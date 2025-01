'NE MOGU DA GA OSTAVIM, ON BI ME UBIO' Nastavlja se suđenje Zoranu Marjanoviću protiv njega svedoče tri žene

Zoran Marjanović, koji je optužen za ubistvo supruge Jelene, čije je telo pronađeno u aprilu 2016. godine u kanalu u Crvenki, u utorak, 29. januara bi trebalo da se suoči sa tri žene koje su bile bliske pokojnoj Grandovoj pevačici. Iako su se njih četvoro sreli na prošlom suđenju u Višem sudu u Beogradu, oni će se ponovo naći oči u oči kada bi trebalo da svedoče Jelenina tetka Ljubica Marković, kao i dve drugarice Nora Karleuša Rakić i Zorica Gemović.

Podstimo, prošlo ročište odloženo je zbog toga što se branioca Marjanovića nisu pojavili.

- Ovo je drugi put da se branioci Zorana Marjanovića ne pojavljuju, ovo počinje da liči na opstrukciju. Prosto je nemoguće da nijedan od četiri branilaca nije mogao da dođe - rekla je sudija na prošlom ročištu, te zamolila da pomenute svedokinje ponovo dođu u sud 29. januara.

Podsećanja radi, one su kao svedoci već davale iskaz i tokom prvog suđenja kada je Zoran Marjanović osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje.

Zorica Gemović, koja je bila frizerka i drugarica pokojne pevačice, govorila je ranije da se ubijena Jelena nekoliko meseci pre ubistva žalila da je u kući u Borči "katastrofa i da ne može više da izdrži, ali da ne sme da ostavi Zorana"

- Rekla je da joj je svega dosta, da je u kući katastrofa i da joj dođe da uzme dete i ode. Pitala sam je zašto to ne uradi. Rekla mi je: „Ne mogu, Zoko, on bi me ubio" - rekla je pred sudskim većem frizerka, sa kojom se Jelena družila. O odnosu Jelene i Zoranove porodice, svedočila je ranije i Nora Karleuša Rakić kada je navela da se Jelena žalila na snaju Milicu Marjanović, suprugu Zoranovog rođenog brata Miloša, „jer ništa nije radila po kući".

Pored dve Jelenine drugarice, sutra bi trebalo da se pojavi pred sudskim većem i Jelenina tetka, Ljubica Marković, koja je, kako je govorila pre, bila izuzetno bliska sa Jeleninom majkom, kao i to da je sa njom često razgovarala o tome šta je moglo da joj se dogodi.

- Prvo smo mislile da ju je zbog finansija možda mafija ubila. Medutim, Zorica je redovno odlazila kod Marjanovića da bi videla unuku i što je više išla kod njih, sve više je u njih i sumnjala. Ne u Zorana, ali je mnogo sumnjala u kumu Veru i Zoranovog oca Vladimira - otkrila je pred sudom Ljubica Markovic i dodala je tada kako joj se Jelena žalila uoči ubistva na odnose u kući.

- „Tetka, ne mogu više da izdržim, mnogo mi je teško u kuci", rekla mi je Jelena pre ubistva. Opterećivali su je, uspevala je kod bolesne majke da dođe na pola sata, nismo ni kafu stizale da popijemo - rekla je Ljubica ranije.

