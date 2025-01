UDARIO KOMŠIJU SEKIROM PO ČELU ČIM JE OTVORIO VRATA! Jezivi detalji užasa na Božić kod Merošine: Ženu ugrizao za ruku, drugog čoveka ISKASAPIO KOSOM!

"Strica S.L. (45) je udario sekirom po čelu čim mu je vrata otvorio. Lupao mu je na vrata usred noći jedno pet do 10 minuta dok mu nisu otvorili jer su spavali. Stric je sanjiv ustao, nije očekivao napad. Onda se otimao sa babom V.L. (76) oko sekire pa, pošto ona nije puštala, našao je kosu u dvorištu kojom je unakazio dedu V.L. (78)."

Ovim rečima prvi komšija i rođak S.L. Vladica Lazić opisuje krvavu dramu koja se odigrala na Božić 7. januara 2024.godine u selu Gradište kod Merošine, gde je pomahnitali mladić F.M. (27) napao sekirom i teško povredio komšije kojima se lekari još bore za život.

Zašto je Filip M. koji živi u Berlinu nasrnuo na komšije, nikome nije jasno. Nisu bili u sukobu, nisu postojale nikakve razmirice. Razlog jedino može ležati u činjenici da je u Nemačkoj lečen na psihijatriji odakle je, kako kažu, pobegao.

- Njegov otac je zvao dedu A.M. i rekao mu da ga ne prima u kuću, jer još nije završio terapiju u Berlinu. Čuo sam, međutim, da je on pobegao iz neke psihijatrijske ustanove tamo u Nemačkoj i da je odmah došao ovde. Od kada je došao u Gradište 5.januara niko ga nije video. Deda njegov kaže da mu ponašanje nije bilo normalno. Gledao je samo u jednu tačku, ni sa kim nije hteo da priča – priča Vladica za “Blic”.

On kaže da je na Božić, pola časa pre ponoći, čuo korake u šumarku iznad kuće.

- Uveče 7.januara na Božić, čuo sam korake u šumi iznad kuće. Sedeo sam ispod prozora i pušio cigaretu kada su se začuli koraci. Šuma se nalazi oko 50 metara iznad moje kuće. Tačno je on kroz šumu došao do njih. I kuče je pobegle od straha kada ga je čulo. Kažu da je imao kapuljaču na glavi i šal navučen preko lica tako da su mu se samo oči videle. Kada je udario strica, on je mnogo krvario, glava mu je bila otvorena. Baba se otimala za sekiru, nije je puštala. Nju je ujeo za ruku, kada se otimala sa njim za držalje sekire ali ih ona ih nije puštala, ni po koju cenu – navodi Vladica.

Pomahnitali napadač je onda u dvorištu našao kosu kojom je nastavio krvavi pir.

- Uzeo kosu i udario dedu V.L. Tada smo mi čuli krike iz njihovog dvorišta. Čulo se: “Jao, jao”. Strašno! Deda je bolestan već 30 godina, samo mu je ovo falilo. Dedu V. je sva unakazio, sve ga je izbušio sa kosom. Kažu da mu je i uši posekao. Video sam ga kako leži sav krvav. To je bilo strašno – kaže Vladica za “Blic”.

Na mestu gde se odigrala drama, još su vidljivi tragovi krvi u travi.

Podsetimo, osumnjičeni se sumnjiči da je na Božić u dvorištu jedne porodične kuće u okolini Merošine, sekirom napao muškarce starosti 78 i 45 godina i naneo im teške telesne povrede. Povređeni muškarci su zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Žena V.L. (76) - supruga V.L. i majka S. L. zadobila je lakše povrede.

Ona je nakon zbrinjavanja povrede nadlaktice, puštena na kućno lečenje.

