OTKRIVAMO ŠTA SE DESILO U OBRENOVCU Sumnjalo se na masovnu tuču, kafić u centru DEMOLIRAN - evo kako je došlo do incidenta

Sinoć oko 19 sati došlo je do incidenta ispred jednog lokala u Obrenovcu. Iako je bilo reči o tome da je došlo do tuče dve grupe muškaraca i da je pritom demoliran lokal, to nije bio slučaj.

Naime, četiri mladića sedela su u lokalu u alkoholisanom stanju, a kada su krenuli kući, jedan od njih uzeo je stolicu iz bašte i bacio je u izlog lokala, nakon čega su pobegli.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je povređena i njoj je ukazana pomoć u Domu zdravlja.

Radnica lokala pozvala je policiju i raspisana je potraga za počiniocima.

O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Autor: Jovana Nerić