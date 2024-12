Pre 17 godina u negotinskom naselju Brestovac nestali su majka i sin. Istraga, koja je trajala nekoliko meseci, otkrila je jezivu istinu o sudbini Branislave Stojanović (40) i njenog sina Danijela (16).

Do danas, međutim, telo žene nije pronađeno, a njihov dželat, najbliži komšija, osuđen je na maksimalnu kaznu - 40 godina robije!

A, tog 10. oktobra 2007. godine, Branislava Stojanović, razvedena i samohrana majka, bila je presrećna - dala je kaparu da sinu i sebi omogući krov nad glavom. Tih tri hiljade evra, međutim, odvele su i nju i dete u - smrt.

Nestanak Stojanovića, njihovi najbliži prijavili su 13. oktobra 2007. godine. Prvo je nestala Branislava, a 12 sati kasnije i Danijel. U tom trenutku međutim, niko nije slutio na najgore. Žena je bila zaposlena u Zdravstvenom centru u Negotinu kao pomoćna radnica. Kada 11. oktobra ujutru nije došla na posao, a nije javila da će kasniti, njene kolege pozvale su rodbinu u susednom selu.

"Njena majka je pozvala, ali se na Branislavin telefon javio Danijel, koji je bio u školi" ispričali su operativci negotinske policije, koji su radili istragu.

"Rekao je baki da je majka otišla nešto da završi sa nekim čovekom i da je ostavila telefon. Obećao je da će joj se javiti kada se mama pojavi.

"Idem da se nađem sa jednim čovekom"

Dečak, koji je pohađao treći razred Srednje tehničke škole u Negotinu, posle nastave vratio se u iznajmljeni stan, odakle je, prema policijskoj rekonstrukciji, izašao oko 18.30. Očevici su kasnije ispričali da ga je sreo jedan poznanik koji ga je pitao šta radi, gde ide, a on mu je odgovorio: "Idem da se nađem sa jednim čovekom".

Od tog trenutka i njemu se izgubio trag. Rodbina je bila u šoku. Pokušavali su da stupe u kontakt kako sa majkom tako i sa sinom, ali su im telefoni bili ugašeni. Oboje su krenuli "da se nađu sa jednim čovekom" i više ih niko nije video.

Po prijavi nestanka, policija je ušla u iznajmljeni stan i zatekla sve njihove stvari u kući - garderobu, dokumenta, novac, ključevi od auta, koji je bio parkiran na ulici... Ništa nije ukazivlao na to da su negde otputovali.

- Danijel je bio dobar đak, redovno je pohađao nastavu, a njegovu majku kolege su opisivale kao izuzetno vrednu i savesnu - ispričao je inspektor. - Bila je razvedena, ali se na sve načine trudila da njoj i detetu ništa ne nedostaje. Nešto tu nije bilo u redu, osećali smo od početka, ali nismo verovali da je reč o zločinu.

Prvi trag, koji je donekle otvorio "priču", bila je svota novca koja je pronađena u njenoj kući - tačno 3.100 evra:

Branislava uštedela 6.000 evra

"Najbliža rodbina je rekla da je ona imala oko 6.000 evra i da je toliko bila uštedela. Nismo znali gde je ostatak. Ona je pričala poznanicima i kolegama na poslu da traži neku kućicu ili stančić za sebe i Danijela. Nekoliko dana pre nestanka pominjala je izvesnog poznanika, koji joj je rekao da ima neka žena u negotinskom naselju Veljko Vlahović, koja jako jeftino prodaje stan, za svega 7.000 evra.

Čak i za Negotin, to je bila jako niska cena. Branislavi se žurilo da što pre pronađe tu ženu, a u tome joj je "pomagao" tajanstveni poznanik:

"Taj novac je držala u selu, a onda ga prenela u grad. Bukvalno dan pre nestanka. Nismo znali šta se desilo sa parama, da li je potrošila, pozajmila nekom, a već su prošla dva dana od njihovog nestanka. Pošto nismo pronašli njihove telefone, odlučili smo da probamo da ih lociramo preko njih.

Pojavio se prvi trag. Kod jedne osobe zatečena su oba telefona:

"Danijelov i njegove majke, ali smo pronašli još jedan, koji smo takođe uzeli, jer nam je taj muškarac rekao da mu je kum dao sva tri telefona. Doslovce je rekao - meni je kum poklonio tri telefona, navodno neka žena je zaboravila kod njega u kolima. Tokom analize utvrdili smo da je treći telefon korišćen u komunikaciji i sa majkom i sa detetom. Sa tog broja Branislava je pozvana 11. oktobra u ranim jutarnjim satima, a Danijel u popodnevnim satima.

Policija zakucala na vrata ubice Živojina Mihajlovića

Bio je to trag koji je policija željno čekala kako bi razrešila nestanak Stojanovića. Ubrzo su zakucali na vrata Živojina Mihajlovića:

"On je dolazio u kuću kod Branislave, sa njim su se družili i ona i njena porodica. Tokom pretresa kuće, pronalazimo pištolj, koji je on imao u legalnom posedu, lopatu i ašov sa tragovima zemlje, koje smo uzeli za analizu. Detaljno pregledamo i Mihajlovićev automobil, a sve uzorke šaljemo na analizu i veštačenje, prenosi Kurir.

Mihajlović, međutim, sve vreme negira da ima bilo kakvu vezu sa nestankom Branislave i njenog sina. Ipak, pada na "poligrafu". Iako to nije dokaz na sudu, važna je indicija za policijski dalji rad. Ubrzo stižu i dokazi iz laboratorije - u autu uhapšenog nađeni su DNK tragovi nestalog deteta. Sve više raste sumnja da majka i sin više nisu živi.

Ubio ih da bi vratio dug

Na suđenju je utvrđeno da je Mihajlović početkom oktobra pozajmio tri hiljade evra od D. S. sa kratkim rokom vraćanja. Novac mu je vratio 10. oktobra. Osnovano se sumnja da mu je taj novac dala Branislava Stojanović, misleći da daje kaparu za kupovinu stana. Kada ju je poveo 11. oktobra da navodno sklopi kupoprodajni ugovor sa prodavcem - on je ubio.

- Danijel je ubijen jer je jedini svedok. On je jedini znao da je majka dala kaparu za stan. On je jedini znao sa kim je majka otišla da se nađe. On i kaže drugovima u školi da je majka otišla da završi neki posao. Njega Mihajlović poziva na mobilni i on kaže da ide da se nađe sa jednim čovekom. I nakon toga ga nema - objašnjava inspektor.

Policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Negotinu, kreće u pretragu terena: češljaju se atari, pregledaju napušteni objekti, pretražuju bunari. Svi resursi su usmereni ka ataru sela Sikole.

"Potraga je trajala već tri meseca i mi smo bili uvereni da je reč o dvostrukom ubistvu - ispričao je jedan od inspektora. - Onda nam je jedan od lovaca javio da je pronađeno neko mesto koje liči na humku. Ubrzo je iskopano telo dečaka. Obdukcija je pokazala da su u njega ispaljena tri metka - jedan u levu slepoočnicu, drugi u desnu, a treći u srce. DNK je potvrdio da je reč o Danijelu Stojanoviću.

Telo njegove majke do danas nije pronađeno. Na osnovu materijalnih dokaza, za smrt tinejdžera Živojin Mihajlović je osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora, što je potvrdio i Apelacioni sud. Tokom izricanja presude, krivično veće je saopštilo da postoje jake indicije da je optuženi ubio i Branislavu.

Svedok - nesuđena žrtva

Mihajlović je još jednoj osobi ponudio nepostojeći stan na prodaju. Vodio ju je do naselja i tražio tri hiljade evra na ime kapare, ali je ova osoba to odbila. Kao svedok je ispitana i na osnovu njenog iskaza se videla cela matrica prevare i zločina.

Autor: Jovana Nerić