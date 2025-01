Iako je tokom jučerašnjeg dana Viši sud u Zajačaru trebalo da donese odluku o optužnici protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su ubili dvogodišnju Danku Ilić, ipak se to nije desilo, a sud je samo kratko saopštio da će ponovo pristupiti odlučivanju o optužnici.

Bivši pomoćnik načelnika UKP Dejan Radenković kaže da je ovo slučaj gde imamo optužnicu za ubistvo, ali nemamo tela, što predstavlja problem.

- Nama optužnica nije javna, dva su scenarija. Ili da se potvrdi optužnica, ali da se vrati tužilaštvu na dopunu, prikupljanje dokaza. Advokat Dragijevića to traži, ali ne uliva mi se poverenje da će se naći neki dokaz, imamo protek vremena. Dešavalo se da se i posle izvesnog vremena, posredno, preko drugog predmeta saznamo nešto - dodao je on.

Policija i dalje može da preduzima mere, po naredbi tužilaštva, dodao je Radenković.

- Pred tužilaštvom je veliki posao, ne bih im bio u koži. Verujem da će na suđenju biti rekonstrukcije celog događaja, čitanje spisa o svemu. Meni je zanimljivo to zašto su priznali izvršenje krivičnog dela, a posle povukli to... Što je takođe logično. Priznanje drugog, je materijalni dokaz. U praksi je to ono što ja, imam, dugo iskustvo u isleđivanju. Prve izjave su najrelevantnije - naveo je Radanković.

Advokat Radiša Roskić kaže da Apelacioni sud u Nišu nije razmatrao optužnicu, jer za to nije ovlašćen.

- Ovo je faza postupka u kojoj je Viši sud u Zaječaru bio dužan da sagleda da li su činjenice i okolnosti u kojima je opravdana sumnja da su optužena lica izvršiila krivična dela - rekao je Roksić.

Optužnica, teorijski u svakom trenutku može biti oborena, to može i nakon kontradiktornog dela, ali, vrlo je važno da se ne donose pogrešni zzaključci.

- Postoje li, ili ne postoje činjenice, da se uđe u glavni pretres, e to je centralno pitanje. Ta optužnica nije prestala da postoji, o njoj se nije govorilo, ona se nije ni analizirala

- Niko ne ulazi u meritum u ovoj fazi. Optužnica ne postoji, jer nije potvrđena. Ona postoji, ali u njenoj sadržini, mi nemamo uvid. Nema reči u ovom trenutku - rekao je potom Roskić.

- Interesantno je da roditelji Danke Ilić nemaju punomoćnika, nisu pokazali interes da učestvuju u ovom postupku. Radi se o pravno neukim licima - rekao je advokat.

Autor: Dubravka Bošković