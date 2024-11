Drama u Beloj kući: Jelena razvezala jezik i žestoko udarila na Karića, u sve umešala i Gastoza! (VIDEO)

Nije joj ostao dužan!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najdvoličniju osobu. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Urošu Rajačiću.

- Ovo je lako, Aneli, Milena i Uroš Stanić. Milena koristi pušionicu za ogovaranje ljudi. Ona je direktna, ali samo u vređanju, ostalo samo priča po ćoškovima. Aneli zbog postupaka, predstavlja se lažnom žrtvom. Uroš je u ovoj anketi najbezbolnija dvolična osoba. On je iznosio za svoju porodicu, a uverili smo se da je to laž - govorio je on.

- Kadra je ispao jako dvoličan, samo neko ko provodi vreme sa tobom to može da pokaže. Mene je uvredio ono što je rekao o meni u radiju. Karića navodim za dvoličnu osobu, ne zbog odnosa prema meni, nego je više puta napomenutu da priča stvari o učesnicima koje za stolom nikad ne ponovi, a kad ga pitaju on spušta tenziju. Čuli smo da pričaš o Gastozu, a to ovde definitivno nisi ponovio - govorila je Jelena.

- Šta treba da uradim? Zašto me navodiš ako to nisi gledala? - pitao je Stefan.

- Karić izbegava sukobe, ti si labilan. Ne smeš da ponoviš to što smo čuli da njegova podrška izbacuje na stranicama. Hoćeš da ostaneš fin, ali ne znam za koga. Pokušao si da se izvučeš kako je Miljana to govorila - dodala je Jelena.

