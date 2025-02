Isplivale nove informacije o NESTANKU SRPSKE SNAJKE: Sumnja se da je muž telo ostavio na Tari, a evo šta ga je navodno odalo

Porodica Ane Knežević, za čije se ubistvo sumnjiči njen suprug, državljanin Srbije David Knežević, objavila je nove dokaze koje su prikupili tokom godinu dana od njenog nestanka a koji, kako prenose američki mediji, inkriminišu njihovog bivšeg zeta.

Novi trag u potrazi za njenim telom, kako navode, moglo bi da bude to što je Knežević nekoliko dana pre nego što je iznajmljenim rent-a-kar automobilom, na kom je zamenio tablice otišao u Madrid, preko gugla pretraživao put od Madrida do Nacionalnog parka Tara.

Podsetimo, Ana Knežević poslednji put je živa viđena u februaru prošle godine u zgradi u kojoj je živela u Madridu. Kako se sumnja, David Knežević od kog se razvodila sa kojim se sporila oko imovine tokom brakorazvodne parnice, iznajmio je kola u Srbiji, dovezao se do Madrida i maskiran kacigom ušao u stan, u kom je ubio i telo izneo u koferu.

- Porodica je prikupila i istražiteljima dostavila dokument na 32 stranice u kom se, između ostalog citiraju zabrinjavajuće onlajn pretrage, mesec dana pre nestanka Ane Knežević. On je 8. januara prošle godine na internetu pretraživao - "mešanje izbeljivača i hemijske reakcije amonijaka", zatim je šest dana kasnije, 14. januara, tražio uputstvo za put iz Madrida do Nacionalnog parka Tara u Srbiji - preneli su lokalni portali sa Floride do kojih otkrića je došla porodica nestale Ane Knežević, koja je bila rodom iz Kolumbije.

Istražitelji su tokom godine rekonstruisali Kneževićevo kretanje, pretraživali delove Italije kojima je prošao na povratku u Srbiju, ali Anini ostaci do danas nisu pronađeni. Međutim, posle dostavljanja novih dokaza američkom pravosuđu, ne isključuje se mogućnost da i Tara bude jedna od lokacija na kojima će pokušati da pronađu telo žene koje nema tačno godinu dana.

Među dokumentima se, kako dodaju, navode i dokazi da je jedini osumnjičeni za njenu otmicu i ubistvo 25. januara 2024. kupio "tešku rastegljivu foliju i lepljivu traku, laptop i podigao 10.000 dolara gotovine iz banke".

Kako navode, kako bi ušao u zgradu u kojoj je živela supruga od koje se razvodio, predstavio se kao dostavljač hrane, a kada je ušao u zgradu, isprskao je sigurnosne kamere i sa koferom u ruci se popeo do njenog stana.

- Što se tiče motiva ubistva, dostavljeni dokumenti ukazuju da su imali nesuglasice oko novca i da su se oko toga i razvoda raspravljali preko aplikacije za komunikaciju vats ap. Nova dokumentacija uključuje i rokovnik u kom je zapisivao citate Staljina. Među njima je i jedan koji glasi: " Smrt rešava sve probleme. Nema čoveka, nema problema" - otkrivaju nove dokaze do kojih je došla porodica.

David Knežević, podsetimo, uhapšen je tri meseca posle nestanka njegove supruge i to u trenutku kada je iz Beograda sleteo u Majami. Pred sudom je izjavio da nije kriv i da nije ubio svoju suprugu.

Tokom istrage, Više javno tužilaštvo u Beogradu je po zamolnici iz Amerike saslušalo brojne svedoke i pribavljalo druge dokaze.

