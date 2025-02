Protiv srpskog državljanina Viktora D. (42) vodi se krivični postupak pred sudom na Malti, zbog sumnje da je zajedno sa Albancem Danielom M. (30) i danskim državljaninom Džasperom K. (43) u avgustu 2020. tokom pljačke ubio doktora Kristiana Pandolfina (58) i njegovog partnera Ivora Macijovskog (30) u njihovom luksuznom stanu.

Poslednje suđenje je bilo pre pet dana, a mediji sa ostrva i dalje intezivno pišu o slučaju koji je potresao njihove stanovnike.

Zločin se, podsetimo, dogodio 18. avgusta 2020. u elitnom delu Sliemi, gde je ovaj emotivni par imao stan na poslednjem spratu luksuzne vile. Ubijeni Kristian bio je lekar, ali i kolekcionar umetničnkih dela, dok se njegov partner bavio trgovinom vrednih umetnina. Njih dvojica bila su u emotivnom odnosu četiri godine. Na poslednjem ročištu koje je bilo u utorak Danac Džesper K. koji je u febrauru 2024. osuđen na blažu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina robije nakon priznanja krivičnog dela govorio je o jezivom zločinu.

Prema optužnici, albanski državljanin okupio je ekipu i odlučio da mu nova meta bude ovaj par koji se na društvenim mrežama, ali i po gradu hvalio bogatstvom i luksuzom u kom su uživali. Daniel M. nabavio je džip "Tiguan" bele boje koji su koristili u izvršenju krivičnog dela. Srbin i Danac su imali svako svoja zaduženja prilikom pljačke koja se kasnije pretvorila u filmsko ubistvo.

- Do ubistva je došlo najverovatnije zbog loše organizacije. Pljačka je trebala da se obavi u trenutku kada niko nije bio u stanu, ali loša procena i organizacija dovela je do toga da Daniel M. ispali pet hitaca u doktora Kristiana u prizemlju vile - navode tamošnji mediji i dodaju da je Ivor kasnije ubijen metkom koji mu je okrivljeni ispalio dok ga je gledao u oči i to na spratu kuće.

Nakon jezivog zločina osumnjičeni su pobegli ukradenim džipom, ali su ih nadzorne kamere snimile. Daljom istragom inspektori su identifikovali napadače koji su ubrzo i lišeni slobode. Osumnjičeni su bili maskirani, srpski državljanin i Danac bili su obučeni skroz u crno, dok je Albanac bio u belom, čak je imao i periku u beloj boji.

- Inspektori su prvo identifikovali ko je Viktor D. s obzirom da je on maltene skoro sve vreme tokom zločina čuvao stražu svojim saučesnicima na ulici. Kada je čuo hice bio je van sebe. Kako se navodno, vidi na kamerama sve vreme je nervozno šetao u krug oko kola koja su bila parkirana u neposrednoj blizini vile - podsetili su tamošnji mediji šta se vidi na snimku, pa dodali:

- U jednom trenutku je krenuo i da uđe u vilu, ali to nije uradio. Videlo se i da maše rukama, kao i da se hvata za glavu dok priča sa danskim državljaninom s kojim je bio ispred kuće u trenutku pucnjave.

Hapšenje Danca Džesper K. Foto: de la Policía Nacional España

Osumnjičeni su se nakon zločina razdvojili i navodno prekinuli su komunikaciju. Intezivnim radom policije sutradan je u hotelu uhapšen Srbin.

- Policija je uspela da locirala gde se krije jedan od saučesnika stravičnog zločina, pa je krenulu u veliku akciju hapšenja. Srpski državljanin krio se u hotelu nedaleko od mesta ubistva. Kada je policija naoružana do zuba upala u hotelsku sobu pokušao je da pobegne na krov zgrade, ali nije uspeo. Nedelju dana kasnije lisice na ruke stavljene su i prvoosumnjičenom Albancu koji je čak i pucao na policiju - pišu sada mediji i dodaju:

- U napuštenoj zgradi u siromašnom delu grada krio se Daniel M. koji je nakon što je opkoljen sa svih strana odlučio rafalnom paljbom da izbegne hapšenje. Drama je trajala nekoliko sati. Ceo kvart je bio blokiran, a agresivnog ubicu policija je na kraju uspela da savlada. U napuštenom objektu pronađeno je oružje kojim je izvršeno ubistvo. Albanac je zločin počinio dok je bio na uslovnoj slobodi, a teretio se za pljačku zlatare iz 2017.

Džip koji su koristili u akciji pljačke i ubistva nađen je na parkingu kod bolnice Sveti Luka, na kome su bile lažne registarske oznake. Prilikom pretresa vozila pronađene su dve replike puške koje su, kako je kasnije utvrđeno, u zločinu koristili Srbin i Danac. U pomenutom automobilu nađena je markirana garderoba, nakit i novac koji je oteti od ubijenih.

Dok su osumnjičeni Viktor D. i Daniel M. bili iza rešetaka intezivno se tragalo za trećim saučesnikom Džesperom K. koji je uhapšen krajem septembra u hotelu jednog poznatog letovališta u Španiji. Malta je potom tražila izručenje za danskog državljanina, a taj zahtev kasnije je i odobren.

Tokom suđenja naš državljanin izjasnio se da nije kriv, kao i Daniel M. koji je sebe predstavio kao perača automobila koji nije želeo nikog da ubije. Brojna ročišta odložena su zbog njegovih incidenata sa advokatima kojima nije plaćao usluge koje su mu prižali. Znao je, prema navodima tamošnjih medija, i da angažuje nove advokate, a da ne plati i ne otkaže punomoćja prethodnim braniocima. Danac je, kako smo već preneli, priznao zločin i detaljno opisao krivično delo koje im se stavlja na teret.

