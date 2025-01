U Barseloni je 18. oktobra uhapšen jedan od najopasnijih i najkrvoločnijih begunaca na svetu, koga gone vlasti Srbije, Crne Gore i Nemačke zbog ubistava, a za njim tragaju i Austrija i Hrvatska, glasila je vest španske policije objavljena u oktobru 2024. pošto je u centru Barselone uhapšen vođa "vračarskog klana" i blizak saradnik odbeglog Radoja Zvicera, Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara.

Nije se opirao hapšenju, a licise na ruke stavljene su mu dok je sa suprugom šetao ulicama Barselone. Gotovo istovremeno dok je španska policija kretala u akciju koja se čuvala u najstrožoj tajnosti, Vušovićev advokat preneo je veću Specijanog suda uslove koje je njegov klijent postavio da bi se pojavio pred sudom - da mu bude ukinut pritvor i povučene poternica.

Međutim, u kom će pritvoru Vušović završiti na kraju s obzirom na to da ga osim Srbije traže još četiri države, odlučiće špansko pravosuđe.

Na listi jednog od najtraženijih begunaca, ovaj "vračarac" bio je od 2022., kada je za njim raspisana međunarodna poternica.

U prepiskama sa Skaja, kako je Kurir pisao, Džoni sa Vračara je još u martu 2021. članove svog klana obavestio da "pakuje kofere, gasi Skaj i odlazi".

- Pakujem se i idem u Južnu, neću da me spakuju ovde kao Indijanca - napisao je u poruci koju je 7. marta 2021. poslao Radoju Zviceru.

- Svakako je bolje da se pomeriš. Cinkaroš može sve da namesti - odgovrio mu je vođa "kavačkog klana".

Da nije verovao ni svojima, proizilazi iz komunikacija sa ostalim saradnicima, jednima je govorio da ide na "dalek put, u Portugal", drugima da je već u Španiji i da će za Beč, a na kraju je završio u pritvoru u Barseloni.

U istoj državi, tokom prethodne godine, pala su još četvorica Zvicerovih saradnika, njegov kum Milovan Zdravković, zatim Milinko Brašnjović i Marko Stanković zvani Jaguar, kao i Nikola Filipović, dok je Dušan Jovanovic Giba uhapšen u Sarajevu.

- Osim što im je zajednicko to što su svi bili bliski Zviceru i kavačkom klanu, čak petorica su locirana i 2024. uhapšena u Španiji. Najverovatnije je hapšenje prvog na listi, Milinka Brašnjovića koji je sredinom juna završio iza rešetaka, povuklo i lakše lociranje osalih u Španiji. Nema sumnje da su begunci, koji su bili u istom klanu, održavali kontakt, a verovatno od istih saradnika nabavljali i lažna dokumenta - otkrio je naš sagovornik.

Rat klanova: 10 godina krvavog sukoba

Ratk kavačkog i škaljarskog klana počeo je 2014. upravo u Španiji u kojoj su 2024. locirani i uhapšeni najbliži Zvicerovi saradnici. Podsetimo, 2014. iz jednog stana u Valensiji nestalo je 300 kilograma kokaina i pripadnici do tada jedinstvene kriminalne grupe, počeli su da se optužuju za krađu droge i kriminalna grupa se pocepala na škaljarski i kavački klan. Kriminalne grup koje su činili dojučerašnji prijatelji, počele su krvavi sukob do istrabljenja, koji traje i danas i u njemu je do sada ubijeno više od 60 ljudi.

Prvi je, podsetimo, srdinom juna uhapšen Milinko Brašnjović, za kojim je Srbija tragala zbog sumnje da je direktni izvršilac ubistva škaljaraca Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini. Prema optužnici, njega je direktno za likvidaciju u Grčkoj angažovao Radoje Zvicer. Jovanović, koji je uhapšen u Sarajevu i Stanković koji je pritvoren u Barseloni, kako se navodi u istoj optužnici, učestvovali su u likvidaciji Damira Hadžića i Alana Kožara na Krfu, nekoliko meseci posle likvidacije njihovih prijatelja u Atini.

- Milovan Zdrvković, koji je takođe obuhvaćen optužnicom za likvidacije u Grčkoj, ali i onom protiv takozvanog "balkanskog karterla", optuženog za šverc kokaina, je kum Radoja Zvicera. Kao i većina ostalih, uhapšen je u Španiji, ali je izručen Hrvatskoj pa je trenutno u pritvoru u Zagrebu - objasnio je sagovornik Kurira.

Traži se: Zvicer na listi najopasnijih begunaca

Evropol je na svojoj internet stranici 9. decembra objavio bazu pod imenom "Krv je na njihovim rukama" uz ažuriranuu listu najtraženijih evropskih begunaca, među kojima se našao i odbegli vođa kavačkog klana, Radoje Zvicer.

- Imaju krv na rukama. Možete li nam pomoći da ove opasne begunce privedemo pravdi? Novi profili ubica i osumnjičenih za pokušaje ubistava dodati su platformi "EU Most Vanted". Ove osobe su izazvale ili pokušale da izazovu smrt druge osobe i moguće je da su među nama. Uzeli su živote, hajde da ih pronađemo. Ako provedete samo nekoliko sekundi gledajući njihove profile, možete pomoći da se privedu pravdi i spasite više potencijalnih žrtava - navodi se u novom odeljku na internet stranici Evropola, na kojoj je uz preostale objavljena i fotografija Radoja Zvicera, uz njegove fizičke karakteristike i upozorenje da je moguće da je naoružan.

Poslednji na listi uhapšenih begunaca, Nikola Filipović koji se takođe pred srpskim pravosuđem sumnjiči da je bio pripadnik "vračaraca" iza rešetaka se našao samo četiri dana posle Vušovića. Kod sebe je, prema informacijama iz istrage, imao čak četiri lažna pasoša i potupuno je, kao i njegov "šef" promenio lični opis. Istražitelji veruju da su se skrivali zajedno i da je Filipović vodio računa o "kontranadzoru".

- Agenti koji su radili s kolegama iz Srbije na lociranju i hapšenju begunaca otkrili su da se Filipovic pridržavao strogih mera bezbednosti. Stalno je menjao identitete, istovremeno je imao i po četiri različita. Koliko je vodio računa o tome da on i Vušović ne budu locirani najbolje govori to da je vršio "kontranadzor", kako bi eventualno otkrio prisustsvo policije pre nego što bilo gde krene - saopštila je španska policija i dodala da su uhapšeni "vračarci" i svoje najbliže uputili u "tehnike kako da sprece istražitelje da otkriju gde se oni nalaze".

Autor: Jovana Nerić