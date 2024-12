Čedomir Đurić (76) iz Salaša kod Zaječara koji je pre 10 godina svirepo ubio maturantkinju Draganu Ćirić (18) iz istog sela, jer ga nije htela, umro je u zatvoru. Očajni Draganini roditelji kažu da im je ostao dužan.

Čedomir Đurić preminuo je u zatvoru nakon osam godina odležane kazne zatvora, a bio je osuđen na 40 godina zbog monstruoznog ubistva Dragane Ćirić.

Čedomir je pored zatvorske kazne, koja je prekinuta njegovom smrću pre dve godine, bio dužan i da Draganinim roditeljima, na ime odštete, isplati 900.000 dinara.

Dragiša i Ljiljana Ćirić ističu da su od državnih institucija saznali da je Čedomir preminuo pošto je ostalo da im se isplati još oko pola sume.

- Odšteta koja je presuđena bila je 900.000 dinara. Dok je bio živ imao je zabranu na penziju, pa smo tako dobijali novac. Za oko osam godina isplatili su nam oko 450.000 dinara, a od kako je on umro 27. septembra 2022. godine ni dinara nismo dobili - objašnjava Dragiša i dodaje:

- Godinu dana posle toga njegovu suprugu odveli su u Topolnicu, ne znam ni kako ni zašto. Ali to me i ne zanima ostala mu je kuća i zemlja neka se to proda i neka nam isplate krv našeg deteta - kaže Dragiša.

Prisećajući se voljene ćerke Ljiljana kaže da nema dana da ne pomisli na svoje dete.

- Dragana mi je bila jedinica. Nemam više nikoga osim Dragiše, koji joj je bio očuh, ali je voleo moje dete više nego što decu vole neki pravi očevi. Nemam ni brata ni sestre moja Dragana mi je bila sve. I umesto da se radujem njenim uspesima i unučićima, ja obilazim njen grob - kaže potresena Ljiljana.

Prema njenim rečima ona je morala da nosi umrlicu zlotvora kako bi dokazali da je mrtav.

- Umro je u zatvoru, što se mene tiče rano, jer je godine i godine trebao da provede tamo... Njega nije imao ko ni da sahrani, čujem da su ga kremirali. Njegovu ženu, koju sam samo jednom srela u Domu zdravlja, pre godinu dan odveli su u Topolnicu. Ne znam šta se sa njom dešava, ali ne znam ni zašto nam ne isplaćuju ostatak novca - kaže Ljiljana.

Prisećajući se vremena kada je ostala bez svoje jedinice kaže da to nikada neće zaboraviti.

- Bila je mlada imala je svoje planove. Planirala je da ide na fakultet. Učila sam je i savetovala, kao svaka majka svoje dete. Monstrum je tog dana sačekao, tukao je u kolima i davio. Bila je sva izlomljena. Ni to mu nije bilo dosta pa joj je sipao sonu kiselinu u usta. Sve sam to morala da slušam na sudu i da ga gledam. A on je i tamo bio bahat. Šutirao je čuvare koji su ga uvodili u sudnicu... - priča nesrećna majka i dodaje:

- Kada je saznao da smo prijavili Draganin nestanak i da je svi tražimo on je telo stavio u vojničku vreću i kamenje stavio kako bi potonula. Ronioci su izvukli džak a kada su ga otvorili niko nije mogao da veruje da je moje dete tako zverski ubijeno - kaže Ljiljana koja je nedavo obeležila i godišnjicu smrti svoje ćerke.

Ljiljana kaže da je dugo posle Draganine smrti osećala da je u kući.

- Imala sam osećaj da joj čujem korake... Sanjam je, ali molim Boga da me što pre odvede kod nje. Ja nemam više čemu da se radujem, bol za njom nikada neće proći. Gledam i ove monstrume što pobiše decu kod Mladenovca, šta je tih 20 godina za 9 života i 50 puta više upropašćenih ljudskih priča i nemam reči - kaže Ljiljana.

Pisao porodici iz zatvora!

Inače, Čedomir se ženio šest puta, a prva žena mu se ubila. Živeo je sam sa poslednjom suprugom na svom imanju, nisu imali dece.

Da sve bude još bizarnije, iz zatvora u Padinskoj skeli je poslao dva pisma roditeljima devojke koju je tako svirepo ubio!

U novembru 2018. godine u pismu je pretio Dragiši i Ljiljani pisao je: "da će mu sve platiti, i to sa kamatom."

Ni tu se nije zaustavio, već je unesrećene ljude optužio da su oni krivi za Draganinu smrt.

- Drugo pismo, nismo želeli ni da otvorimo ali smo prijavili nadležnima i on je potom prebačen u strožiji deo zatvoda - kaže nam Dragiša i dodaje da je verovatno tu i preminuo.

Autor: Iva Besarabić