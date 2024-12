DEVOJČICU (9) VRŠNJACI TUKLI CIGLAMA! Horor u Crnoj Travi: Pretili da će je UBITI, otac je NA RUKAMA ODNEO U BOLNICU (FOTO)

Devojčica (9) iz Crne Trave pretučena je 20. decembra u ovom mestu, nakon što su je, kako tvrdi otac žrtve, vršnjaci terali da zvoni komšijama na vrata, što je ona odbila. Kako priča njen otac Vladan Spasić za "Blic", vršnjaci su tukli devojčicu sve dok nije naišao njen drug iz razreda, koji je deci zapretio da će sve ispričati roditeljima. Nakon što je devojčica došla kući uz pomoć druga, roditelji su je odveli kod dežurnog lekara, a slučaj je prijavljen policiji kao i osnovnoj školi koju deca pohađaju.

Kako objašnjava otac devojčice za "Blic", 20. decembra oko 18 sati tri devojčice i jedan dečak (14,10, 8 i 7 godina) sa kojima žrtva ide na folklor, došli su po nju kako bi izašli napolje. Ipak, kako pojašnjava otac, klub u kom treniraju bio je zatvoren, te je jedna od devojčica predložila da se prošetaju po centru.

"Devojčica koja je inicijator je dala predlog da rade nešto zabavno i otišli su do prolaza zgrada u centru Crne Trave, a onda im je predložila da kucaju i zvone na tuđa vrata. Naredila je mom detetu da zvoni i kuca jer je najmlađa u društvu", počinje otac za "Blic".

Pretili da će je ubiti, gađali je ciglom

On kaže da je njegova ćerka to odbila, ali joj je devojčica pripretila da će je "svi tući ako to ne uradi".

"Onda je moje dete krenulo da beži u pravcu crkve gde su je sustigli i uz pomoć cigle iz kaldrme su je pogodili u nogu i tako je usporili. Počeli su da je šutiraju, jer su je pritom oborili uz preteće reči da će je ubiti", pojašnjava Vladan, otac devetogodišnje devojčice.

Prema njegovim rečima, dete su tukli oko 10 minuta, a onda je naišao prolaznik i deca su se razbežala.

"Moje dete je u tom momentu krenulo da beži prema našoj kući šepajući, ali ih je ponovo ugledala na ulici i sakrila se iza tezge na pijaci. Ipak, našli su je i počeli su da joj prete kako će biti oduzeta od roditelja ako ih ne bude slušala i zatim su ponovo počeli da je tuku", prepričava uzrujani otac.

Na svu sreću, u jednom trenutku naišao je dečak koji ide u razred sa žrtvom i zapretio deci da će ih prijaviti devojčicinim roditeljima. On joj je pomogao da dođe do centra grada, a potom je stigla kući.

"Zatekli smo je na vratima svu isprebijanu i ispričala nam je o čemu se radi. Supruga i ja smo je odveli odmah kod dežurnog lekara, ja sam svoje dete na rukama nosio u Dom zdravlja", priseća se otac.

Devojčica ima psihičke probleme, ne izlazi iz kuće

Lekar koji je pregledao dete prijavio je slučaj policiji u Crnoj Travi, a potom je i otac dao izjavu u kojoj je opisao šta se dogodilo te večeri. Dete je upućeno u Opštu bolnicu Leskovac na dalje preglede.

Prema izveštajima u koje je "Blic" imao uvid, na svu sreću, devojčica nema preloma. Ipak, na njenom telu uočene su ogrebotine i modrice, a dete nije moglo da se osloni na nogu zbog povrede prsta.

Kako Vladan potvrđuje, dete se sada fizički oseća bolje. Ipak, ima traume i ne želi da napušta kuću.

Autor: Dubravka Bošković