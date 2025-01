'UBIO MI JE PRVO SNAJU, PA SINA, URADIO JE TO SVESNO' Potresna ispovest majke ubijenog Predraga iz Arilja

Predragova majka ispričala je da je ubica njenog sina radio kod njih 15 godina.

- Ubio mi je prvo snaju, pa onda sina. Uradio je to potpuno hladnokrvno, bez ikakvog razloga -reči su kojima potresnu ispovest započinje majka Predraga N, koji je nekoliko sati pre Novu godinu, sa suprugom Ivanom, ubijen u kafiću u Arilju.

- Branko je kod nas radio 15 godina. Bio je izuzetan radnik, njegov rad ne mogu da osporim. Firma nam je otišla pod stečaj pre šest godina i on kod nas ne radi od 2019. godine. Ostali smo u dobrim odnosima. Znam da nikada ni on o nama nije loše pričao, kao ni mi o njemu. Nikada nismo imali problema sa njim, niti je bilo šta ukazivalo na to da će nam ubiti sina i snaju - priča Predragova majka.

Sedeo sa Predragovim ocem u kafani

Kako je ispričala, osumnjičeni za ubistvo Predraga i Ivane pre tri dana sedeo je sa njenim mužem u kafani.

- Ubica je sa mojim mužem sedeo pre tri dana u kafani. Pili su kafu, lepo pričali. Nije bilo nikakve priče o Predragu. Nisu bili u lošim odnosima i ništa nije slutilo na to da će to uraditi. Moj muž mu je mnogo puta u životu pomogao, a on mu je to vratio na ovaj način - priča potresena majka.

Prema njenom mišljenju, ubica nije bio pijan, a zločin je, smatra, počinio potpuno svesno.

- Juče ujutru Branko je sedeo u jednoj kafani i doručkovao. Ljudi su mi rekli da su ga videli i da je pio kiselu vodu. Znači, nije bio pijan. On je kao radnik bio izuzetan, ali imao je tešku narav i trezan, a kamoli kad se napije, mi smo ga odlično poznavali. Dok smo imali firmu, često smo organizovali večere i proslave za radnike. Na svakom veselju je pravio problem i uvek je svuda nosio pištolj sa sobom. Uvek na svakom veselju ili svadbi sa nekim se posvađa i napravi neki problem. Kako smo znali da ima pištolj, uvek smo ga polako smirivali, jer smo se bojali da ga ne potegne na nekoga. Na kraju ga je potegao na naše dete i snaju - priča kroz suze.

Prišao Predragu i nešto mu rekao

Kobne večeri, njenim rečima, Branko je prvo prišao Predragu, a zatim ga je gazda lokala opomenuo da se smiri.

- Sinoć su u tom kafiću slavili Novu godinu. Moj sin je bio sa snajom za jednim stolom, a Branko je bio sa svojom suprugom za drugim. Prišao je mom sinu i nešto mu rekao, na šta Predrag odgovorio: "Neka Branko, pusti molim te, vrati se za svoj sto", što je on i učinio. Vratio se za svoj sto, a gazda lokala ga je opomenuo da se smiri, jer će ga u suprotnom izbaciti napolje. Gazda lokala je čak, kako je video da je ovaj nervozan, seo za sto pored njega i posmatrao ga, kako bi kontrolisao situaciju, da ovaj nešto ne napravi - priča Predragova majka do detalja kako su joj preneli da je došlo do ubistva.

Kako objašnjava, nakon nekoliko minuta, Branko je ustao i izašao iz lokala. Gazda je mislio da se više neće vraćati, pa je otišao da ubaci piće. Međutim, osumnjičeni za ubistvo je otišao do automobila, uzeo pištolj i vratio se u lokal.

- Prvo je pucao u moju snaju, ispalio je tri metka u nju, a zatim se okrenuo i ubio i mog sina. Kako je imao srca da to uradi ne znam, pa sve i ako je imao neki nesporazum sa Predragom, a ne može da bude toliko veliki da to počini, šta mu je bila snaja kriva, nju da ubije? - pita se uplakana majka.

Ona kroz suze dodaje da je Predrag na mestu ostao mrtav.

- Za snaju smo se nadali da će preživeti, ali nije uspela. Ubio je našu decu potpuno svesno i hladnokrvno, bez ikakvog razloga - jecajući govori Predragova majka.

Podsetimo, neposredno pred novu godinu, u punom lokalu u Arilju dogodilo se dvostruko ubistvo sinoć tokom novogodišnje proslave u kafiću u Arilju dogodilo se dvostruko ubistvo.

Branko P. pucao je na bračni par Predraga i Ivanu N. u lokalu punom ljudi. Predrag je preminuo na licu mesta, a Ivana je sa teškim telesnim povredama prevezena u bolnicu, ali uprkos borbi lekara da je spasu, podlegla je povredama.

Osumnjičeni za ubistvo je pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo uhapšen. Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Užicu branio se ćutanjem.

Autor: Iva Besarabić