Kontroverzni biznismen iz Vojvodine Vladimir Vrbaški, u čije su firme juče ušli pripadnici UKP, u nastavku akcije na suzbijanju korupcije, bio je 2023. godine pod istragom nadležnih državnih organa, pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja, odnosno zbog malverzacija sa robnim rezervama republičke Direkcije za robne rezerve.

Vrbaški se sumnjičio i da je oštetio budžet Republičke direkcije za robne rezerve, ali nije poznato o kom se tačno iznosu radi.

Adam Šukalo, savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja istakao je da nikoga od uhapšenih, osim Milorada Grčića nije poznavao.

- Ova tema je lekovita za naše društvo, za narod željan pravde... Imamo nus pojave u društvu... Mnoge sam poznavao, i stidim se, imam transfer blama... Kako su živeli, postali bogati, bahati, odnosili se prema svemu ponižavajući institucije koje su predstavljali... Sada miskim da su 3 stvari najvažnije. Prva je da je ovom društvu neohodno da pristupimo borbi protiv kriminalnog kriminaliteta, korupciji, svejedno je kom sektoru... I ovde, što je važno, gledam da mnogi mediji opozicije govore da je lažna borba, A ovo nije lažno, za svaki organ tužilaštva je važna priča da se svakodnevno govori da postoji politička podrška da se ide do kraja...

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović rekao je da je o Vrbaškom pisano godinama unazad i da su mnoge njegove kriminalne radnje mnogima poznate.

- Imao je razne veze sa ministrima, ministarkom, klanom Velje Nevolje... On je radio po sistemu, stavite krimose da vam čuvaju njivu. Puno je informacija, ono što radi tužilaštvo je dobro, ljudi to očekuju. Ovi iz Šolakove trovačnice ne mogu da minimalizuju ovako nešto, vi imate opsežnu akciju gde se hapse jaki ljudi, vi to morate da pozdravite. Ljudi koji su radili šta su radili štetili su državi, štetili Vučiću, ugledu države... Danas imamo koincidenciju da vam Dan državnosti čestitaju dve zaraćene strane - Rusija i Ukrajina... Kada je došao trenutak da Srbija materijalizuje položaj koji je gradila godinama, mi se bavimo plenumima i blokiranju zemlje... Juče smo imali Vensa koji je bukvalno po liberalima, demokratama Nemačkim, osuo drvlje i kamenje, rekao je da su prekrajali izborbu voju, poništili izbore u Rumuniji... Pobedio je čovek koji je rumunski patrita, ali je natoskeptik - rekao je Milovanović.

Autor: Dubravka Bošković