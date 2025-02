NOVI DETALJI IZ ISTRAGE PROTIV SRPKINJE OSUMNJIČENE ZA UBISTVO MUŽA U GRČKOJ: Evo šta je ispričala pred sudom

Srpkinja (34), osumnjičena da je početkom septembra prošle godine ubila svog supruga Kostasa Siamitrisa (58), a zatim njegovo telo zakopala u dvorištu iza porodične kuće u grčkom letovalištu Leptokarija, kako prenose grčki mediji, na saslušanju u sudu je izjavila da je sve bio nesrećni slučaj. Navela je i da joj niko nije pomagao da sakrije telo, koje je policija otkopala 6. februara.

Prema onome što se navodi, supružnici su se posvađali zbog novca. Navodno, prijatelj im je dao 1.000 evra za krštenje sina, ali su ga oni potrošili za kupovinu narkotika. Svađa je, kako je objavljeno, eskalirala u tuču, a u jednom momentu osumnjičena je gurnula supruga, koji je padajući udario glavom o noćni sto i preminuo.

- Bili smo u spavaćoj sobi, počeli smo da se svađamo, vređali smo se - navodno je prema pisanju grčkih medija ispričala Srpkinja. - Svađa je izbila zbog novca, droge, njegovih loših prijatelja koji su dolazili u kuću i batina koje sam trpela. U jednom momentu me je udario, a kada sam počela da se branim, zgrabio me je za ruke. Uplašila sam se da će ponovo da me udari i tada sam ga gurnula. Pao je unazad i udario glavom o sto pored kreveta. Ostao je da leži. Prišla sam mu i rekla:"Kostas, ne plaši me, ustani". Nije reagovao i tada sam videla kako mu krv teče niz leđa.

- Niko mi nije pomogao da ga zakopam - prenose dalje mediji. - Trebala mi je cela noć. Završio sam oko pet, šest sati ujutro. Onda sam sobu očistila izbeljivačem.

Osumnjičena, koja je, inače u šestom mesecu trudnoće, pet meseci je glumila da je zabrinuta zbog muževljevog nestanka. Čak je gostovala i po emisijama na lokalnim televizijama, moleći sve one koji su nešto čuli da jave.



Umesto da pozove Hitnu pomoć, tvrdeći da se uplašila,osumnjičena je Kostasa ostavila u sobi i otišla u susedno mesto da kupi drogu. Kada se vratila, iskopala je rupu, suprugovo telo umotala u ćebe i prikačila za njega dve žice uz čiju pomoć sam ga odvukla do rupe.

Autor: Dalibor Stankov