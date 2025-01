Rekao sam im da me vode u policijsku stanicu ako sam nešto uradio, a oni su odgovorili da "nemaju nalog za hapšenje, već samo za pretres", rekao potreseni penzioner.

Četvorica muškaraca P. R. (29) iz Petrovca na Mlavi, D. K. (56) iz okoline Kučeva, V. O. (25) iz okoline Leskovca i S. J. (22) iz okoline Kovina, saslušani su u ponedeljak 13. januara u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, nakon što su privedeni zbog sumnje da su 10. januara opljačkali penzionera S.J. (67).

Podsetimo, razbojnici su upali čoveku u kuću kada su ga prvenstveno mučili, a potom iz kuće odneli blago u vrednosti od skoro 20 miliona!

- Razbojništvo se odigralo 10. januara kada su četvorica muškaraca upala u dom starijeg muškarca. Oni su uhapšeni i juče saslušani u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, prilikom čega su svi do jednog priznali izvršenje krivičnog dela - kažu za Kurir iz nadležnog tužilaštva i dodaju da im je po nalogu tužioca odmah određen pritvor.

Kako smo ranije preneli, penzioner S.J. je nakon užasa koji je doživeo ispričao kako se sve tačno izdešavalo.

- Gledao sam televizor, bilo je možda oko 18 sati popodne. Otvorila su se vrata kuće, jer ja nikada nisam zaključavao, i tom trenutku upala su dvojica muškarca sa fantomkama na glavama. Držali su pištolje u rukama, ustao sam sa kreveta kada su počeli da viču: "Policija lezi dole! Lezi dole!". Vezali su mi noge mojim kaišem od pantalona, a ruke nekom vrpcom. Posle su uzeli peškir koji je bio na stolici i njime mi još dodatno privezali ruke. Jedan mi je stavio koleno na leđa i držao mi je pištolj na slepoočnici. Drugi me je pitao gde su mi pare, i počeo da pretura po kući. Rekao sam im vodite me u policijsku stanicu, ako sam nešto uradio. Međutim rekli su mi da nemaju "nalog za hapšenje već samo za pretres". Posle su mi rekli da će me ubiti ako im ne kažem, šta ću, rekao sam da je novac u vitrini. On je to uzeo i tražio mi je još - prepričava potresne detalje opljačkani čovek.

Prema njegovim rečima, kada su odneli sav novac koji je imao i dukate koje je nasledio, pobegli su u nepoznatom pravcu, a on je srećom, uspeo da se oslobodi i pozove policiju.

Požarevačka policija je uspela za samo tri dana da identifikuje i uhapsi razbojnike.

