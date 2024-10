Šok priča porodilje iz Hrvatske! Lekar joj je napravio pakao od života: U njoj su bili metri i metri gaze

Šibenčanka Lara Alat, majka dvoje dece je ispričala svoje jezivo iskustvo porođaja u šibeničkom rodilištu.

Naime, nakon što je na svet živ i zdrav stigao njen drugi sinčić, njena agonija počinje kada u salu za porađanje, kao zamena, ulazi lekar koji joj posteljicu, koju nije uspevala da porodi, na silu vadi van dok ga ona u stravičnim bolovima moli da prestane. Svemu je svedočila njena sestra koja joj je bila pratnja na porodu.

„Ja sam bila njemu iza leđa, on je svoju ruku gurnuo u njezinu vaginu… On je silovito to vukao. Doktorka, koja joj je vodila trudnoću, govorila je da nema potrebe to raditi, da će se svakako uspavati, svakako će se operativnim zahvatom ukloniti ta posteljica, ali on je i dalje pokušavao, ignorišući i to što mu je doktorica govorila“, priča Paula Konjuh.

Vukao je, kaže, sve dok posteljica nije pukla, a prizori koje je tada videla i danas je progone. „On je tresao rukom, to je ispadalo iz njegove ruke, ti komadi… To je bilo jezivo, to je bio horor. To su bili komadi tkiva“, priseća se.

Lara je na kraju operisana, no peti dan od dolaska kući, primećuje da nešto nije u redu.

„Nešto je bilo na izlazu iz mene. Nisam znala jesu li to u ugrušci i nisam znala šta ću“, priča. Kada se ohrabrila izvući ono što je iz nje virilo, šokirala se.

„Kad je ona to izvukla… U njoj su bili metri i metri gaze. On je gazu zaboravio. Uz to što si se ponašao mesarski, tako što je krvnički čupao posteljicu … još si ostavio i gazu unutra“, priča njena sestra.

Lara nakon toga dobija visoku temperaturu i završava u bolnici gde je ustanovljeno da ima i zaostali komad posteljice.

