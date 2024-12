Stigla ih kazna za monstruozan zločin u Nišu: Nemoćnu devojku silovali metlom, a onda je prodali

Zbog krivičnog dela trgovina ljudima čija je žrtva bila dvadesetogodišnja devojka Aleksinčanin Zoran Bajramović osuđen je danas na 13 godina robije, njegova sestra Danica Bajramović na šest, njihov prijatelj Oliver Mustafić na 13 godina i šest meseci a njihov saučesnik Danijel Zdravković iz merošinskog sela Dudulajce na osam godina robije.

Zoranova supruga Egzona Tatari osim za trgovinu ljudima teretila se i za silovanje žrtve pa joj je za oba dela Viši sud u Nišu izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od 12 godina i šest meseci.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva zbog učešća u ovoj nečasnoj raboti obuhvaćena je i jedna maloletnica ali se protiv nje vodi poseban postupak dok je Dejan Petrović iz Dudulajca, koji je takođe bio deo ove grupe, priznao krivicu i osuđen je na dve godine zatvora. On se teretio da je nesrećnoj devojci koju je ova grupa držala kao roba, nalazio muškarce za seksualne odnose koje su naplaćivali.

Sudija Višeg suda u Nišu Miško Radivojević je ovu petorku oglasio krivima jer su se, kako je naveo, “od aprila do avgusta 2021. godine povezali u grupu radi trajnog vršenja krivičnog dela trgovine ljudima.

- Danica Bajramović je oštećenu vrbovala preko Fejsbuka na taj način što je dovela u zabludu da će joj čuvati decu i pozvala je da dođe u njihovu kuću u Aleksincu što je ona učinila. U njenoj kući je tada bio njen brat Zoran pa je Danica ubeđivala devojku da sa njim ima seksualni odnos. Kada je ona to odbila Danica je istukla. Njihov prijatelj Oliver je sutradan dvadesetogodišnjakinju odveo u kuću Zorana i njegove supruge Egzone Tatari i sa njom protiv njene volje, imao seksualni odnos. Kada je devojka pokušala da ode, Egzona je tukla rukama i nogama i polivala je hladnom vodom a Oliver i Zoran su joj pretili da će je ubiti. Prinudili su je da u hotelu i njihovom kombiju pruža seksualne usluge što su naplaćivali po 1.500 dinara a novac su uzimali njih dvojica – opisao je Radivojević zbog čega sud smatra da su okrivljeni izvršili trgovinu ljudima.

Kako je dalje naveo sudija, njih Zoran i Oliver su uz stalne pretnje da će je ubiti , “odrobijati” te uz tvrdnju da je devojka njihov rob, odlučili da je odvedu u merošinsko selo Azbresnica da bi je tamo seksualno eksploatisali.

- Kada su stigli u selo, terali su devojku da ima seksualne odnose sa nekim muškarcima što je ona odbila. Zatim je Zoran ispred tamošnje prodavnice otvorio vrata kombija, skinuo veš i pred brojnim svedocima je naterao da ga oralno zadovolji. Onda su je odveli u selo Dudulajce gde im je Danijel Zdravković dozvolio da koriste njegovu kuću kako bi tamo podvodili devojku. On je sa njom takođe mao seksualne odnose a tražio je od Zorana i Olivera da dozvole i njegovom rođaku da zlostavlja devojku i to besplatno kao nadoknadu za korišćenje kuće. U pronalaženju mušterija za seks sa žrtvom uiključili su i Dejana Petrovića koji se branio da je to morao da učini jer su pretili da će mu napasti porodicu – kazao je dalje Radivojević.

Sudija je naveo da je devojka u Aleksincu silovana na brutalan način.

- Egzona je zbog ljubomore, jer je njen muž Zoran imao odnose sa žrtvom, odvela u podrum i uz pomoć jedne maloletnice je silovala metlom. Devojčica je žrtvu držala za ruke dok joj je Egzona gurala metlu u polni organ dok nije prokrvarila – rekao je sudija.

Kako je dalje utvrđeno tokom sudskog postupka, Zoran i Oliver su devojku prodali čoveku koga su upoznali na vašaru u Smederevskoj Palanci.

- On je tražio ženu radi sklapanja braka sa njegovim sinom pa su mu Oliver i Zoran rekli da imaju odgovarajuću osobu u Aleksincu. Doveli su je u Smederevsku Palanku i prodali je za hiljadu evra. Međutim, kako je ona odbijala da ima seksualne odnose sa njegovim sinom, Zoran i Oliver su joj najpre zapretili, a kako je ona i dalje odbijala da to čini, vratili su je u Aleksinac. Devojka je 20. avgusta 2021.godine iskorsitila njihovo odsustvo i uspela da pobegne – naveo je sudija Radivojević.

Obrazkažući zbog čega sud smatra da je dokazano da su optuženi izvršili dela za koja su se teretili, Radivojević je predočio da je ključan bio iskaz žrtve.

- Bez obzira na to što je odbrana tvrdila da njen iskaz nije verodostojan zbog nedovoljnog psihičkog razvoja, veštaci Psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici su utvrdili da je ona u stanju da reprodukuje preživljene događaje. Takođe optuženi su kroz svoju odbranu delimično potvrdili njene navode a iskazima brojnih saslušanih svedoka kao i drugim izvedenim dokazima, njihova krivicaq je utvrđena sa stepenom izvesnosti – kazao je sudija.

Ovo je prvostepena presuda na koju pravo žalbe imaju i odbrana i tužilaštvo.

Autor: Snežana Milovanov