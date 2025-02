'DRŽAVI TREBA NOVA ENERGIJA' BULATOVIĆ O AKTUELNOJ BORBI PROTIV KORUPCIJE: Predsednik Vučić želi da se svi oni koji nisu na visini zadatka sankcionišu

Nekoliko sati posle jučerašnjeg hapšenja Stanojevića i braće Nikolić, na graničnom prelazu Preševo oko 11.45 sati uhapšena je i Dragana Sotirovski (52) kada je pokušala da uđe u Srbiju. Pretpostavlja se da je bivša gradonačelnica Niša doputovala iz Grčke gde, prema nezvaničnim informacijama, ima kuću.

Samostalni poslanik Dejan Bulatović istakao je danas za Jutro sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić stalno molio da se ulaže u Niš, gde je na delu prikazana silovita energija ulaganja.

- Setimo se za vreme Darka Bulatovića. Koliko predsednik insistira na ravnomernoj izgradnji u celoj Srbiji. Zna se da Vučić želi da se svaki pedalj Srbije gradi... - podsetio je on.

- Predsednik želi da se svi oni koji nisu na visini zadatka sankcionišu... On želi novu energiju.. Važno je da stvari na lokalu funkcionišu, da budu dobri ljudi na tim pozicijama. Zato je Vučić najavio opsežnu akciju u SNS. Šta se desi sa tim ljudima? Čine krivična dela, korupcija, mito, kriminal... To je ona poslovica "daj čoveku vlast da vidiš kakav je". Ti ljudi će biti izopšteni... Ako Vučić tako kaže, biće tako. Setimo se automobila... Imamo rečenicu kada on kaže "Ja sam protiv rotacija" vidite li koliko jeoprezan na te stvari, mrzi bahatost, ne želi da koristi situaciju na poziciji. Skrimnost je vrlina, ali u SNS izgleda nije obaveza - dodao je Bulatović.

Ivan Bošnjak kaže da je ga je hapšenje nekadašnje gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski iznenadilo.

- Očekivanja su bila da takvi ljudi neće biti hapšeni, jer su na najisturenijim mestima, da su odgovorni za živote sugrađana. Međutim, vidimo da je izgleda bilo zloupotrebe. Neprijatno je da žena u svojim zrelim godinama ide sa lisicama na rukama. Bez obzira na funkciju, dakle, nema zaštićenih u akciji... Tužilaštvo će raditi po zakonu, a ne po političkoj pripadnosti - rekao je Bošnjak.

- Najveći broj investicija posle Novog Sada dobio je Niš... Imamo aerodrom, svašta nešto... Dakle, brine se o održavanju veza sa rodnim gradovima... - naveo je.

Nemam informacije o konkretnom slučaju, dodao je Bošnjak potom.

Autor: Dubravka Bošković