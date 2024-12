Godinu u i po dana kasnije Uroš Blažić, ubica njegovih najmilijih osuđen je na maksimalnu kaznu od 20 godina robije

"Meni decu ne može niko da vrati. Ali, za mene je adekvatna kazna, za njih sam ja, da me puste kod njih", kazao je Saša Panić, kojem je Uroš Blažić 4. maja 2023. godine ubio sina Milana i ćerku Kristinu.

Saša Panić, tog 4. maja 2023. godine u danu je ostao bez oba deteta - sina Milana i ćerke Kristine. U jednom minutu zlotvor Uroš Blažić ispalio je šaržer u njegovu decu i njihovog prijatelja Dalibora Todorovića u školskom dvorištu u njihovom rodnom selu Dubona.

Godinu u i po dana kasnije Uroš Blažić, ubica njegovih najmilijih osuđen je na maksimalnu kaznu od 20 godina robije, a na istu kaznu osuđen je i njegov otac Radiša Blažić.

- Ljudi u nekim kriminalnim grupama se suprotstavljaju, ali sve je to, čini mi se, sitno u odnosu na kada vi od običnog, poštenog čoveka, domaćina, napravite zlikovca. E, to je već bilo kakva kriminalna organizacija je mala za takvog čoveka - kazao je Saša Panić.

Panić je, vidno potresen, opisao kako je morao da napusti sudnicu tokom izricanja presude jer nije mogao da podnese detalje o povredama svoje dece.

"Najteže mi je palo kada sam čuo kako su nam deca povređena"

- Sva ova suđenja do danas jeste iritiralo njegovo smejanje, smeškanje, podrugivanje, klimanje glavom dok svi roditelji plaču i pričaju kako su im deca stradala. Ali, najteže mi je palo današnje suđenje, kada sam čuo kako su nam deca povređena. Nisam mogao da izdržim, morao sam da napustim sudnicu. Ja sam od novinara čuo da su oni dobili po 20 godina zatvora. Prvi put da nisam više mogao da izdržim - ispričao je vidno potresen Saša Panić.

Sa tugom u glasu pomenuo je svoju decu.

- Pričam o mojoj deci. Odrekao sam se svega da njima nigde ne zaškripi, da ih iškolujem baš do ove mere dokle su imali kapacitet i nisam hteo da posustanu. I sad mi neko to prekine. To su godine koje treba da prođu, da dovedete vi od malog deteta, od dva, tri kila mesa, do ovakvih ljudi. To su godine. I sad vi da trepnite i da zaboravite sve to. Na Kristinin rad, što je 3. maja napisala u školi, posle šest meseci je došla nastavnica koja joj je dala taj rad da piše i rekla mi da je smogla snage tek posle šest meseci da donese sažetak. Eto, dete jedno iz srednje škole vidi problem u društvu, a društvo ne vidi svoj problem - rekao je Saša Panić.

Kako je istakao, porodice zanima samo pravda.

- Supruga i ja smo izgubili sve. Svi oni imaju ponekoga. Ne omalovažavam ja nikoga. Svakom je svoje dete. I ako ima još dvoje, ne može da nadoknadi ono treće što je izgubio. Ja sam izgubio oba. Ja nemam više nikoga. I ja neću da promenim nikad mišljenje. I... Ma koliko godina prošlo, to je moj stav i to je moje mišljenje od početka, kako sam vam rekao. Jer vidite, ja sam se oženio sa 21 godinom. U 43. godini, ja sam imao sina 22 godine. Ove godine bih možda i bio deda. Ćerka na fakultetu. Ja ne da nemam unuke...Ja nemam ni njih više. Znači, oni su mi uzeli sve. Ja sam sve izgubio. Znate, kad se dete rodi, pa kad vi negujete od peke mesa, od dva kila mesa, vi se odreknite svega da udovoljite njima - rekao je u suzama Saša Panić.

"Nisam ni znao da će se čitati kompletna obdukcija na suđenju. Kod Sašinog Milana ne postoji deo tela koji nije pogođen. Dva lista formata A4 je sudija pročitala koliko je organa probušeno, oštećeno, otkinuto i tako dalje. Za Kristinu, osam metaka u njoj, isto tako. I za mog sina Dalibora, sedam metaka je imao u sebi", rekao je Milosav Todorović, otac mladića kojeg je Uroš Blažić ubio u selu Dubona 4. maja 2023. godine.

