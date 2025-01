OTIŠLA JE CRNA GORA, KiM PROGLASILO NEZAVISNOST: Vučić - Njima je bila jedino važna fotelja

U hali sportova u Trsteniku večeras je održan skup na kome je govorio predsednik Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić koji je izneto ideje o formiranju novog pokreta.

Kaže da je važno da nastave da grade Srbiju, ali i da se sačuva samostalnost zemlje.

- Pogledajte šta im Dinko Gruhonjić govori da će ići na ocepljenje Vojvodine. I još im kaže: "A prvo idemo na promenu odnosa prema Srebrenici, Hrvatskoj". Valjda hoće da se ponovo izvinjavamo i klečimo pred svima. Valjda hoće da priznamo nezavisnost Kosova jer ne zaboravite sam Svilanović je rekao da su svi oni 5. oktobra dobro znali da kada budu formirali vladu da Crna Gora mora da ode i zajedničke države. Otišla nam je Crna Gora, Kosovo proglasilo nezavisnost a oni su razmišljali o svojim foteljama. A mi moramo da čuvamo državu i naše prijate. Zato neće biti sankcija Rusiji, zato ćemo da čuvamo i gradimo prijateljstvo sa NR Kinom, i zato ćemo da štitimo slobodu Srbije.

Skupu prisustvuju ministri Siniša Mali, Bratislav Gašić, Dejan Ristić, Nikola Selaković, kao i predstavnici koalicionih stranaka.

Okupljeni građani i simpatizeri nose zastave i transparente sa porukama podrške.

Prvi skup povodom osnivanja pokreta održan je prošlog petka u Jagodini.

Vučić je tada poručio da se formira pokret zbog budućnosti naroda i zato što su Srbiji potrebne promene i nova energija, a ne povratak u prošlost i dodao da će učlanjenje biti moguće od 15. marta, kao i da su svi dobrodošli.

On je ranije rekao da će na skupovima pokušati da predstavi kako vidi budućnost Srbije i naglasio da država mora da napravi plan do 2032. godine, jer dolazi do velikih promena u svetu.

Glavni odbor Srpske napredne stranke nedavno je doneo jednoglasnu odluku da podržava inicijativu za formiranje pokreta, kao i da će biti njegov deo, a podršku za osnivanje pokreta dala je i stranka Zavetnici.

Autor: Dubravka Bošković