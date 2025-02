OVAKO SE BRANIO UHAPŠENI SIN ODBEGLE SRPKINJE KOJA JE U AUSTRIJI ZGRNULA MILIONE GATANJEM! Oglasio se advokat porodice, otkrio sve detalje!

Sin odbegle lažne gatare se bavio nekretninama, kao i preprodajom nakita i satova, stoga, prema rečima branioca, i ne čudi odakle svo to bogatstvo.

"Nisam ništa uradio, zašto sam ja ovde?", branio se pred tužilaštvom uhapšeni sin Marijane M., koja se sumnjiči da se u Austriji predstavljala da je šaman i da ima isceliteljske moći, na osnovu čega je samo od jedne žrtve pribavila 727.000 evra uz obrazloženje "da mora da se očisti zlih para ili će joj umreti ćerka".

Kako piše Kurir, sin odbegle žene poreklom iz Srbije, se sam odazvao pozivu policije, a kada je došao u stanicu, odmah su mu lisice stavljene na ruke.

Kurir je stupio u kontakt sa braniocem porodice koja se sumnjiči za tešku prevaru i pranje novca, Michaelom Babićem, kada je objasnio zašto je austrijska policija donela odluku o zadržavanju sina odbegle Marijane M.

- Uhapšeni sin Marijane M. je dobio poziv od policije, on se odmah odazvao i njemu su lisice na ruke stavljene čim se pojavio. Odluka o pritvoru je donesena, kako su rekli, zato što postoji verovatnoća od bekstva - kaže branilac Babić i dodaje:

- On je rekao da nema ništa sa tim za šta se sumnjiči njegova majka. Kako se navodi u zapisniku, osumnjičena žena je napravila štetu prema jednoj Austrijanki, a navodno postoji više žrtava sa nemačkog govornog područja, međutim, za sada se nije pojavila nijedna.

Prema njegovim rečima, sin odbegle lažne gatare se bavio nekretninama, kao i preprodajom nakita i satova, stoga, kako kaže, i ne čudi odakle svo to bogatstvo, koje je policija pronašla u njegovoj kući.

- Kada su ga uhapsili, on je prvo pitao "zašto sam ja ovde", a sumnjiče ga za saučesništvo u teškoj prevari i pranje novca, što je van svake pameti. Kada ljudi vide onakvu vilu, prvo što im padne na pamet jeste odakle im sve to, ali potpuno je logično da ljudi koji imaju toliko nakita i zlata, pre svega to čuvaju u trezoru, a za sve to što je pronađeno u vili, postoje i papiri da je to sve uredno kupljeno i skupljano više od 10 godina, sve je to na ime Marijaninog sina. Smatram da nema nikakvih dokaza da se on bavio pranjem novca - ispričao je branilac Babić.

Kada je reč o velelepnoj vili, branilac nam je potvrdio da je to vila Marijaninog sina i da je samo on živeo tu.

- U trenutku kada se sve to dešavalo, drugi rođaci su privremeno boravili tu, našli su se očigledno tu u pogrešnom trenutku, ali u vili živi samo jedna osoba - zaključio je.

Šta je sve pronađeno u luksuznoj vili tzv. šamanskog klana?

x tarot karte

x amajlije, drago kamenje

x tamjan, crveni konci,

pramenovi kose

x vaterno oružje

x 25 kg zlata

x 6 miliona evra u gotovini

Podsetimo, vila koju su austrijski istražitelji pretresli ima 23 zastakljene sobe, četiri mermerna kupatila, pet spavaćih soba, prozore od poda do plafona, sve u zlatu i skupocenomm nameštaju...

- U jednoj prostoriji pojavili su se okultni predmeti (tamjan, crveni konci, pramenovi kose i tarot karte), kao i mobilni telefon "na dugme" za koji se pričalo da ga je koristila gatara za pozive. Iz tog razloga se sumnjiče i ostali članovi porodice - navode tamošnji mediji i podsećaju da je u vili pronađena gotovina u raznim valutama.

Ipak, tajni sef skriven iza ormana jedne od soba skrivao je pravo blago - dvocifreni milionski iznos i oko 25 kilograma zlata u obliku poluga i novčića.

Autor: Aleksandra Aras