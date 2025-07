Petrov: Postalo jasno da rektor Đokić svoju funkciju koristi u političke svrhe

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je danas da je odavno postalo jasno da je rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić čovek koji pokušava da svoju funkciju rektora koristi isključivo u političke svrhe.

Petrov je za Tanjug rekao, komentarišući govor rektora Đokića na jučerašnjem protestu u Užicu, da on kao univerzitetski profesor žestoko osuđuje činjenicu da Đokić učestvuje u svojstvu rektora Beogradskog univerziteta u političkom skupu, koji nije ustavom i zakonom predviđen kao legalan i legitiman, i da nakon tog okupljanja dolazi do blokiranja magistralnog puta i sprovođenja različitih oblika nasilja.

Reč je o jednom modelu koji je sada instaliran da se nakon nekoliko govornika dešavaju neke protivpravne delatnosti. Kao običan građanin i kao pravnik i univerzitetski profesor ne samo da to ne mogu da podržim, nego najstrožije osuđujem, poručio je on.

Petrov je istakao da je to što radi rektor Đokić primer suprotan osnovnim principima na kojima po zakonu počiva univerzitetska zajednica, a to su akademska čast i akademski integritet.

Dok se polako borimo da izborimo očuvanje školske godine i dok se na pojedinim fakultetima konačno dešavaju ispitni rokovi, prvi čovek Beogradskog univerziteta rektor Đokić se u jednom od gradova Srbije bavi političkom delatnošću, izjavio je profesor i dodao da Đokić to Ustavu to može da radi, ali u svojstvu običnog građanina vršeći svoje ustavom i zakonom predviđene poslove vezane za Beogradski univerzitet.

Petrov je istakao da čak i da su okolnosti normalni i da Beogradski univerzitet redovno funkcioniše, Đokićevo pojavljivanje na jednom političkom protestu bi i dalje bilo sporno zato što je reč o nezakonitom okupljanju koje nema nikakve veze sa slobodom mirnog okupljanja.

Legitimnost je postala elitistički pojam, njih nekoliko odlučuje o tome šta je legitimno i šta nije legitimno, pa je moje pojavljivanje u medijima nelegitimno iako sve vreme pokušavam samo da objasnim šta je po Ustavu i zakonu moguće i dozvoljeno, a šta nije, poručio je profesor.

Komentarišući to što su studenati u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu za danas najavili blokadu Sajma kako bi sprečili održavanja ispitnog roka, Petrov je rekao da je veoma dobro to što je Pravni fakultet u Novom Sadu uspeo da nađe način u skladu sa pravnim propisima da se ispitni rokovi održe na drugom mestu, s obzirom na to da je zgrada fakulteta i dalje blokirana.

Petrov je istakao da prema informacijama koje je on dobio od jednog uglednog profesora sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, na njegovom ispitu od 125 prijavljenih, 60 studenata izašlo na ispit, što je ogroman procenat koji je čak i veći od uobičajenog kada se izlazi na ispite.

Voleo bih da tim putem krene i Pravni fakultet kojem pripadam. S druge strane, apsolutno osuđujem ponašanje studenata usmereno na dalje blokiranje ispitnih aktivnosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Oni nemaju pravo ni nikakav legitimitet da prozivaju instituciju koju su fizički izbacili, kao ni pojedine profesore, napomenuo je profesor.

Prema njegovim rečima, studenti koji prozivaju profesore i ukazuju na njihovu stranačku i političku orginetaciju, vrše ozbiljne disciplinske prestupe za koje bi morali da odgovaraju pred nadležnim disciplinskim organima fakulteta i univerziteta.

Ovo su oblici agresivnog delovanje koji i dalje opstaju, ali koje treba udarati u glavu isključivo pravnim a ne političkim argumentima, kao ni argumentima sile i ulice, poručio je Petrov.

Na pitanje da li će nova akademska godina i upis nove generacije studenata izgledati normalno kao pre, ili će to biti prilika za pokretanje novog haosa u državi, Petrov je rekao da želi da veruje da će i na Pravnom fakultetu u Beogradu i na drugim fakultetima Beogradskog univerziteta, biti intezivno organizovani ispitni rokovi.

Petrov je dodao da iako će ispiti predastavljati određeni problem za studente koji su dugo pravili pauzu, važno je da se fakulteti vrate normalnim aktivnostima i da se u nekom krajnje osetljivom periodu okonča školska godina koliko toliko na vreme.

Samo se pribojavam da ona druga strana, manjinska ali vrlo agresivna i i dalje dobro organizovana koju na žalost predvodi rektor Đokić, ne iskoristi prijemne ispite i upis brucoša za ubrizgavanje nove snage ljudi koji još uvek nisu imali prilike da uđu u amfitetatre, da im se priključe u dalju aktivnost koja bi usledila na jesen, istakao je on.

Petrov je rekao da iako je to realna opasnost, on želi da veruje da do toga neće doći već da će preovladati razum i da će novi studenti biti svesni da nema ničeg lepšeg od prve godine studija.

Poručio je da se ne sme dozvoliti da se deca upisuju na blokade, već isključivo u visoko obrazovne institucije gde će steći znanje, veštine, iskustvo i diplome koje su uslov da bi mogli da rade različite poslove.