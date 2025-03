Petrov: Vreme da se studenti i profesori vrate redovnim školskim aktivnostima

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je danas da je vreme da se studenti i profesori vrate redovnim školskim aktivnostima, a da politiku ostave političarima.

Petrov je u izjavi za Tanjug apelovao na roditelje, porodice i društvo u celini da se urazume i da u narednim danima pokušaju da odvoje svaku politiku i ono što su studenti i studentski protesti. On je dodao da su "maske koje su počele da padaju" otkrile veliko licemerje onih koji tvrde da podržavaju studente zbog studentskih zahteva. Petrov je naveo da su studentski protesti sami po sebi korisna pojava u našem društvu i da su dosta toga promenili, kao što je način razmišljanja, ali je ukazao da to ne isključuje nešto što je danas više nego jasno, a to je da postoje ljudi koji su, kako je naveo, u pozadini i koji makar sa vrhom studentskih plenuma imaju neposredan kontakt i teže da ostvare svoje političke ciljeve. "Pokazuje se da je državni i društveni imperativ prelazna ili ekspertska vlada i tome je sve podređeno, dok su studenti, nastava i ispiti u nekom sasvim trećem planu", naveo je Petrov. On je dodao da se iz današnje izjave rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića vidi da su za njega studenti samo oni studenti koji su u blokadama. "To ni u kom slučaju ne znači da ne postoje i drugi studenti, makar da je jedan koji samo želi da ostvaruje svoje školske obaveze i svoja školska prava po Zakonu o visokom obrazovanju i Ustavu, takvom studentu bi makar trebalo odgovoriti nekom informacijom", istakao je Petrov. On je rekao da nije preterani optimista kada je reč o tome da li je moguće da se nadoknade nastava i ispitni rokovi na fakulteima ako bi se krajem marta počelo sa radom. Petrov je dodao da bi nadoknada možda bila moguća ukoliko bi se nastava redukovala na konsultacije, a ispitni rokovi zakazivali najmanje jednom u toku meseca. "Svako racionalan zna da je to malo vremena za pripremu ispita, a takođe moramo da budemo svesni činjenice da se fakulteti ne mogu pretvoriti u fabrike ispita. Nemoguće je ispitivati nešto ukoliko prethodno niste predavali, a da biste predavali potreban je određen kvalitet, vreme i priprema", istakao je on. Kako je naveo, primetno je da u medijima poslednjih dana pojedini profesori koji se deklarišu kao nezavisni govore da je školska godina izgubljena i to predstavljaju kao gotovu stvar. "To u stvari znači, po mom mišljenju, da je potrebno dodatno motivisati studente koji su u blokadama da se bave isključivo drugim ciljevima koji su prevazišli ispunjenje studentskih zahteva. S druge strane, to treba dodatno da obeshrabri i uznemiri one studente, njihove roditelje, familiju koji na dnevnom nivou razmišljaju o tome kada će početi školska godina", smatra Petrov.

Autor: Dalibor Stankov