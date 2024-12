OVAKO SE UROŠ BLAŽIĆ PONAŠA U ZATVORU, OTKRIVENO ŠTA SE DEŠAVA IZA REŠETAKA! Bivši robijaš opisao šta radi i priča masovni ubica: Želeo je ovo, to je i postigao

Uroš Blažić, kao i njegov otac Radiša, osuđeni su svaki na 20 godina zatvora, a prema rečima Zorice Panić, majke kojoj je Uroš ubio sina Milana (20) i ćerku Kristinu (19), pored činjenice da njenih najvoljenijih više nema, najviše je boli to kako se ubica njene dece ponaša u zatvoru i to da će on jednog dana izaći na slobodu!

- Na slobodu će izaći kada bude mojih godina. U četrdesetim, on će imati vremena i da osnuje porodicu, da se zaposli i proživi, a šta ćemo mi? Šta će naša deca koja nisu ni dobila tu priliku? - pita se neutešna majka. Kako kaže, ne sme ni da zamisli šta je trenutno u glavama ranjene dece, koja znaju da će se kad tad susresti sa Blažićem.

Nju je, kako nam je ispričala, najviše pogodilo saznanje da se Blažić u pritvoru ponaša bahato i oholo. Kako je dodala to je saznala od poznanika koji je jedno vreme boravio u pritvoru u Smederevu.

- Nikada neću zaboraviti kada mi je čovek prišao na groblju jednog dana, zagrlio me i rekao kroz plač da ne može da veruje da su moja deca pod zemljom, a ubica dobija dobar tretman u zatvoru - priča Zorica:

- Uroš je i ranije govorio da mu je želja da uđe u rijaliti i sada nam je od života i sudnice napravio to. U zatvoru se ponaša kao zvezda, govori da je to morao da uradi, ali ne govori zbog čega je morao. U sudnicu je dolazio sa naučenim tekstom da bi sebi obezbedio lakše okolnosti.

Podsetimo, sudija Višeg suda u Smederevu Lidija Jovanovski, pročitala je sve detalje dana kada je došlo do masakra i kako je Blažić krenuo u krvavi pir, prvo pucajući u Malom Orašju, da bi potom nastavio da seje smrt u Duboni, gde je pored brata i sestre Panića, stradao i Dalibor Todorović.

- Uroš Blažić je nakon krvavog pira u Malom Orašju ponovo ušao u vozilo i dovezao se do škole u Duboni, gde je potom zaustavio vozilo. Ušao je u dvorište škole i iz automatske puške koju je prethodno uzeo, prišao okupljenoj omladini koja se družila i počeo da puca na njih. Kada je video da neki od žrtava kukaju, plaču i mole za pomoć, prišao im je i na njih pucao iz blizine, pa je tako ubio Milana Panića (20) iz Dubone. Uroš Blažić je zatim lišio života Kristinu Panić (19), inače Milanovu rođenu sestru, koja je dobila i jedan hitac u glavu. Zatim je okrivljeni Uroš Blažić ubio Dalibora Todorovića (22) iz Dubone, koji je od zadobijenih povreda preminuo u mladenovačkoj bolnici iste večeri - navela je sudija.

