BIĆE SAMO JEDNA SRPSKA VLADA: Vučić odbacio bilo kakvu mogućnost o prelaznoj ili ekspertskoj vladi

U Hali sportova u Trsteniku večeras se održava skup na kome će govoriti predsednik Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić koji će izneti ideje o formiranju novog pokreta.



- Može demokratija, izbori, može sve, ali prelazne ili ekspertske vlade neće biti. Biće samo jedna jedina srpska vlada. Ponudili smo razgovor i mladim ljudi koji protestuju mesecima, ne uče. Dođite da razgovaramo? Zašto nećete? Mi želimo, ispunili smo sve zahteve. Isplatili smo danas i stipendije za sve studente, kao i rate za kredite.

Skupu prisustvuju ministri Siniša Mali, Bratislav Gašić, Dejan Ristić, Nikola Selaković, kao i predstavnici koalicionih stranaka.

Okupljeni građani i simpatizeri nose zastave i transparente sa porukama podrške.

Prvi skup povodom osnivanja pokreta održan je prošlog petka u Jagodini.

Vučić je tada poručio da se formira pokret zbog budućnosti naroda i zato što su Srbiji potrebne promene i nova energija, a ne povratak u prošlost i dodao da će učlanjenje biti moguće od 15. marta, kao i da su svi dobrodošli.

On je ranije rekao da će na skupovima pokušati da predstavi kako vidi budućnost Srbije i naglasio da država mora da napravi plan do 2032. godine, jer dolazi do velikih promena u svetu.

Glavni odbor Srpske napredne stranke nedavno je doneo jednoglasnu odluku da podržava inicijativu za formiranje pokreta, kao i da će biti njegov deo, a podršku za osnivanje pokreta dala je i stranka Zavetnici.

Autor: Dubravka Bošković