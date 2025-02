Roditelji male Danke odgovorili na 13 KLJUČNIH PITANJA o njenom nestanku: Pomenuli prodaju deteta, kao i tajni račun

Roditelji Danke Ilić, Miloš i Ivana, ponovo su odgovarali na pitanja o teorijama zavere koje se tiču nestanka njihove dvogodišnje ćerke, s tim da su ovoga puta i to po prvi put pokazali i nalaz urađenog DNK testa na zahtev policije. Oni su, inače, i ranije učestvovali u lajv prenosima na Tik-toku i govorili o brojnim misterijama o Dankinom nestanku, ali i o užasnim teorijama zavere koje su pratile ceo slučaj.

U nastavku testa pogledajte njihove odgovore na pitanja o 13 teorija zavere.

Teorija zavere broj 1: Dankina majka je kobnog 26. marta po prvi put odvela Danku na porodično imanje u Banjskom Polju kod Bora da bi nešto nažao uradila Danki ili je prodala drugim osobama

Razgovor je počeo pitanjem o momentu nestanka devojčice, odnosno o tome zašto je Dankina majka Ivana Ilić uopšte otišla tog dana u Banjsko Polje kod Bora. Teoretičari zavere tvrde da Ivana Ilić nikada prethodno nije išla na tu lokaciju u Banjskom Polju i da Dankin otac Miloš nije bio upoznat sa tim odlaskom.

- Ivana je tamo nekada živela, ona je tamo odrasla. To nije sređivano tamo zadnjih par godina. Imaju tamo domaćinstvo, imaju plac gde deca mogu da se igraju... Naravno, i ona se kaje što je tog dana otišla tamo. Ona smatra sebe krivom što je otišla tamo. Ali, jednostavno, to mesto nju vuče, tu je živela kao mala - odgovorio je Dankin otac Miloš Ilić.

Na pitanje da li je tačno da Ivana tamo nije išla godinama, Miloš je odgovorio: "Išla je tamo! I ona, i njeni roditelji, i ja, i deca."

Teorija zavere 2: Dankini roditelji su dobili pismo u kojem se otkriva da je Danka u Nemačkoj

Dankin otac je tokom razgovora upitan: "Da li je istina da je vaša porodica dobila pismo od onog trećeg monstruma, da je Danka navodno u Nemačkoj?". Miloš Ilić je na to odgovorio:

- Ne! To moji roditelji nisu dobili. To pismo je dobio taj deda iz Zlota, otac od jednog od okrivljenih. To je taj treći, što je navodno Igor Jurić komentarisao, da postoji treći čovek, a ja sam rekao da je taj deda-otac treći čovek. On je dobio neko pismo... - rekao je Miloš Ilić i još jednom kategorički demantovao da je njegova porodica dobila pismo takve sadržine.

Teorija zavere 3: Postoji snimak da je majka Ivana u kobnom monetu okrenula leđa Danki

Na konstataciju da se vodi polemika da navodno postoji snimak na kojem se vidi da je majka Ivana kobnog dana u kobnom momentu okrenula leđa Danki, otac Miloš je bio izričit:

- Ne, to je laž!

Teorija zavere 4: Dankini roditelji su posle njene otmice išli na odmor u Nemačku i Grčku

Na pitanje da li je istina da je Dankina majka Ivana bila u Nemačkoj, ili na moru u Grčkoj, o čemu se spekulisalo na raznim portalima, otac Miloš je odgovorio:

- Ma, kakvi! Dve nedelje nakon te nesrećne situacije supruga i ja smo izašli da kupimo sinu igračku. I ti što su nas slikali i komentarisali da smo u Grčkoj, ljudi, to je kineska robna kuća kod nas u Boru! Nit' smo bili u Belgiji, nit' u Grčkoj, niti u Austriji! To su sve nebuloze koje se pričaju!

Teorija zavere 5: Dankinim roditeljima je posle nestanka ćerke na račun leglo 30.000 evra

Upitan o teoriji zavere da je Milošu i Ivani Ilić posle nestanka Danke "na račun leglo 30.000 evra", otac Miloš je odgovorio:

- Ih, ja bih voleo da mi je legla ta cifra na račun, ali to se nikada nije desilo. Ali kod njih na računu je nađena velika cifra, evo supruga mi baš kaže, kod ovog iz Zlota, Dragijevića. E, sada, da li su oni skupljali vremenom, ne znam, ne zalazim u to, samo znam da je pronađena velika cifra novca tu.

Majka Ivana je takođe odgovorila na ovu teoriju zavere:

- To je bilo da sam se ja porodila u Nemačkoj, da sam se vratila u Srbiju, da čekam da se oni osude doživotno, da ću da se odselim sa Milošem i decom tamo da živim, da ja tamo imam stan i na nekom tajnom računu 100.000 evra. Najgore od svega je što ljudi u to veruju...

Teorija zavere 6: Dankina majka je odbila poligraf ili nije prošla na ispitivanju, i nekoliko puta je menjala iskaz u istrazi

Dankin otac Miloš je ovako objasnio situaciju o odlasku majke Ivane na poligraf posle nestanka Danke:

- Njih najviše kopka zašto moja supruga nije odradila poligraf. Evo, ja ću da vam kažem javno, iako je bio dogovor sa policijom da se o tome ne priča. Moja supruga je odradila poligraf!

Majka Ivana je kasnije dodala da je "prvenstveno radila taj poligraf da bi se to svelo u normalu i da se podseti narod šta su oni (okrivljeni) uradili". Upitana da li je istina da je rekla policiji da ne može da radi poligraf jer je trudna, Ivana je odgovorila:

- Ja sam poligraf radila i tad odmah (posle nestanka), samo što taj poligraf nije bio validan zbog otkucaja srca (Ivana Ilić je u momentu nestanka Danke bila trudna, prim. aut.) Poligraf sam radila odmah, zapravo nisam sigurna da li taj dan, 26. ili 27, ali on nije bio validan zbog bebinih otkucaja srca. Poligraf ni u jednom momentu nisam odbila, niti bih odbila bilo kad, jer znam da je to sve zbog deteta.

Teorija zavere 7: Zašto Dankini roditelji pale sveću za malu Danku ako veruju da im je dete još živo?

Miloš Ilić se osvrnuo na komentare onih koji se pitaju kako roditelji mogu da pale sveću Danki ako veruju da je ona još živa.

- Kažu "kako možete da palite sveću detetu ako je ono navodno živo". To su njihove gluposti! Ja sam razgovarao sa popom i pop mi je rekao: "Sine, ne pališ sveću za mrtve, već pališ sveću da dete nađe put". Tako mi je rekao pop iz naše crkve - objasnio je Dankin otac Miloš.

Teorija zavere 8: Dankina majka Ivana je prijatelj okrivljenog Dalibora Dragijevića

Dankina majka je tokom razgovora upitana da odgovori na optužbe da je blizak prijatelj okrivljenog Dalibora Dragijevića.

- To sam ja iz novina videla! Nisam ni znala da ga imam za prijatelja (na Fejsbuku), imam skoro 5.000 prijatelja - rekla je Ivana Ilić. Na to se Miloš nadovezao: "To je neki stari njen profil!"

Teorija zavere 9: Danka je oteta i prodata drugim ljudima

Na pitanje o mogućnosti da je Danka oteta, njen otac Miloš je odgovorio da mu to "ne pije vodu". On je kategorički izjavio da nikad nije bio protiv države i policije i da veruje u optužnicu.

Teorija zavere 10: Dankina majka je nekoliko puta menjala iskaz u istrazi

Upitana da li je istina da je triput menjala iskaz u policiji, Ivana Ilić je odgovorila:

- Ne, ne, ne! Od prvog trenutka kada smo otišli u policiju isti je iskaz bio i kao u tužilaštvu kada smo bili. Tako da je to oko menjanja iskaza glupost. Otkako smo otišli prvog puta 26. u policiju, bilo je jedno, te isto do tužilaštva.

Teorija zavere 11: Danka je u Beču, što potvrđuje i čuveni snimak iz Beča

Miloš Ilić je tokom razgovora na Tik-Toku rekao da da kada se pojavio taj snimak iz Beča, prvo smo ga videli Ivana i on.

- Policija nas je pokupila u 12-1 noću, otišli smo u stanicu, pokazali su nam snimak. Ne mogu da lažem, i ja i moja supruga smo 99 odsto, 100 odsto bili sigurni da je to ona. E, sada, da li je to bila želja samo ili šta god, nije to to dete... Posle dva dana smo dobili informaciju da je to dete starije od našeg deteta i posle smo pogledali još neke snimke na pokretnim stepenicama. Naše dete nikada nije imalo dodira sa pokretnim stepenicama. To da dete definitivno nije Danka, ne postoji više sumnja - ispričao je Miloš Ilić.

Ivana Ilić je dodala da je sve dokazano i da je žena "sa pasošem i svojim detetom otišla u policijsku stanicu u Beču" i da je potvrđeno da to nije Danka.

Teorija zavere 12: Zašto je Dankina cucla ostala kod majke?

Ivana Ilić je tokom razgovora potvrdila da Danka u trenutku nestanka nije imala cuclu i da je cucla ostala kod nje (majke Ivane) u džepu.

- Zato što je sin, kada je bio manji, trčao sa cuclom i pao je i povredio je usnu. Ona (Danka) je trčala. Ja sam njoj zato uzela cuclu da ne bi pala i da se ne bi povredila. Imala je u jednom momentu dudu, ja sam joj onda uzela - rekla je Ivana Ilić.

Teorija zavere 13: Kako je devojčica od nepune dve godine uspela tako brzo da utekne pažnji majke?

Upitana kako je Danka, devojčica od nepune dve godine, uspela tako brzo da utekne pažnji majke, otac Miloš je ispričao:

- Ona (Danka) je rođena na Đurđevdan. Tačno sa godinu dana je prohodala. Ljudi, to je bilo malo dete! Evo, kaže supruga, 7. maja je prohodala. Znači, ljudi, ona je bila... Ona jeste mala, ali brza. Nama je sin prohodao sa 10 meseci. On nije bio toliko brz kako ona jeste! Ona jeste mala, pokretljiva. Mogla je da prođe bilo gde.

Otac Miloš je odgovorio i na pitanje kako je moguće da tako mala devojčica prođe kroz toliko šiblje i rastinje u Banjskom Polju:

- Koje šiblje, ljudi? Koje šiblje tamo, bre, gde je auto još bio parkiran kada je moja žena išla tamo sa decom! Mogla su dva auta da uđu bez problema, da se ne guraju, ljudi! Put proširen, to tamo. Ljudi iza te pojate imaju njivu, oni tamo ulaze traktorima, ulaze mašinama, ljudi! Tamo ima i jedna livadica deca da se igraju.

Autor: Snežana Milovanov