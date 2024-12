Krvava drama kod Vršca: Snimao kako KOLJE ŽENU, pa zapalio kuću i obesio se! Užas koji se ne zaboravlja

Jon Nistor (64) iz Velikog Središta kod Vršca pre tačno šest godina nožem je zaklao suprugu Ventutu (54), pa potom zapalio kuću i obesio se o traktor u dvorištu! Dok je pomahnitali čovek jednom rukom kasapio nesrećnu Vendutu, drugom rukom je sve to snimao telefonom!

Motiv ovog stravičnog zločina je bolesna ljubomora.

Krvava porodična drama dogodila se 26. decembra 2018., oko 23 sata, u porodičnoj kući Nistorovih u Vinogradarskoj ulici.

- Jon i Ventuta su se razveli u novembru, ali su ostali da žive pod istim krovom. On nije mogao da se pomiri s razvodom i umislio je da je ona u vezi s drugim muškarcem. U međuvremenu, Ventuta se razbolela, zbog čega je polovinom decembra bila zbrinuta u bolnici, a kobnog dana ujutru je puštena na kućno lečenje. Jon joj, međutim, ni tad nije dao mira, pa ju je iste večeri najpre verbalno napao, potom i udario. Ona mu se suprotstavila i nasilnik se nakratko povukao u svoju sobu, ali se ubrzo vratio sa telefonom u jednoj i nožem u drugoj ruci - otkrio je Informerov sagovornik iz istrage.

Pomahnitali Nistor je tad uključio kameru na telefonu, bez reči prišao Ventuti i počeo besumučno da je ubada i seče po vratu i stomaku:

- Ventuta je pala i počela obilno da krvari. Jon je zatim uzeo kantu sa benzinom, polio stvari po kući i zapalio ih. Onda je otrčao do garaže i uzeo konopac, pa je jedan kraj zavezao za traktorsku kabinu, drugi obmotao sebi oko vrata i obesio se.

Za to vreme, teško ranjena Ventuta je pokušala da se spasi iz zapaljene kuće i uspela je da se prebaci preko prozora, ali je pala na beton i preminula.

Vredni domaćini

Komšije ove porodice posvedočile su da su se Jan i Veduta bili vredni i ugledni domaćini i da su godinama delovali kao skladna porodica.

- Marljivo su radili, bavili se poljoprivredom i lepo su sredili svoje domaćinstvo. Jon je bio zaposlen u 'Srbijašumama', a Ventuta je povremeno putovala u Italiju i tamo radila neke sezonske poslove. Ipak, u poslednje vreme su se često svađali, jer je on bio veoma ljubomoran. Sredinom prošle godine je čak i pretukao suprugu u naletu ljubomore. Ona ga je tada prijavila policiji i izrečena mu je zabrana prilaska na izvesno vreme. Međutim, kad je ta mera istekla, on se vratio kući i nastavili su da žive po istim krovom, sve do ove tragedije - ispričao je jedan od njih.

Ventuta je za sobom ostavila odrasle sina i ćerku iz prvog braka, a sa Jonom je dobila još jednu ćerku koja je tad bila u drugom stanju.

Autor: Snežana Milovanov