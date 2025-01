"Ne znam ni Džonije ni Zvicere, nemam te vrste problema, a odjednom čitam da sam trebao da budem ubijen u Urgentnom centru, ali što bih ja dolazio iz Novog Pazara da kupujem drogu ovde, uglavnom se droga kupuje u Novom Pazaru", ispričao je ranije pred sudom Divljanović.

Samir Divljanović, koji se sumnjiči da je na vrhu kriminalne grupe čiji su pripadnici, zajedno sa njim, lišeni slobode, zbog krijumčarenja veće količine oružja, municije i sredstava velike razorne moći sa teritorije BiH u Republiku Srbiju, odranije je dobro poznat javnosti, još kada je 2019. godine preživeo pokušaj ubistva ozloglašene krimi-grupe Džonija sa Vračara!

Podsetimo, prema navodima Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici kriminalne grupe Radoja Zvicera i Nikole Vušovića, takozvani "vračarci", pokušali su da likvidiraju Divljanovića 29. decembra 2019. godine.

- U optužnici se navodi da je kobnog dana, Divljanović namamljen na sastanak ponudom da kupi kokain, a umesto dogovorenog paketa, sačekao ga je "vačarac" sa pištoljem - podseća sagovornik i dodaje da je Divljanović na suđenju "vračarcima" održanom u aprilu prošle godine rekao da je upucan kada je došao da "pomogne načelniku Četvrtog odeljenja Slobodanu Milenkoviću" i da je njegovo mišljenje da je ranjen samo zbog toga, jer sa Zvicerom, Vušovićem i ostalima nije imao nikakav sukob.

- Tada nisam znao, ali sam kasnije shatio da bi bilo ko da je došao bio upucan. Mi smo se vozili tu pola sata u kolima tim ulicama, u koloni, načelnik i celo četvrto odeljenje, mislim da su pretpostavili da sam deo grupe, saradnik tog inspektora - izjavio je tada pred sudom, nakon čega je ispričao da je dan pre nego što je ranjen došao iz Novog Pazara, sa prijateljem koji je u to vreme imao raspisanu potragu, da se nađe sa nekim s kim se povezao preko Skaja, da bi u dogovoru sa tadašnjim načelnikom dogovorio navodnu kupovinu kokain, navodeći da je poneo sa sobom i 35 ili 36.000 evra.

- Neki prijatelj iz Novog Pazara me spojio sa kontaktom vezano za trgovinu drogom, trebalo je da bude neki kontakt iz Austrije. Ja sam sve rekao načelniku, znao je svaki kontakt. Imao sam pogrešno mišljenje, da on treba sve da zna. Pitao sam ga za savet, nisam znao identitet ko je sa druge strane, pitao sam Sentu, pa smo se raspitivali i onda me je on pozvao da dođem u Beograd, da učestvujem u akciji i pomognem. Moj prijatelj i ja otišli smo zajedno sa inspektorom Milenkovićem i ljudima iz njegovog odeljenja, bilo je još četiri auta, u kojima su bili inspektori. Ja sam izašao i prošetao ali sam posumnjao da je nameštaljka, bilo mi je sumnjivo pa sam se vratio do kola inspektora, s kojim je bio moj prijatelj i tražio pištolj - ispričao je svedok pred sudom.

- Načelnik me je ubeđivao da mi ne traba pištolj, ali sam ja rekao da neću bez njega. Stavio sam tetejac u džep, seo u kola i otišao na mesto na kom je trebalo da se nađem. Izašao sam, naišao je momak sa kačketom, počeo je da puca, pogođen sam. I ja sam pucao, dok sam bežao. Taj neko je protrčao i otišao, bio je od mene na par metara, na možda četiri ili pet metara, ali sam ja posle bežao. Imao je kačket, jaknu s kapuljačom, i nešto navučeno preko nosa, poput neke rolke ili fantomke preko lica. Video sam lik, ali ne baš dobro, nisam imao vremena da gledam, bežao sam. Dok sam izvadio pištolj već sam bio pogođen, mislio sam da sam ubijen - ispričao je kako je ranjen u centru Beograda, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, da bi se posle čuo sa načelnikom Milenkovićem i kako je rekao, u razgovoru sa njim ispalo je da treba "da lažem o celom događaju".

"Ne znam ni Džonije ni Zvicere" Tvrdeći da nema nikakav sukob sa vođama "vračarskog klana", Divljanović je rekao i da nikada nije čuo za njih. - Kada sam shvatio šta se dešava, počeli su moji problemi i u Novom Pazaru, hapsili su me, pritiskali, a sve je u pozadimi ovog slučaja. Ovo je jedina istina, možete da me vodite na poligraf. Ja za te ljude koji se pominju u medijima, nisam čuo, ne znam ni Džonije ni Zvicere, nemam te vrste problema, a odjednom čitam da sam trebao da budem ubijen u Urgentnom centru. I vi sigurno znate, što bih ja dolazio iz Novog Pazara da kupujem drogu ovde, uglavnom se droga kupuje u Novom Pazaru, ja sam mislio da sam na pravoj strani i da sam došao da pomognem. Ja sam penzionisani narko diler, osuđivan sam 2004. za drogu, a sad me sramota, osedeo sam, nisam ja nikakav narko diler - naveo je prvi svedok u postupku protiv vračarskog klana.

Ko je Samir Divljanović?

Divljanović se ranije preziveo Tutić, međutim, kako je tada rekao pred sudom gde je svedočio kao svedok oštećeni, on se 2011. oženio u zatvoru u Nišu i nekoliko godina kasnije promenio prezime u Divljanović.

On je višestruko osuđivan, a najveću medijsku pažnju izazvao je slučaj iz 2005. godine, kada je pravosnažno osuđen na četiri i po godine zatvora zbog pokušaja da iz Srbije u BiH prebaci više od dva kilograma heroina.

Da nije odustao od svog "posla" svedoči i činjenica da je Divljanović ponovo završio pod budnim okom policije, kada je, podsetimo, danas stigla vest da uhapšen zbog krijumčarenja oružja zajedno sa Aldinom Nalovićem, Antonijem Karačićem i Mirzom Alibašićem.

- Plan okrivljenog Divljanovića bio je da se na teritoriji BiH nabavi velika količina oružja, municije i sredstava velike razorne moći, koja bi zatim bila prebačena autobusom u Sjenicu a potom prevezena i čuvana u Novom Pazaru. Nakon što je Divljanović organizovao nabavku dao je nalog Aldinu Naloviću, da zajedno sa Antonijom Karačić otputuje u BiH, zatim da sama Karačić preuzme torbu sa svim vatrenim oružjem, municijom, prigušivačima i drugom opremom u hotelu u Konjicu, a zatim 22. januara ove godine zajedno sa Nalovićem taksijem se odvezla do autobuske stanice u Sarajevu, gde su torbu predali jednom od vozača autobusa, koji je vozio za Srbiju - podsećamo.

Iz Tužilaštva su naveli da je u torbi Nalović zakačio cedulju sa imenom i brojem telefona lica Anis Jukić. Nakon toga okrivljeni su pozvali Alibašića i obavestili ga da je torba u autobusu i da je može preuzeti u Sjenici, a nakon toga preneti do Novog Pazara, što je Alibašić prihvatio. Ujedno, Alibašiću je prosleđen i broj telefona vozača autobusa kako bi mogao da ga kontaktira prilikom dolaska autobusa u Sjenicu.

- Pronađene su dve automatske puške marke „Ego“ sa po dva pripadajući okvira i municijom, jedan automatski pištolj sa dva pripadajuća okvira i municijom u kojoj se u jednom nalazilo 10 komada metaka, a u drugom 20 komada metaka, jedna ručna bomba i dva prigušivača za vatreno oružje. Pronađena je i oprema za motocikl crne boje, dva para rukavica, dve jakne, dva šuškavca, dva para pantalona, jedan mrežasti kombinezon i jedan štitnik za leđa - dodaju u saopštenju tužilaštva.

