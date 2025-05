BLOKADERI PRIZNAJU DA IM JE CILJ DA PROGLASE KRAĐU IZBORA! Profesor Petrov: Time se ova infantilna igra nastavlja (VIDEO)

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladan Petrov kazao je da je "neformalna grupa građana" koja je pokrenula inicijativu za vanredne parlamentarne izbore praktično već unapred odredila da će izbori biti "pokradeni".

"Održavati izbore tako ultimativno početkom leta, sve to, pom mom mišljenju, nije pravi put a naročito imajući u vidu ono što se ne sme zaboraviti, a to je da ova neformalna grupa građana koja je podnela inivijativu, već je uradila jednu dodatnu vrstu pritiska - oni su praktično već odredili unapred da će ti izbori biti, što bi Šojić rekao, "pokrađeni". O čemu mi onda govorimo ovde? Time se ova igra, i to infantilna igra, nastavlja", kazao je Petrov za K1, praktično poručujući da blokaderi sami priznaju da im je cilj da proglase krađu izbora.



Podsetimo, Petrov je u intervjuu za Kurir nedavno objasnio i zašto smatra da su blokade fakulteta samo spoljna manifestacija teško bolesnog visokoobrazovnog sistema, kako su i kada nastale, ali i šta očekuje državne univerzitete, a posebno Univerzitet u Beogradu, kada bi se raspisali izbori.

