.M., M.S., D.J., M.G., Z.S.M., J.S.M. i D.T. izvršili krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim delom Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281 stav 1 Krivičnog zakonika.

Nakon što je dvanaest osumnjičenih privedeno i saslušano u zakonskom roku, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je prema svih trinaest osumnjičenih podnelo predlog za određivanje pritvora zbog postojanja okolnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i saučesnike, da bi mogli ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti, a prema osumnjičenoj J.S.M., pored navedenih osnova, i zbog toga što je nedostupna organima gonjenja, te je u odnosu na nju predloženo i izdavanje poternice - navodi se u saopštenju.

"Nisam uhapšen"

Podsetimo, Goran Vesić, doskorašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, objavio je na svojim profilima na društvenim mrežama da nije uhapšen, već da se "dobrovoljno odazvao pozivu policijskih službenika".

- Nisam uhapšen, dobrovoljno sam se odazvao pozivu policijskih službenika sa kojima sam došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima kako bi do kraja bile istražene sve okolnosti koje su dovele do nesreće u Novom Sadu. Uvek ću, kao i do sada, biti na raspolaganju nadležnim organima i dokazaću da ne snosim krivičnu odgovornost za ove tragične događaje. O daljem razvoju događaja sa javnošću i medijima komuniciraće advokatska kancelarija koja me zastupa u ovom predmetu - naveo je.

Autor: Marija Radić