DRAMA U ENGLESKOJ: Auto se zakucao u kapiju Bakingemske palate, uhapšen vozač!

Jedan svedok je rekao da je do incidenta došlo noćas oko 2.30 sati i da je čuo glasan udarac!

Vozač je uhapšen nakon što se automobilom zakucao u kapije Bakingemske palate, javljaju britanski mediji.

Na dramatičnom snimku koji je objavio Sun vidi se kako policajci okružuju vozača koji je na kolenima i viču "drži ruke na glavi!"

Met policija je saopštila da je muškarac uhapšen zbog sumnje da je naneo štetu.

