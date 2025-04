Vulin: Srbiji je potrebno jedinstvo

Današnji i sutrašnji skup pokazuje koliko je Srbiji potrebno jedinstvo, koliko nam je nužno da se okupimo oko Srbije, oko ideje Srbije i srpske samostalnosti, Srpskog sveta, izjavio je potpredsednik Vlade RS u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin na televiziji Prva i pozvao sve gradjane da dodju na konačno jedan lep skup na kome se Srbija bezrezervno voli i sa koga će se poslati poruke jedinstva i mira i na kome neće biti nasilja, agresije, mržnje.

"Na skupu će biti poslate poruke mira, jedinstva, jedinstvene Srbije, uspravne Srbije, politike koja traži da se Srbi saberu, da budu jedno, poruke potrebe da Srbija brine o svim Srbima gde god oni da žive, poruke Srbije koja odlučuje sama o sebi. Samo tako i možemo da razmišljamo ako želimo dobro Srbiji", poručio je potpredsednik Vulin.

Dodao je da su današnji i sutrašnji skup izraz one ćutljive i tihe Srbije koja već mesecima strpljivo posmatra i čeka da neko već jednom shvati koliko je Srbija važna. "Došlo je vreme da se i mi okupimo i kažemo ne samo koliko nas ima, znamo da nas ima mnogo više, već da smo politički jedinstveni, da znamo šta hoćemo, šta nam je cilj i da je stvarno dosta, da je zaista krajnje vreme da Srbija počne da radi, da napreduje, da uči. Ne može se život svesti na blokade, ne može život da bude blokiranje mostova i zabrana nekome da ide u školu, na posao. I današnji i sutrašnji skup će biti izraz baš te Srbije, Srbije koja hoće da živi i da radi", rekao je potpredsednik Vulin.

"Srbija ima potrebu da se pokaže, da kaže bez mržnje, bez besa, nasilja da je tu i da ne misli da ide. To je naša Srbija, Srbija svih nas, ne Srbija u kojoj neko može Srbima sa KiM da psuje majku šiptarsku, nije to ta Srbija. Ovo je Srbija pristojnih ljudi, Srbija koja neće napasti nikoga, Srbija koja će i sutra, u još većem broju, pokazati koliko je svakom od nas stalo do ove zemlje. Tu ima i Srba sa KiM, došle su kolone i iz Vojvodine, dolaze ljudi iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz čitavog Srpskog sveta. Da li su zabrinuti za Srbiju? Uplašeni su da će ono što im je najznačajnije u životu, naša Srbija, da će nestati, da će se razbiti, da će stranci preuzeti vlast u njoj, da će vladati neki ljudi koje niko nije izabrao. Ljudi su zabrinuti, zato se okupljaju, zato dolazi ovako veliki broj", izjavio je potpredsednik Vlade RS Vulin.

Autor: Pink.rs