Zorica Panić je u masakru izgubila oba svoja deteta, a dve godine kasnije za Kurir je ispričala koliko joj teško pada svaki novi dan bez njih, ali i činjenica da će ubica jednog dana izaći na slobodu

Svaki dan je sve teže i teže, niti prolazi, niti jenjava, naša deca su u mislima i dan i noć. Svesni smo da vreme ne možemo da vratimo, a pored gubitka, najviše bole pitanja na koja i dan danas nismo dobili odgovore...

Ovim rečima je povodom dvogodišnjice masakra u selima kod Mladenovca i Smedereva, započela svoju potresnu ispovest Zorica Panić, majka Milana (22) i Kristine (19), brata i sestre koje je Uroš Blažić ubio smrtonosnim hicima.

Blažić je u svom krvavom piru, koji se dogodio samo dan posle masakra u OŠ "Vldislav Ribnikar" u Beogradu, bez razloga počeo da puca na ljude koji nikome nisu bili ni krivi ni dužni. Tog 4. maja 2023. godine, ubio je devetoro mladih u Malom Orašju i Duboni, a ranio je njih 12 hicima iz kalašnjikova.

Brojke

- 2 godine prošlo od zločina

- 9 osoba ubijeno

- 12 ljudi ranjeno

- 2 sela zavijena u crno

- 20 godina robije za okrivljene

Enigma

Prisećajući se kobnog dana kada je izgubila ono najvrednije, sina i ćerku kojima se ponosila, Zorica je otkrila koliko je boli svaki novi dan, ali i činjenica da će masovni ubica jednog dana izaći na slobodu.

- Svako je nastavio svoj život kao da se ništa nije dogodilo, a mi, porodice ubijene dece život i nemamo. Sada kada se sve sleglo posle donošenja presude, 20 godina zatvora za Uroša i Radišu su sramni i za jedno ubijeno dete, ali uzdam se da neće doći do promena i smanjenja kazni - kaže Zorica, a potom se prisetila i dana suđenja kada je presuda Blažićima donesena pred Višim sudom u Smederevu.

- Uroš je na kraju izjavio da su ubijena deca mnogo vrednija od njega, da nije imao motiv, sve je priznao kako jeste, da su mu pomagali i pozajmljivali patike i drugo, čak je i istraga pokazala da je bio potpuno svestan u tom trenutku kada je pucao, a šta ga je navelo na masakr, ostaje enigma za sve nas. Naša deca nisu imala dodirnih tačaka sa njim, što je on to uradio ostaje i dalje da nas muči. Budiš se i ležeš, to ti je u mislima - kaže neutešna majka i pita se kakav to čovek treba da budeš da bi pucao u nedužnu decu.

Odgajio ubicu, a krivicu ne priznaje

Radiša Blažić, otac masovnog ubice, osuđen je takođe na 20 godina zatvora, iako presuda još uvek nije pravosnažna, roditelje ubijenih mladih ljudi uznemirava svaki pomen imena svakoga ponaosob iz porodice Blažić. Kako kaže Zorica, roditelji ubice krivicu svaljuju na sina, a svoj udeo u tom zlu ne vide.

- Sve to podseća na cirkus, pogotovo zbog ponašanja Uroševog oca koji je ubicu odgajio, a i dan danas smatra da nije nimalo kriv. Sa njihove strane uopšte nema nikakve empatije, ne stide se i ne osećaju krivicu. I svaki susret sa Biljanom, Uroševom majkom je strašan, nisam verovala da postoje takvi ljudi. Oni sve vreme svaljuju krivicu na sina, govoreći da je otac u zatvoru bez potrebe, što je van svake pameti. Svaka njihova pojava uznemirava, a mi smo i dan danas u tom 4. maju - priča potresnim tonom Zorica.

Prema njenim rečima, dugo je uznemiravala činjenica da je Radiša Blažić posedovao toliku količinu oružja u svom domu.

- I dalje ne mogu da poverujem da je jedan čovek u našem selu imao malu kasarnu sa tolikim oružjem, pa se pitam zbog čega su se uopšte naoružavali. Mnogo je pitanja koja su ostala bez odgovora, ostala je jedna velika enigma za mnogo štošta - odakle svo to oružje, municija, da li su imali saučesnika u svemu tome i uopšte odakle to zlo u njima kad povoda nije imao - pita se majka ubijenih Panića.

Autor: Jovana Nerić