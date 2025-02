Vladimir Vrbaški, tajkun iz Vojvodine koji se nalazi u bekstvu, kako se sumnja, preko privrednog društva "Best Seed Producer" (BSP) Feketić, prevario je Republičku direkciju za robne rezerve, poverioce akcionarskog društva "Makovica" iz Mladenovca, ali i preduzeće "Media Networks" za ukupno 4 miliona evra!

On je, kako se sumnja, izvršio čak tri prevare kojima je u svoj džep stavio milione. A onda, tik pred hapšenje, kako saznajemo, pobegao je na Floridu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu najavilo je da će zatražiti raspisivanje poternice za njim kako bi što pre bio izveden pred lice pravde.

Prva prevara "teška" 223,7 miliona dinara

Prva prevara je, kako se sumnja, izvršena tako što je D.P. direktor firme "Best Seed Producer" doo Feketić, čiji je faktički vlasnik Vladimir Vrbaški, uz pomoć ostalih osumnjičenih, u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist za privredno društvo "BSP" doveo u zabludu odgovorna lica Republičke direkcije za robnu rezervu (RDRR).

On je to uradio, kako se sumnja, tako što je u periodu od 2016. do 2019. godine, zaključio sa direkcijom Ugovore o razmeni semenske pšenice za merkantilnu pšenicu.

D.P. je, kako se sumnja, u ugovorima u tom periodu lažno prikazivao da im je preneo u vlasništvo ukupno 23.665.000 kilograma semenske pšenice dostavljanjem fiktivne dokumentacije.

I to, deklaracija o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja i izveštaja o ispitivanju semena poljoprivrednog bilja, a sve to kako bi “BSP” ispunilo pomenute ugovorne obaveze i preuzelo merkantilnu pšenicu u razmeri 1:1.8 od RDRR u ukupnoj količini od 42.600.000 kilograma merkantilne pšenice.

Dalje je održavao RDRR u zabludi da je pomenutu semensku pšenicu koju je RDRR preuzela iz razmene, u ime i za račun RDRR primao i skladištio u preduzeću "BSP" u periodu od avgusta 2016. do jula 2021. godine.

D.P. je u tom cilju usmeno nalagao rukovodiocu laboratorije preduzeća “Srbolab” D.I. da sačini fiktivne deklaracije o semenskoj pšenici i Izveštaje o navodnom ispitivanju semena poljoprivrednog bilja ovlašćene kontrolne kuće „Srbolab“.

Tim kriminalnim radnjama su oštetili Republičku direkciju za robne rezerve (RDRR) za 166 miliona dinara, a stečajne poverioce AD “Makovica” Mladenovac, koje je u stečaju, za više od 57.7 miliona dinara.

Druga prevara "teška" milion i 800 hiljada dolara

Takođe, postoje osnovi sumnja da je u periodu od 1. novembra 2022, firma čiji je faktički vlasnik Vrbaški, "BSP" doo Feketić zaključila ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem "Media-Networks" iz Novog Sada koji se odnosi na izradu softvera za upravljanje hladnjačama i magacinskim poslovanjem čija vrednost iznosi više od milion evra!

Utvrđeno je da je u januaru 2023. godini faktički vlasnik “BSP” Vladimir Vrbaški kao fizičko lice, u svojstvu jemca, potpisao sa “Media-Networks” ugovor o jemstvu kojim se obavezao da će ispuniti obaveze firme “BSP”doo Feketić po ugovorima o poslovnoj saradnji na način da dug za navedena preduzeća isplati u kriptovaluti pod nazovom „Eume“, čija je vrednost na dan sačinjavanja ugovora navodno iznosila 1.8 američkih dolara za jednu jedinicu kripto valute i to prebacivanjem ukupno oko milion jedinica navede kripto valute.

Tužilaštvo je proaktivno izvršilo uvid u otvorene baze podataka koje se odnose na predmetnu kripto valutu i utvrdilo da ista nema bilo kakvu berzansku niti realnu upotrebnu vrednost, te da je Vladimir Vrbaški kao fizičko lice na osnovu tako fiktivnog izmirenja duga “BPS” doo Feketić prema “Media-Networks” preuzeo potraživanje ove firme.

Treća prevara: 63 miliona dinara zadržao za sebe

Nakon toga je kao obezbeđenje svog potraživanja od “BSP”doo Feketić na delu imovine tog preduzeća stavio hipoteke, procenjene na vrednost od 63 miliona dinara, nakon čega ih je 25. jula 2023. godine ugovorom o ustupanju potraživanja preneo na suprugu A.V.

Ovo potraživanje je potom u izvršnom postupku preneto u vlasništvo firme “Cold storage” Subotica, na koji način je preduzeće “BSP” doo Feketić oštećeno u iznosu od 63 miliona dinara, za koji iznos je pribavljena protivpravna imovinska korist Vladimiru Vrbaškom.

Spisak uhapšenih

Kako je saopštneno iz Višeg javnom tužilaštva u Beogradu uhapšeni su:

Direktori u „Best Seed Producer“ doo Feketić D.P. i M.M.

Zaposleni u tom privrednom društvu D.I, N.M, D.O, B.Š, N.N.

faktički vlasnik AD „Makovica“ Mladenovac i „Agora“ doo Mladenovac M.V.

faktički vlasnik „Mips Pro Plus“ doo Beograd G.G.

formalni vlasnik „Mins Pro Plus“ doo S.Đ.

faktički vlasnik „Šeboj Fanđo“ doo Kruševac M.N.

formalni vlasnik „Šeboj Fanđo“ doo Kruševac V.J.

direktor „Medija-Networks“ doo Novi Sad N.J.

direktor preduzeća „FBN Qube“ doo Novi Sad Đ.D.

- Protiv osumnjičenih lica koja su nedostupna pravosudnim organima, tužilaštvo će predložiti određivanje pritvora i raspisivanje poternice - rekao je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović.



On je ukazao je da će protiv osumnjičenih biti sprovedena istraga zbog sumnje da su izvršili krivična dela Prevara u obavljanju privredne delatnosti i Zloupotreba položaja odgovornog lica, kao i da će tužilaštvo naložiti sprovođenje finansijske istrage protiv osumnjičenih i sa njima povezanih lica.

Nastavlja se akcija protiv korupcije

U nastavku velike akcije na suzbijanju korupcije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP-a obavljaju pretrese u više desetina objekata na lokacijama u Beogradu, Feketiću i Mladenovcu, kao i u firmi čiji je vlasnik jedan od najvećih vojvođanskih tajkuna, Vladimir Vrbaški.

U okviru ove akcije u toku je i hapšenje većeg broja lica zbog različitih zloupotreba.

Kako je za "Blic" potvrđeno, za Vladimirom Vrbaškog će biti raspisana poternica.

Hapšenje u Ministarstvu za rad

Podsetimo, juče je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja došlo do hapšenja nekoliko službenika ministarstva u nastavku velike akcije na suzbijanju korupcije.

Prema nezvaničnim informacijama, policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila inspektore koji su zloupotrebama ovlašćenja staračkom domu “Ivanović” u Barajevu omogućili rad i produženje radne dozvole, iako za to nije ispunjavao propisane uslove.

Hapšenje i na Fakultetu primenjenih nauka u Nišu

Takođe, policija u Nišu je tokom dana po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, pri Višem javnom tužilaštvu u Nišu danas privela tom tužilaštvu D.N., M.N., D.L. i V.L. zbog sumnje da su izvršili krivično delo - pranje novca, dok se osumnjičenom D.N. na teret stavlja i krivično delo - zloupotreba poverenja pri obavljanju privredne delatnosti.

Papić i Grčić na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu

Milorad Grčić, bivši direktor EPS i aktuelni predsednik opštine Obrenovac, koji su uhapšeni u sredu u velikoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u borbi protiv korupcije, privedeni su juče na saslušanje u beogradsku Palatu pravde.

Autor: Dubravka Bošković