OVAKO JE MULJALA UHAPŠENA DRAGANA SOTIROVSKI DOK JE BILA GRADONAČELNICA: Sa trojicom uhapšenih bez tendera dodelila radove na kanalizaciji

Nekoliko sati posle hapšenja Stanojevića i braće Nikolić, na graničnom prelazu Preševo oko 11.45 sati uhapšena je i Dragana Sotirovski (52) kada je pokušala da uđe u Srbiju, saznaje Kurir. Pretpostavlja se da je bivša gradonačelnica Niša doputovala iz Grčke gde, prema nezvaničnim informacijama, ima kuću.

Kako piše Kurir, Stanojević i braća Nikolić se sumnjiče da su pomogli bivšoj gradonačelnici Dragani Sotirovski tako što su u dogovoru sa njom izvodili radove na vodovodu kao hitne i višestruko uvećavali cene urađenog posla. Policija je u saopštenju navela da je osumnjičena bivša gradonačelnica iskorišćavanjem službenog položaja od 16. marta 2022. do 9. jula 2024. godine, suprotno odredbama članova Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Niša, kao i Poslovnika o radu Štaba za vanredne situacije Grada Niša, angažovala preduzetničku radnju "Vodomonteri Lalinac" i privredno društvo "Sim puk" za različite građevinske radove na teritoriji Niša.

- Bivša gradonačelnica je, kako se sumnja, angažovala navedene firme primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i drugih propisa po ovom Zakonu, a ne primenjujući Zakon o javnim nabavkama, iako se u navedenim situacijama nije radilo o vanrednim situacijama, već o investicionom održavanju, zatim proširenju vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnji nove kanalizacione mreže upotrebljenih voda i izgradnji potporne konstrukcije. Navedeni subjekti koji su bili angažovani su, kako se sumnja, po ponudama koje su dali i koje su značajno veće u odnosu na tržišne vrednosti prethodno date u predmerima i predračunima koje je izradilo JKP "Naissus" Niš, ispostavili privremene i okončane situacije Gradu Nišu po uvećanim cenama. Na taj način, kako se sumnja, navedenim subjektima pribavljena je protivpravna imovinska korist u iznosu od 460.322.637 dinara, a na štetu Grada Niša - navodi se u policijskom saopštenju.

Prilikom pretresa objekata koje su koristili osumnjičeni, policija je, kako je saopšteno, oduzela 11 vozila kao i veći broj drugih vozila, kamiona i radnih mašina, a među vozilima oduzetim od Damira i Dejana Nikolića su džip marke "ford raptor F150", kao i automobil marke "VW". Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Dragana Sotirovski je 25 godina bila novinar i šefica dopisništva Javnog servisa u Nišu pre nego što je novinarsku karijeru zamenila političkom i 2017. godine postala načelnica Nišavskog upravnog odbora. Funkciju gradonačelnice Niša obavljala od avgusta 2020. do avgusta 2024. godine, nakon čega se vratila na uredničko mesto u Radio-televiziji Srbije i to u niškom dopisništvu Drugog programa Radio Beograda. Novinarstvom je počela da se bavi 1992. godine. Od 2015. do 2017. godine bila je članica Lokalnog antikorupcijskog foruma Niša (LAF-a), a do kraja 2018. predsednica Komisije za informisanje Bugarskog nacionalnog saveta u Srbiji. U novembru 2021. godine na Skupštini SNS izabrana je za članicu Predsedništva stranke.

Gomila para

Prilikom pretresa kuća osumnjičenih, kod jednog od njih policija je našla više novčanica u apoenima od 500, 100 i 50 evra, kao i šest automobilskih ključeva, dok je kod drugog osumnjičenog nađena poveća suma novca, takođe u evrima.

x 4 osobe uhapšene u Nišu zbog korupcije

x 11 vozilo oduzeto je od osumnjičenih

x 460 miliona dinara je protivpravna imovinska korist osumnjičenih

Autor: Dubravka Bošković