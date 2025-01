U Višem sudu u Beogradu danas je trebao da bude nastavljen parnični postupak protiv roditelja dečaka ubice, Vladimira i Miljane Kecmanović, koji je pokrenula ranjena nastavnica istorije Tatjana Stevanović, međutim ročište je odloženo iz razloga što se tuženi Vladimir i Miljana Kecmanović ponovo nisu pojavili.

Kako je sudija istakla, tužena majka dečaka ponovo se nije pojavila te sud odustaje od njenog saslušanja, a kada je reč o Vladimiru, ocu dečaka ubice, za njega je rečeno da u ovom parničnom postupku nije dobio dozvolu da napusti pritvor nakon što je, podsetimo, nedavno u krivičnom postupku osuđen na 14 i po godina.

- Tužena Miljana Kecmanović ponovo se nije pojavila na zakazanom ročištu, niti je izostanak opravdala i sud donosi odluku da se odustaje od njenog saslušanja i u ovom postupku više neće biti pozivana, dok će za tuženog Vladimira Kecmanovića sud ponovo tražiti dozvolu da se sprovede u Viši sud i prisustvuje sledećem suđenju radi saslušanja - kratko je rekla sudija.

Takođe, sudija je istakla da bi do sledećeg zakazanog ročišta trebalo da pristignu rezultati veštačenja ranjene nastavnice istorije i time će se ovaj postupak nastaviti 28. februara.

- Sud zahteva da se rešenja o veštečenjima dostave do sledećeg ročišta, a radi se o sudsko-medicinskom veštačenju, odnosno veštačenju zadobijenih povreda, kao i psihijatrijsko veštačenje nastavnice Tatjane Stevanović, s tim da se do sledećeg suđenja od sudskog veštaka Zorana Đurića očekuju oba ova nalaza - naglasila je sudija na današnjem ročištu.

Ranjena nastavnica, podsetimo, svedočila je na prethodno održanom suđenju i u svom potresnom izlaganju ona je tada ispričala sve o kobnom danu kada je do masakra došlo.

- Dan je počeo kao i svaki drugi, čak se sećam i šta sam tačno predavala. Pred kraj časa čulo se nešto, mislila sam da su petarde i da su osmaci nešto slavili. Sada znamo da su to bili pucnji, ali ipak, bilo mi je u glavi - Dragan je tu, šta god da je on će rešiti, on je naš čuvar. Međutim pucnji su se ponovili i onda je postalo jezivo, vreme se odjednom promenilo, svi smo bili ukočeni i hipnotisani, čuo se potom vrisak i tada su se naglo otvorila vrata učionice. Nisam ni uspela da vidim ko je, već sam bila pogođena, odletela sam i pala na pod. I dalje sam čula pucnje, ali sam u momentima gubila svest - tihim glasom govorila je nastavnica Tanja i potom dodala da je odjednom kada je došla do svesti, videla krvave ruke.

- Nisam znala uopšte odakle mi te rane na rukama, videla sam samo krv. Sećam se tada jednog učenika kako leži pored mene, bled i nepokreran i devojčice koja je dopuzala do mene. Došla je da se sakrije i ja sam je zagrlila. I onda odjednom muk - ispričala je ona.

Tanjug /JADRANKA ILIĆ Tanjug /JADRANKA ILIĆ Tanjug /JADRANKA ILIĆ Tanjug /JADRANKA ILIĆ Tanjug /JADRANKA ILIĆ Previous Next

Autor: Jovana Nerić