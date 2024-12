U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim pripadnicima klana koji su optuženi da su bili pripadnici njihove kriminalne grupe, koja je optužena za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i jedno silovanje na stadionu Partizana.

18:24 Završeno suđenje za danas, zakazan novi datum

Pošto je rekao sudskom veću da ima "još dosta da govori" sudija je odlučila da za danas prekine suđenje, i nastavak kada će Belivuk i dalje iznosti primedbe na iskaze svedoka saradnika, zakaže za petak.

18:23 O otmici i ubistvu Nikole Mitića

- O tome je Bojan Hrvatin ovde pričao i prisećao se pošto je pročitao u optužnici. Šta da je pisalo da nije bio tamo, onda bi mislio da je bio u zabludi da je bio tamo. Sam sa sobom ne zna šta priča. Naučio je napamet, nije ni bitno ako se to stvarno desilo, ali ne znam kako drugačije to da vam objasnim - rekao je tvrdeći da se u delovima iskaza o ovoj otmici u iskazima svedoka saradnika "apsolutno ne slaže ništa".

18:13 "Tvrdim da je Veličković živ!"

Za sudskom govornicom, Belivuk je slikovito, kroz matematičke jednačine kao primer, ponovo izneo tezu odbrane, da su oštećeni, živi.

- Ja tvrdim da je Veličković živ. Idemo dalje - završio je izlaganje o Veličkoviću.

Potom je nastavio da iznosi razlike u iskazima svedoka saradnika o delu optužnice koji se odnosi na silovanje I. S. na stadionu Partizana, i to pošto je silom zadržan.

- U optužnici piše da mu je Srđan Lalić u analni otvor gurao drveni bilijarski štap i izazivao nesnosne bolove. I. S. kaže da ga je Lalić tukao drvenom držaljom od sekije i da mu je gurao bilijarski štap i da ga je to bolelo. Kaže i da ga je molio da prestane. A onda je tužilac poentirao i naveo da je iskaz I. S. od krucijalnog značaja. Znači, imamo optužnicu koja kaže šta je Lalić radio i da to potvrdi i I. S. a da Lalić onda nije ni optužen za silovanje, ili će tužilaštvo da poveruje I. S. i da Lalića optuži za silovanje ili će da kaže da mu ne veruje. A Lalić kaže "sudija to stvarno nisam radio, šta sam sve priznao, zašto ne bih i to" - nastavio je izlaganje o jedinoj žrtvi klana, koja je prema optužnici, živa puštena posle jezive torture.

18:01 "Ništa se ne slaže, možemo da se slažemo da je laž!"

- Lalić navodi da je Hrvatin pokupio Veličkovića i da su krenuli ka njivi na navodnu primopredaju oružja, a da smo ih mi videli kroz kukuruze. Međutim, u drugom iskazu kaže da ne vidi ni Veličkovića ni Hrvatina, kaže "to su kukuruzišta, ništa nismo mogli da vidimo". Nije bitan detalj, al da vam pokažem kako nema teorije da pogodi istu stvar kada ga mi ispitujemo. Po Lalićevoj priči, nikada nikave trake kojom smo ga navodno vezali nije bilo, nije bilo fantomke. Spasojević priča da je odmah prebijen, stavljena mu fantomka crne boje i da je vezan. Ništa se ne slaže, kao da nije isto krivično delo, možemo da se slažemo da je laž. Meni je zanimljivo da Hrvatin i Veličković sede u nekom smartu, a da Hrvatin ne zna ništa kako je obučen Veličković, a sede ne u kediju, nego na par santimetara jedan do drugog. E, ajmo sad. Lalić kaže da ne vidi Spasojevića, Spasojević tvrdi da je njega video. U novembru 2021. Lalić kaže da je Belivuk rekao da ga niko više ne udara u skrivenoj prostoriji, i da posle "sat vremena Belivuk i Miljković ulaze u prostoriju i Miljković nosi sekiru", a on je navodno u toj prostoriji sa Budimirom. Spasojević u svom iskazu objašnjava da dolazi sa Miljkovićem. Nemoguće je, po zakonu fizike, da Lalić vidi mene kako ulazim sa Miljkovićem, a Spasojević kaže dolazi s Miljkovićem i vidi Lalića u garaži. Lalić navodi da ja uzimam sekiru, razdvajam glavu,stopala, krvlju na leđima ispisujemo "Korać pi..a". Krvav detalj, krvi koliko hoćete. A onda Spasojević priča da je toga dana nije sečen i mleven, nego samo ubijen. E sad opet ne možemo da znamo da li je neko ubijen, sečen, kasapljen, slikan, mleven, ili se to uopšte nije desilo - nastavio je da govori o jezivim detaljima, pokušavajući da ih ospori kroz iskaze svedoka saradnika.

- Zanimljivo je i da u optužnici stoji da su čupani nokti armiračkim klještima, a Lalić kaže da su samo lomljeni. Lalić kaže u sporazumu priznaje sve, a ovde negira. Kod Hrvatina je zanimljiva situacija, on je imao više iskaza, pa kad smo ga ovde ispitivali pa je rekao da je u tužilaštvu rekao da je pisalo samo Filip Korać, pa da se ispravio da piše da je samo Korać, pa da je video i rekao "Korać pi..a". Ako ga pozovemo još jednom, možda da još neku verziju - nastavio je optuženi.

17:51 "Možda je NASA htela da me ubije"

- Imamo tri različita motiva, po Laliću on je pričao da je navodno neko planirao mene da ubije, ali ne zna ko ni po boji kože, ni dali je NASA, znači možda je NASA htela da me ubije. Lalić kaže da mu je gledao telefon i da nije bilo ništa da je hteo da me ubije. Hrvatin je pričao da je Gligorijević priznao da je sa nekim Trajkom planirao da ubije mene i da preuzmu posao sa travom. Nikola Spasojević kaže da je Gligorijević hteo da namontira Aresa i Kantonu, po optužnici su to braća Budimir da dođu u Bosnu da uzmu Skaj i da je zato ubijen. Tri priče, znači jedan sigurno laže, a ja kažem da svi lažu. Što se tiče plana, Lalić kaže da Belivuk i Miljković okupljaju ekipu i dele zadatke za ubistvo. Spasojević navodi da takvog sastanka nije bilo, da sam mu to rekao nasamo - nastavio je da govori o ubistvu Aleksandra Gligorijevića, za kog su ranije svedoci saradnici ispričali da im je bio prijatelj i da su se iznenadili kada su shvatili da će on biti ubijen.

- Iskazi im se ne slažu ni sa optužnicom, čak i kad uče napamet. U optužnici stoji i da je Lalić bio prisutan, da je učestvovao u ubistvu i mlevenju, on kaže da nije - završio je izlaganje o Gligorijeviću i prešao na primedbe u njihovim iskazima o ubistvu Gorana Veličkovića.

17:39 O ubistvu Gorana Mihajlovića

- Lalić je prvo rekao da smo mu ja i Miljković pokazali slike, onda je rekao da je sedeo sa Miljkovićem na klupi na fudbalskom stadionu i da mu je Miljković pokazao. Opet se ja izgubih. Vezano za špric, rekao je da je video špric sa cijanidom. Slikovito je opisao. Posle, u roku od 22 meseca, špric se umnožio pa su postali špricevi. Ja mu ne verujem ništa. Onda u decembru 2022. sudija ga pita ko je ubio Mihajlovića ubrizgavanjem cijanida u usta, on kaže "može biti Belivuk ili Miljković". Onda dolazi trenutak, dve godine kasnije, kada ga Miljković pita "daj mi reci ko ga je ubio i na koji način", on odgovara "ti si ga ubio, ti si mi prepričavao kako si to radio, pričao si kako je stenjao, kako se gušio, kako mu je pena krenula na usta, ti si mi objasnio". Ovo je bezobrazluk i zloga svedoka saradnika Lalića. Neću da opsujem al ovo je trenutak kada treba iskoristiti srpski jezik, ovo je bezobrazluk. Da nemamo prvu izjavu, ja bih na osudio i rekao mi svo zveri. A kad imamo, ovo je strašno, napravi zver od Miljkovića, kako da mu verujemo. Ja mu ne verujem, nikada mu nisam ni verovao - rekao je Belivuk i prešao na deo iskaza svedoka saradnika Spasojevića u kom opisuje kako je Mihajlović dok ga je čuvao u bunkeru u Ritopeku bio u sivoj trenerci.

- Iako je tvrdim da su slike sa Skaja nezakonite, otvorio sam optužnicu i video da je Mihajlović na slikama u crnoj trenerci. Spasojević je naučio sve napamet, rekao je "uveli su me u prostoriju da vidim tog momka i rekli mi da ćutim i da ne pričam ništa", a onda kada ga ja pitam "jesmo li ti rekli da pričaš ili da ne pričaš", on odgovara "koliko se sećam njemu ste rekli da ne priča". Sledeći put na isto pitanje kao papagaj kaže "rekli ste mi da ne pričam ništa". Čovek je čak napamet naučio i greške, navodno priča o istom krivičnom delu, a sve različito - rekao je Belivuk i prešao na izlaganje o ubistvu Aleksandra Gligorijevića.

17:30 O kući u Ritopeku

- Rekao je da je više desetina puta bio u kući u Ritopeku, a pričao je da su mu bile poslate slike kuće, skrivene prostorije, a da je prepoznao kada je došao tamo. Tužilac pita Hrvatina, za ubistvo navodno Gorana Veličkovića, da li je slikan prostor, on kaže nije ali jesu korita i najloni i da odgovara toj prostoriji. Ovo mi je bitno, da pokažem kako je Lalić da ne kažem pokvaren može da zvuči kao da vređam, ali zlonameran. Sudija ga pita ko donosi odluke o ubistvima i da se unište tela, on kaže "Belivuk i Miljković su smislili taj sistem, taj modus i obezedili mašinu". Međutim, kada ga pita tužilac ko je osmislio da se ovako vrše ubistva, on kaže "moje mišljenje, sigurno je Miljković smislio, nema ko drugi". Ista su pitanja, dva različita odgovora, a pri tom ne pričamo da li je neko kupio jabuku, nego o ozbiljnim krivičnim delima. Jednom tereti Miljkovića i mene, drugi put mene. Zašto? Zato što je zlonameran, a Miljković ga je malo više stiskao sa pitanjima. Zašto sam ja otpao? Jel lagao kada je rekao da smo Miljković ili ja, ili drugi put? Ja tvrdim da laže sve. Kod Spasojevića slična stvar. Kada sam priča, kaže "Veljko i Marko su sami kupili mašinu", a posle na pitanja kaže "ne znam ko je" - rekao je Belivuk i najavio da prelazi na konkretna ubistva.

17:24 U nastavku izlaganja se osvrnuo i na iskaz Bojana Hrvatina o oružju

- On je rekao da je nosio pištolj navodno za Lazara Vukićevića. Navodi da ga drži kod sebe dok traje pratnja i da ga je "šteknuo kod izlaza za Vrčin za neku banderu" i da je sutra došao po njega. Rekao je i "nosio sam pištolj za Vukićevića, ali nisam pucao, nisam ga upotrebio". Kaže zatim da je nosio i jedan pištolj kada je izlazio na vikende iz Zabele, pa se onda setio da je imao još jednu "češku zbrojevku", koja je mogla da se dobro proda. Sve to reče, a tužioci su rekli da je iskaz jasan i precizan i da se ovde zakleo svojom čašću, mi onda ovde moramo da mu verujemo valjda. I u ovom slučaju moramo da se zapitamo da li mu tužilaštvo ne veruje i misli da je slagao pa mora da mu ukine sporazum i podigne novu optužnicu, ili da bi nakaradna optužnica opstala vrše zloupotrebu. Meni i jedno i drugo odgovara, što se kaže, u oba slučaja mi smo pobedili - šokirao je Belivuk koji je optužen da je organizovao kriminalnu grupu, kojoj su do hapšenja pripadla i trojica svedoka saradnika.

- Onda nam je Hrvatin pričao ovde da je nosio levak bombu za ubistvo nekog Vukotića, apsolutno priznanje krivičnog dela, ako tužilaštvo i dalje tvrdi da su iskazi jasni, potpuni i u skladu, moram da pitam zašto ništa nisu uradili za oružje. Molim za transkript Nikole Spasojevića od ponedeljka, da se detaljnije pozabavim time - izjavio je optuženi, pa se vratio na pasoš Srđana Lailića.

- Izjavio je da je originalan pasoš, sa njegovom slikom, ali se ne seća koje je ime i prezime stajalo i da ga je platio 30.000 evra. Onda na pitanje ko je Marinko Tintor, rekao da je to ime koje je stajalo u pasošu, a onda na moje pitanje i dalje tvrdi da je to originalan dokument, sa njegovim otiskom prsta. Kako mi da verujemo okrivljenom saradniku, koji se ovde zaklinje čašću, a ovde priča da je originalni dokument sa tuđim imenom. Ili ima psihičke probleme, nisam veštak pa neću da ulazim u to, ili mnogo laže. Za malo slikovito ubedi članove veća, adovkate i nas da možete da izvadite originalan pasoš na tuđe ime - završio je izlaganje o pasošu i prešao na deo iskaza o kući u Ritopeku.

17:18 Belivuk se vratio za govornicu posle pauze

Optuženi Veljko Belivuk, posle pauze je ponovo izveden za sudsku govornicu kako bi nastavio iznošenje primedbi na iskaze svedoka saradnika. U pauzi suđenje sa presvukao, pošto je tokom prvog dela izlaganja bio u plavoj majici, a sada je za govornicu stao u beloj. Zatražio je i da se isključi ventilacija u sudnici.

- Prelazim na oružje. Lalić pominje da je neki snajper preuzet na parkingu kod Ikeje, ali se ne seća ni ko ga je doneo, ni ko ga je prevezao. U drugom iskaz je rekao da ga je on preuzeo sa Vladom Draganićem. Hrvatin je ispričao da je oružje preuzeo izvesni Džoker, a da ga on i Budimir prate. Njihovi iskazi se uopšte ne slažu, a navodno se radi o istom oružju, pa ne možemo da kažemo da su iskazi jasni i u skladu sa ostalim dokazima. Nelogično je i jer je Srđan Lalić navodno bio u kukuruzima kada je otiman Goran Veličković, a Hrvatin tvrdi da je tu doneto, znači jedan laže. Ja sam taj mitraljez koji je navodno oduzet u Ritopeku, video na televiziji. Šta je fora kod te puške. Lalić tvrdi da ima između tri i četiri kilograma, da nema preko 30 kilograma. Onda navodi da ga je držao u rukama, da možda ima i pet kilograma. Činjenica je da taj mitralez ima 58 kilograma. Ako se taj mitralez i snajper nalaze u istoj torbi, ona bi imala bar 70 kilograma i da je ikada Lalić pokušao da podigne tu torbu, zapamtio bi. Ja sam prilično jak čovek pa bi mi pukla kičma da sam to pokušao da podignem - počeo je analizu iskaza svedoka saradnika o oružju Belivuk, posle pauze.

16.26 Belivuk o Nikoli Spasojeviću

- Predlažem da se uvrsti iskaz Nikole Spasojevića kao svedoka u postupku protiv Miljkovića i mene za pranje para. On je ovde rekao da je za prevoz 17 kilograma kokaina dobijao novac, popravljanje automobila i Skaj, da je na moj zahtev trećem licu na stadionu predao kilogram kokaina, da je dva puta išao na prevoz većih količina kokaina. E, sada, retrospektiva, prevezao je kokaina kao balkanski kartel, kako se tim ljudima stavlja na teret, a za to nije ni optužen. Pričao da je prevozio i spid, omogućio drugu da kupi marihuanu. Ali, vezano za kokain, što je meni bitnije, Spasojević navodi da kokain preuzima od vozača slovenačkih tablica, a onda na prosto pitanje kako je zapamtio tablice jer to forsiramo pošto ne zna ni jednu tablicu iz svog života, kaže zato što su strane tablice. E, sada, u predmetu za pranje para, sve to isto priča, samo umesto kako je rekao ovde da su tablice Maribor, tamo kaže da su Ljubljana. Spasojević naučeno kaže "Veljko je kod Dimitrijevića razmeravao kokain, 50, 100 grama i to posle pakuje u vakum kese". Ljudi nekad ne znaju zašto postvljam neko pitanje, pa misle ja teretim sam sebe, ja ga pitam kako to zna, a on kaže "ti si mi to pričao", a kada ga u predmetu za pranje para pitam ko ti je pričao, jesam li ja "kaže ne ti lično, nije ni Dimitrijević on ne bi smeo". Kada ga pitam kako zna da mi "krstimo kokain", kaže rekao mu neko kome smo pričali - nastavio je detaljno izlaganje Belivuk.

Pre nego što nastavi, sudija je odlučila da napravi pauzu od pola sata.

16:18 "Osim što se ponosno bavi prodajom droge, on se bavi i pranjem para"

- Lalić prvo kaže da ne zna ko je koliko zarađivao od narkotika, da je svako imao svoj novčanik, a posle priča da ja zarađujem 1,5 evro, Miljković evro ali da ne zna koliko on zarađuje. Bolje on navodno zna koliko ja zarađujem, nego koliko on zarađuje, jer kada ga Miljković pita koliko je zarađivao, kaže ne zna. Kada priča da su pravili spid, 20 kilograma, a Miloš Budimir ga pita koliko je zarađivao kaže ne zna. Priznaje ovde, ali nastavlja sa lažnom pričom da ne zna koliko je zarađivao, da mu ne izvadimo imovinsku kartu. Priča ovde da su pošiljke bile od 10 do 15 kilograma kokaina, ali je meni ovde zanimljivo da priča da je Skaj naloge "prebijao preko kokaina", znači osim što se ponosno bavi prodajom droge, on se bavi i pranjem pare. Ako je uzeo nezakonit novac i stavio ga u legalne tokove, onda je prao pare. Srđan Lalić laže. Ono što mi je srednje zanimljivo je da on kaže da mu krivična dela nisu oproštena. On se ovde poziva na ZKP, barata bolje nego ja, tvrdi da je sva saznanja izneo u svesci, a to onda znači da mu ili tužilaštvo ne veruje ili on laže. Ako mu pak veruju, onda se vrši zloupotreba službenog položaja. Kad god smo pitali, vi ste nam predsednice veća rekli da nije pitanje za svedoke saradnike, ali se oni prave da su nemi posmatrači - nastavio je Belivuk sa krtikom tužilaštva, aludirajući da se oni ovde, kao najčešće okrivljeni, brane ćutanjem.

- Dalje, što se tiče Bojana Hrvatina i narkotike, još gora situacija. Ispričao na školski način kako se nabavljaju, skladište, prodaju i ulažu u legalne tokove. Pričao je da je marihuanu nabavljao od braće Budimir, a kokain od Miljkovića i mene, priča da je "isigniju" isplatio od nezakonitih radnji, miks od droge, ubistava. Kaže, narkotike dostavljao gradskim prevozom ili ovom "isnignijom". E, onda zanimljivo, kaže kupovao kokain na kilo, slao kupcima, da je prodao do 10 kilograma kokaina i da je imao prihode samo od prodaje droge, i to u okviru ove kriminalne grupe. Tužilac kaže da je iskaz potpuni, jasan u skladu, a ovo je školski primer kako se bavi narkoticima. Ja pozivam ljude da ne rade to, ali ako Hrvatinu ostane sporazum, ovo treba da bude primer kako se priznaje krivično delo a tužilaštvo mu ne veruje, jer ga za to ne tereti - izjavio je optuženi, ponovo pozivajući da se sporazum ukine.

16:08 Zatražio da se ukine sporazum Hrvatinu

Belivuk je čitajući beleške koje je poneo sa sobom, nastavio da upoređuje iskaze i citira ono što smatra nelogičnim u njihovim izjavama.

- Svi vi znate kako po zakonu treba da se sklopi sporazum, okrivljeni piše tužiocu, ode na razgovor, ima rok od mesec dana da napiše svesku. A ovde je sve naopako, kao da je neko pogledao ogledalo i rekao 'ajmo sve drugačije. Hrvatin priča da je pisao svesku, pa ispravljao svesku, nigde u zakonu nisam video da okrivljeni saradnik kada piše svesku, posle mu se ona vrati da ispravi gde je pogrešio i uskladi sa optužnicom. Nigde nisam video ni da jedan svedok saradnik iznosi sećanja drugog svedoka saradnika, nego da priča šta zna kako se nešto desilo. Ovde smo videli da Hrvatin priča Lalićeva sećanja, jel bi Hrvatin ispričao ovde da sam ja ubio premijera Zorana Đinđiđa da se Lalić toga prisećao - nastavio je Belivuk i zatraži da se ukine sporazum Hrvatinu.

- Advokat Dejan Lazarević je tražio da se sasluša sudija Ivana Bursać koja je prihvatila sporazum, ja se tu ne slažem. Mislim da jednostavno treba da mu se ukine sporazum, prosto jer laže. Spasojević je pribegao taktici da ne govori o tom ročištu, da kaže da se ne seća da je to radio advokat - nastavio je optuženi i prešao da govori o njihovim priznanjima vezano za narkotike.

15:59 Nastavio je izlaganje tvrdeći da svedoci saradnici pred sudom nisu govorili istinu

- S obzirom da tužilaštvo kaže da su iskazi jasni i u skladu sa drugim dokazima, mi smo videli da su potpuno drugačiji. Što se tiče organizovanja kriminalne grupe, neću mnogo da pričam, jer tužilaštvo se paušalno bavi, ne kaže ko je prisustvovao toj inaguraciji. Lalić kaže da je pristupio jer je očekivao brodske tovare, a da smo ga lagali. Kada ga Miljković pita, jel ga lagao sa tovare, on kaže "uglavnom za novac". Kada ga ja pitam, kada sam mu obaćavao tovare, on kaže "ne mogu da se setim". Nelogično je, ubijao ljude godinama, i čekao neke tovare, kojih nije bilo. Neću da dođem jednog dana u situaciju da neko kaže "izvukli se na tehnikalije", pa su oslobođeni, zato neću da se bavim tim sporazumima kao advokat. Što se tiče Hrvatina, piše da je 16. novembra 2021. dao iskaz, da je posle pisao svesku tužiocu, a u decembru sklopio sporazum.Vrlo bitno, kaže da je u tužilaštvu bio dva puta, kada je uhapšen i u novembru. Međutim, kasnije odgovara da je možda pobrkao datume, da je možda neka spletka, ali da zna da je imao rok od mesec dana da napiše svesku - nastavio je Belivuk da prigovara na iskaze bivših saradnika koji su sklopili sporazum sa tužilaštvom.

15:44 Belivuk iznosi primedbe

Za govornicu izlazi optuženi Veljko Belivuk, koji se javio da iznese primedbe na iskaz svedoka saradnika. Oko njega stoje četvorica stražara. Belivuk je promenio lični opis i ošišao se skoro skroz do glave.

- Prave mi pravi pakao od života. Iskazi su loša gluma, naučeni tekst koji su dobili da nauče. Što se tiče loše glume i Srđana Lalića, on na pitanje advokata Lazarevića "da pređeno na Zdravka Radojevića", kaže "ne možemo da pređemo", i kao žao mu je žrtava. Kada ja kažem "prešao bih na Mitić", on nikada nije imao žaljenje prema žrtvama, pa ni prema izmišljenim. Samo je želeo da izleda ucveljeno. Što se tiče Spasojevića on kaže "bilo mu katastrofa, stresno, hteo da se ubije". Priča da sam hteo da mu vadim oči, a onda me zove za kuma. Plaši se Miljkovića i mene a onda od nas traži i pozajmljuju pare. Da li uplašeni ljudi deluju kako su se oni ponašali u sudnici, to ćete vi da odlučite. Onda, kao Lalić se plaši a Miljkvića, u sudnici kaže "smeće jedno", kaže da su braća Budimir "glupao kao ku...c", kaže "Belivuk laže". Priča plaši se nas, a onda priča kako mu je Radoje Zvicer dužan novac, da smo ga stravično pokrali - rekao je Belivuk za govornicom.

15:33 "Ovo odbrana može da shvati kao pritisak"

Branilac Alekse Šejića posebno se osvrnuo iskaz Srđana Lalića.

- Kada ga je Miljković pitao, da li se plaši Alekse Šejića, on je odgovorio "Kada bi on izašao na slobodu, ti bi od njega napravio kamikazu, kao što je Zvicer od tebe. Isprao bi njegov sektaški mozak, opasao bi se eksplozivom i otišao gde mu kažeš", samo da bi Šejića predstavio u lošem svetlu. Ovo odbrana može da shvati samo kao pritisak tužilaštva na sud da ne bude pušten na slobodu posle pritvora od skoro četiri godine, predstavljajući ga u negativnom svetlu, tako što ga opisuje kao nekog ko bi se "opasao eksplozivom i postao kamikaza". A napomenuću da je svedok saradnik izjavio da ga je poznavao samo kao konobara - rekao je advokat Srđan Jovanović.

15:26 "Imam mnogo šta da kažem"

Miljana Perendija, branilac Filipa Ivanovskog.

- U odnosu na Srđana Lalića i Nikolu Spasojevića, oni Filipa Ivanovskog nisu uopšte u slobodnom izlaganju pominjali, a kada ih je tužilac pitao, onda su se setili i svašta izjavili o njemju. Nit su njihove izjave nepristrasne, nit su jasne. Sami sebe demantuju. Lalić kaže "koliko znam više puta sam bio prisutan kada je sa braćom Budimir razgovarao o marihuani", kada ga predsednik veća pita o čemu su razgovarali, on kaže o ceni, o količini. Ovakvo svedočenje, smatram, neće se moći koristiti. Kada sam ga ja pitala "jeste li videli da Filip ima drogu, da pakuje drogu", kaže "nisam". To je paušalno i neprihvatljivo. Što se tiče Spasojevića, on ga nije pominjao, a onda na pitanje da li ga zna, citira kao pesmicu "ja sam mu drogu po nalogu Veljka Belivuka nosio u Pančevo", a onda kaže "ne mogu da tvrdim, bio je neki dečko tamo kom sam davao". Imam mnogo šta da kažem, ali ću u završnoj reči - završila je izlaganje advokat Miljana Perendija.

15:22 "Nisu govorili istinu"

Advokat Stefan Stajić, branilac Alekse Stošića, pridružio se rečima kolege Dejana Lazarevića, tvrdeći da svedoci saradnici pred sudom nisu govorili istinu.

- Hrvatin je prvo govorio da je Stošić bio sa njim i Dejanom Tešićem tokom otmice Mitića, posle kaže da nije bio sa njim. Na glavnom pretresu kaže "Stošić ništa nije znao, ali je tokom akcije skapirao - kako može Hrvatin da zna da li je neka osoba nešto shvatila? - rekao je Stajić.

14:54 Primedbe na iskaze

Pošto je sudija saopštila odluke sudskog veća, prešlo se na primedbe na iskaze trojice svedoka saradnika.

Prvi je reč dobio tužilac Saša Ivanić.

- Njihovi iskazi su jasni, neprotivurečni u odnosu na odlučne činjenice i predlaže da ih sud prihvati - kratko je rekao tužilac Ivanić.

Advokat Dejan Lazarević, iznošenje primedbi na iskaze trojice svedoka saradnika, počeo je izlaganjem da su sporazumi koje su potpisali sa tužilaštvom nezakoniti i ništavni, tvrdeći da su zaključeni mimo zakona. On je naveo da smatra da svedoci saradnici, iz više razloga, treba da izgube taj status.

- Ako izvršimo uvid vidimo da su sporazumi zaključeni pre nego što su doneta rešenja o sprovođenju istrage, što nije po zakonu. S druge strane imamo uporne tvrdnje svedoka okrivljenih, koji tvrde da su sporazume zaključili kasnije i da su dokumenta koji se nalaze u sudskim spisima podmetačina i falsifikat. Takođe, po zakonu, sud odlučuje o prihvatanju sporazuma po podizanju optužnice, a ovde imamo slučaj da je optužnica podignuta mesec i po dana po prihvatanju sporazuma u odnosu na Bojana Hrvatina - rekao je Lazarević.

Kada je u pitanju Lalić, kako je naveo, ovaj svedok saradnik priznaje trgovinu narkoticima, a to mu nije stavljeno na teret optužnicom.

- Tvrdi da je učestvovao u trgovini drogom, da se tako finansirala ova kriminalna grupa, ali mu tužilaštvo nije poverovalo i nije mu dalo za to ni status svedoka okrivljenog, ni optuženog. Dakle, ako mu tužilaštvo ne veruje da govori istinu, onda on ne može da zadrži taj status. Ako mu veruje, onda vrši zloupotrebu službenog postupka, jer ne pokreće istragu protiv njega. Takođe, priznaje, teško ubistvo u Grčkoj na štetu Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, priznaje falsifikat, ali ga tužilaštvo ne tereti već mu za događaje u Atini daje status svedoka. Verovali ili ne, Lalić priznaje ubistva, ali mu tužilaštvo daje status svedoka.

- Tužilaštvo tvrdi da je prelazio vrelom peglom preko tela Lazara Vukićevića, ali on tvrdi da se to nije dogodilo. Pokušali su to da "ispeglaju", da je to žargonski. Potom u optužnici kaže da mu je stavljao crevo u usta, a Lalić tvrdi "ma kakvi, tukli smo ga po glavi". Od kojih navoda treba recimo da se brani Budimir, od navoda optužnice da su mu gurali crevo u usta ili da su ga, kako tvrdi Lalić, tukli lopatom po glavi. Zatim, tužilaštvo tvrdi da je Lalić čupao nokte Goranu Veličkoviću, Lalić tvrdi da se to nije desilo. Tužilaštvo tvrdi da su Belivuk, Miljković, Lalić i Janković kesom gušili i žicom davili Milana Ljepoju, Lalić kaže "ma kakvi, imao sam druga posla" - nastavio je izlaganje branilac Belivuka i Miljkovića o svim razlikama iskaza svedoka saradnika Srđana Lalića u odnosu na optužnicu.

Branilac Belivuka i Miljkovića je potom prešao na iskaz svedoka saradnika Bojana Hrvatina, navodeći da će njegovi branjenici kasnije još detaljnije govoriti.

- Hrvatin tvrdi da je prodavao drogu i na veliko i na malo, i u grupi i van nje. Kaže da je od toga najviše zarađivao. I šta se desi? Tužilaštvo mu ne veruje, nema ga na optužnici za to. Glasno i teatralno tvrdi da je preuzimao i prevozio oružje, ali nije ni okrivljeni ni okrivljeni saradnik za to. Kaže da je pripremao likvidaciju Mladena Lazarevića, ali mu ni to tužilaštvo ne veruje. Za Zdravka Radojevića, kaže da su zaboravili da postave najlon, a tužilaštvo kaže "nije tačno, najlon je postavljen" u skrivenoj prostoriji. Razlike između tužilaštva i Hrvatina je drastično. Ovo je deo, ostalo će reći Belivuk, Miljković i ostali - izjavio je Lazarević.

Branilac je potom prešao na primedbe na iskaz svedoka saradnika Nikole Spasojevića, inače kuma Marka Miljkovića.

- Spasojević tvrdi da je učestvovao u prevozu eksploziva, oružja, bombi a tužilaštvo ne zaključuje sporazum s njim za to, ali podiže optužnicu za to. Na pitanje tužioca da li je vezan za ubistvo Gorana Mihajlovića, on kaže da jeste i da je držao pištolj. Posle njegovog priznanja za oružje i prevoz oružja, jel znate šta se desilo? Tužilaštvo je obavestilo sud da odustaje od gonjenja Spasojevića za oružje. Što bi se reklo u našem narodu, neće da može, neće moći da se preskače kao da ne postoji. Zatim, tužilaštvo tvrdi da je industrijska mašina za Gorana Veličkovića bila u skrivenoj prostoriji, Spasojević kaže "ma kakvi, bila je u garaži". Spasojević na pitanje da li je video Mihajlovića kaže "bili su najloni, nisam mogao da ga vidim", znači pada teza tužilaštva da je bio otrovan i da mu je išla pena na usta - nastavio je izlaganje Lazarević tvrdeći da su svedoci bili uporni i "tvrdoglavi da govore da su učestvovali u trgovini drogom, ali da im tužilaštvo nije poverovalo".

- Posle svega što sam izneo smatram da sud mora da poništi sporazume ovde pomenutih saradnika i tužilaštva, doneti su protivno Zakonu o krivičnom postupku - završio je izlaganje Lazarević.

14:53 Odluke veća

- Čitaju se iskazi i svedoka Ivana Zajelca, Aleksandra Nuždića, Aleksandre Živković Verice Predić, Filipa Golubovića, Ilije Kovačevića, Petra Ilinkovića, Ilije Arizanovića, Dunje Vavić, Darije Janković i Katarine Mihajlović, kao Marije Stoiljković. Sud donosi i rešenje da se vrši uvid u nalaz i mišljenje doktora Branka Mandića, s obzirom da je u međuvremenu preminuo - saopštila je sudija i navela da će se čitati i iskaz I. S. koji je prema optužnici otet i silovan na stadionu Partizana.

- Detaljno je ispitan i smatramo da nema potrebe da se ponovo poziva i ispituje - dodala je sudija i navela da je veće prihvatilo predlog da se izvrši uvid u spise predmeta odeljenja za maloletnike koji se vodi protiv I. I.

Ona je navela da je prihvaćen i predlog advokata Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Dejana Lazarevića, da se pred sudskim većem saslušaju policijski inspektori za forenziku, koji su vrši uviđaj u kući u Ritopeku.

14:46 Optuženi dovedeni u sud

Optuženi su uvedeni u sudnicu, pošto su oni koji borave u pritvoru Centralnog zatvora, u dva konvoja marica i uz zavijanje sirena, dok je trasa kojom se prebacuju u zgradu u Ustaničkoj ulici povremeno zatvarana za saobraćaj, prebačeni u zgradu Specijalnog suda.

Sudija Zorica Avramović saopštila je da je sud doneo odluku da se iskazi koje su predstavnici porodica ubijenih, Marija Mitić, Katarina Stanković, Mirko Gligorijević, Jelena Veličković, Milorad Vukićević, Milena LJepoja, Slavica Ljepoja Radovanović, Marijana Krstović, Sanja Mihajlović dali tokom istrage i na prethodnom glavnom pretresu pred drugim sudijom, pročitaju i da se oni ne pozivaju ponovo u sudnicu.

14:46 Prethodno ročište

Na prethodnim ročištima, saslušana su tri bivša pripadnika kriminalne grupe Bojan Hrvatin, Srđan Lalić i Nikola Spasojević, koji su posle hapšenja pristali da progovore o svim zločinima i postanu svedoci saradnici. Danas bi primedbe na njihove iskaze trebalo da iznesu optuženi i njihovi branioci.

