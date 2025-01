'NE ŽELIM DA KAŽEM ČIME SE BAVIM' Luka Bojović saslušan u tužilaštvu, OVO SU DETALJI njegove izjave

Luka Bojović saslušan u tužilaštvu u vezi sa planiranim ubistvom. Bojović tvrdi da nije primetio ništa neobično uoči planiranog napada.

"Ne želim da odgovorim na pitanje čime se bavim i da li imam neke obaveze. Ne pridružujem se krivičnom gonjenju i ne ističem imovinsko-pravni zahtev", reči su Luke Bojovića koji je 4. juna 2024. godine saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u svojstvu svedoka oštećenog u postupku koji se vodi protiv petorice mladića koji su optuženi da da su zajedno nabavljali sredstva za Bojovićevo ubistvo, te se dogovarali, planirali i organizovali zločin koji je policija sprečila, piše Blic.

Luka Bojović je izjavo da ima privatno obezbeđenje te da ga oni voze blindiranim vozilima.

- U kritičnom periodu nisam primetio ništa neobično niti sumnjivo niti me je moje obezbeđenje obavestilo da mi je bezbednost ugrožena. Ja sam obavešten od strane policijskih službenika službenim putem i nakon toga sam dao izjavu u UKP, Odeljenju za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima. Osumnjičeni koji su mi napred pročitani mi nisu poznati - rekao je Bojović.

On je naveo da ne može da se seti da li je kritičnom prilikom imao neki dogovor da se vidi sa nekim i gde se uputio.

- Ne sećam se imena lica koje me je obavestilo da mi je bezbednost ugrožena, ali znam da se radi o Trećem odeljenju UKP. Ne sećam se tačno kada su me obavestili, ali mislim da je to bilo petnaestak dana pre njihovog hapšenja. Ja sam obavešten usmeno, došao sam u prostorije UKP. Obavestio sam i svoje obezbeđenje o tome. Ja sam obavestio šefa obezbeđenja - rekao je Bojović.

On je dodao da nema ustaljeno vreme kada izlazi iz stana i kada se vraća.

Pet osoba osumnjičeno

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako smo pisali, optuženi su Nikola P., Milan I., Filip K., Saša K. i Bogdan P. koji se terete da su počinili krivično delo - teško ubistvo (pripremne radnje).

Nikola P. i Saša K. terete se i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Milan I. za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Priprema ubistva - u ležištu pištolja jedan metak

Kako se sumnja, osumnjičeni su od početka februara do 10. maja 2024. godine, zajedno, sa umišljajem, nabavljali sredstva za ubistvo Luke Bojovića, dogovarali se, planirali i organizovali njihovo izvršenje.

"Filip K. je okupio ostale osumnjičene i dodelio im tačno određene zadatke u cilju izvršenja krivičnog dela, sa kojima su se svi osumnjičeni složili. U tom cilju, iznajmili su dva "štek stana" na Vračaru, zatim vozilo u rentakar agenciji, opservirali su lokaciju na kojoj je planirano izvršenje krivičnog dela, a Milan I. je bio zadužen da prodajom opojne droge "kokain", nabavi novčana sredstva potrebna za pripremu i organizovanje krivičnog dela. Nabavili su pištolj marke "Walther Creed" sa izbrušenim serijskim brojem, pa su u Velikom Selu, na njivama iza Dunava, 3. maja 2024. godine vršili isprobavanje pomenutog pištolja namenjenog za izvršenje krivičnog dela - teško ubistvo", saopštili su ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni su sprečeni u izvršenju krivičnog dela od strane policijskih službenika 10. maja 2024. godine.

"Kod Nikole P., čiji je zadatak bio da liši života oštećenog, prilikom hapšenja je pronađen pištolj sa izbrušenim serijskim brojem namenjen za izvršenje krivičnog dela. U ležištu pištolja se nalazio jedan metak dok se u okviru nalazilo još 13 komada metaka. U garaži koja se nalazila u dvorištu porodične kuće Milana I. pronađeno je 73.26 grama opojne droge "kokain" koju je držao neovlašćeno radi prodaje, kao i vagica za precizno merenje", navelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: Jovana Nerić