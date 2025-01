'Dođi u ponedeljak ako izdržiš' Potresna prepiska Bobane sa doktorom pre nego što je preminula

U Zaječaru je objavljena presuda kojom je osuđen doktor Zoran Roško, optužen za smrt reprezentativke Srbije u streljaštvu Bobane Momčilović Veličković. Doktor Roško proglašen je krivim zbog krivičnog dela Teško delo protiv zdravlja ljudi. Protiv ove presude stranke imaju pravo žalbe u roku od osam dana po prijemu rešenja u Apelacionom sudu u Nišu.

Bobana Momčilović Veličković preminula je u junu 2020. godine, dvadeset dana posle porođaja. Za njenu smrt okrivljen je doktor Zoran Roško koji je prvostepenom presudom osuđen na četiri godine zatvora i pet godina zabrane rada u struci.

- Jako je bitno i za mene lično, ja sam hteo i zbog Bobane, a najviše zbog našeg deteta da ono ne bi imalo neku grižu savesti dok odrasta, da ipak zna da je neko negde nešto pogrešio. To je bitno za celo društvo, ta presuda je važna i za neke druge očeve, majke i decu, da ipak neka odgovornost mora da postoji - kaže Miroslav Momčilović, suprug pokojne Bobane Momčilović Veličković.

Bobana je bila velika šampionka, reprezentativka Srbije u streljaštvu i učesnica Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine i Rio de Žaneiru 2016. godine. Grad Bor joj se odužio tako što sportski centar nosi njeno ime.

- Grad Bor je dao ime Sportskom centru Bobana Momčilović Veličković, koliko ja imam saznanja trebalo bi da bude i spomenik i ulicu da dobije, tako da tu ima zakonski rok od pet godina koji se bliži, nadam se da će Grad Bor da se oduži na neki način pošto je Bobana sve ovo uradila za taj grad”, navodi Miroslav Momčilović, suprug Bobane Momčilović Veličković.

U Zdravstvenom centru u Zaječaru, u kome na odeljenju ginekologije radi doktor Zoran Roško, juče nisu želeli da komentarišu odluku suda i prvostepenu presudu.

Prepiska njena sa doktorom:

Bobana se doktoru javila 15. maja, kako bi se dogovorio pregled. Nakon čega je on pitao koja je nedelja trudnoće. Odgovor je glasio 35, na šta je doktor rekao da se čuju za nedelju dana, a potom rekao Bobani da dođe u ponedeljak u Dom zdravlja na pregled.

- Odlazimo na pregled. Doktor Roško zakazuje carski rez za 9. jun i traži Bobani da mu javi rezultate urinokulture.

Bobana je javila rezultate i dodala da ma enterococus faecalis 30.000 CFU/ML. Pitala je doktora šta da pije uz navod da je alergična na penicilin.

- Ceporex 0,5 2x2. Ako smeš - odgovorio je doktor.

Nekoliko dana kasnije usledila je nova poruka.

- Noćas mi je ispao sluzni čep. Imam neke bolove slične menstrualnim koji nisu mnogo jaki. Da li ostaje dogovor za 9. jun da se javim u bolnicu ili možda treba ranije na pregled?

Odgovor je stigao posle sat vremena.

- Dođi u ponedeljak. Ako izdržiš. U ponedeljak i ostaješ.

Prepiska se nastavlja Bobaninim pitanjem šta ako ne izdrži.

- A ako ne izdržim da vas zovem? Meni su krenuli neki bolovi, ali ne mogu da procenim da li je to - to ili su lažni.

Usledila je nova poruka dr Roška.

- Danas nisam u Zaječaru.

Bobana:

- Okej. Hvala.

Ovo je bila poslednja poruka Bobane za doktora, jer je 1. juna u 7 ujutru primljena u bolnicu u Zaječaru, gde su je spremali za carski rez za sredu 3. jun. Međutim, u 11 časova je javila suprugu da će joj hitno raditi carski rez, jer se otvorila i već je primaju.

Doktor je oko 13.30 rekao da se Bobana porodila, čestitao je i rekao da je imala pritisak, ali da će biti dobro.

- Oko 18.00 mi se javlja i kaže da ima nenormalne bolove u glavi i da je to neizdrživo, te da je uz to i rana boli. Kaže mi: "Umirem od bolova.". Zovem, ne javlja mi se. U strahu pozivam dr Roška koji me umiruje i kaže da ima malo povišen pritisak i da je to normalno. Uzeli su joj telefon da je ne bi uznemiravali - seća se se suprug Bobane Veličković.

Agonija se nastavila i u danima kasnije:

- Dolazim u bolnicu da se nađem sa doktorom. Saopštava mi da je Bobana upala u eklampsiju, da je imala nekoliko epileptičnih napada sa visokom hipertenzijom i do 240/120, ali da je stabilno. Pored njega je kardiolog, ali je žena bila uzdržana. On je ponovio da će je stabilizovati i da to neće biti problem. Zahtevam da je šalju u Beograd! Dr Roško mi odgovara da nema potrebe, kaže da je stabilno i da će uskoro biti sve u redu. Sledećeg jutra me zove i kaže da kupim magnezijum jer ga nemaju. Kada sam stigao sa dva pakovanja, oko osam sati, rekao mi je da su ga nabavili.

- Posle petnaestak minuta vraćam se kod doktora i tražim razgovor u kancelariji. Kažem da sam se čuo sa Bobaninim ličnim trenerom, da za premeštaj u Beograd nema problema. Bobana je reprezentativac i olimpijski sportista Srbije, samo treba da je pošalje u Beograd. Smatrao sam da ustanova u Zaječaru nema ni uslove ni kapacitet. To što mi je tražio da kupim magnezijum mi je bilo sasvim dovoljno da shvatim da je tako.

Prema rečima Bobaninog supruga, doktor Roško je insistirao da je sve u redu i da nema potrebe da se Bobana prebacuje u Beograd, iako je on u više navrata insistirao na tome.

Posle tri dana u Zaječaru, kada je viđeno da je stanje ozbiljno, Bobana je hitno premeštena u Beograd. Kako navodi njen suprug, doktor Roško je bio besan na kolege što su dozvolili premeštaj.

- Zove me doktor Roško i saopštava da Bobanu šalje za Beograd, gde bih ja da je smestim. Ljutito kritikuje kolege sa internog i navodi da nisu sposobne da reše problem. Kaže i da situacija nije toliko loša, da je pod kontrolom i da može da se transportuje.

- Stižem u Zaječar i doktorka Aleksandra mi saopštava da je Bobanino stanje veoma ozbiljno i da su je poslali na CT. U tom trenutku mi zvoni telefon i doktor Roško mi javlja da je CT već urađen i da je sve u redu. Dr Aleksandra čuje razgovor, sleže ramenima, ja mu kažem da CT nije urađen. Brani se i kaže da su njemu tako rekli. Čekam rezultate i negde oko pola dvanaest mi saopštavaju da Bobana ima edem na mozgu, da je kritično i da moraju da je pripreme za transport.

Bobanin suprug je zatim opisao kako je izgledala drama tokom prebacivanja u Beograd, da je sanitet jurio velikom brzinom pod rotacijom, da je on pokušavao da ih sustigne brzom vožnjom oko 160-165 km/h, kao i da ga je radarska kontrola zaustavila zbog toga i da je platio kaznu. Sve vreme se čuo sa doktorkom koja mu je javila da je pritisak 180/100 do 200/100 i da se lekari bore za Bobanu.

Kada je Bobana dovezena u Beograd, načelnica Narodnog fronta je, priča njen suprug, rekao da je hitno voze u Urgentni centar, vidno potresena, uz reči da su minuti u pitanju. Ona je potom bila na reanimaciji dva sata, potom je oko 19 časova smeštena na neurologiju u Urgentnom centru u životno ugroženom stanju.

Punih 15 dana od tada trajala je borba za Bobanin život, a njen suprug je prolazio kroz agoniju. Ipak, Bobanino srce nije izdržalo i 21. juna nas je zauvek napustila.

