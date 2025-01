VASILIJE NA TIK TOKU NAJAVIO ZLOČIN? Psovao Željka, pa drogiran seo za volan i UBIO GA

Vasilije B. (46) uhapšen je zbog sumnje da je 24. januara, u Senaji kod Mladenovca, pod dejstvom alkohola i kokaina, automobilom usmrtio pešaka Željka K. (48).

Sumnja se da je svemu prethodila svađa na društvenoj mreži "TikTok", a sada se oglasio i muškarac koji je bio prisutan tokom svađe i koji navodi da je sukob između Željka i Vasilija počeo kada je Vasilije opsovao majku Željku "što je njega povredilo jer godinama brine o bolesnoj majci".

Svedok Tik Tok lajva na kome je, kako se sumnja, emitovan trenutak kada je stradao pešak Željko iz Mladenovca, ispričao je za "Blic" šta se dešavalo tokom prenosa uživo u kome je učestvovalo 9 ljudi, a gledalo oko 100 korisnika ove društvene mreže.

- Vasilije je bio pijan i drogiran. Sedeo je u jednoj kafani u Beogradu i preko društvene mreže "TikTok" se svađao sa svima. Provocirao je čak i mene, ali ja se nisam upecao na njegove provokacije. On je svesno tražio žrtvu - započinje priču svedok.

Kako tvrdi, tada je usledila svađa između Željka i Vasilija.



- Željko je mirno sedeo u fotelji. Nikoga nije dirao dok mu Vasilije u jednom trenutku nije opsovao majku. To je njega mnogo povredilo jer mu je majka bolesna i o njoj brine već neko vreme. To je bila varnica koja je probudila vatru u Željku. On mu je tada rekao: "Hajde dođi u Mladenovac da mi j**** majku!" - tvrdi svedok.

Iz Beograda krenuo u Mladenovac da se obračuna sa žrtvom

On navodi da je Vasilije, koji je bio u jednoj kafani na Autokomandi, ušao u automobil i krenuo u Mladenovac kako bi se suočio sa svojom žrtvom.

- Dok je Vasilije išao ka Mladenovcu oni su nastavili da se svađaju. Upućivali su pretnje jedan drugom. Bila su još učesnika tog prenosa uživo koji su dodatno "potpaljivali vatru", a jedan od njih je bio i sam pokretač tog prenosa uživo - ispričao je svedok.

Kako tvrdi, Vasilije je bio pod dejstvom alkohola i narkotika zbog čega mu je trebalo čak tri sata da dođe do Mladenovca.

- Adresu mu je dao Željko, verovatno je mislio da će se obračunati kao muškarci, jedan na jedan. Željko je do mesta nesreće stigao putem navigacije - navodi on.

Kako tvrdi, jedan od učesnika prenosa uživo je upozorio da može da nastane problem i da je najbolje rešenje da se sve isključi. Međutim, osoba koja je pokrenula prenos uživo ga je, kako tvrdi sagovornik, zatim izbacila odatle.

- Kad smo videli da je vrag odneo šalu i da je Vasilije krenuo u Mladenovac, jedan od učesnika prenosa uživo je rekao: "Dajte ljudi, gasite ovo pre nego što se dogodi neki problem!", međutim, osoba koja je pokrenula lajv je rekla: "Šta se ti sad mešaš, čekamo tuču tri sata!" i tog dečka izbacila odatle - dodao je.

Autor: Snežana Milovanov