Dečak koji je ubio druga u Niškoj Banji nije saslušan, a njegovim roditeljima je UVEDENA POSEBNA ZABRANA

Roditeljima M. M. i M.M.M. dečaka koji je 5. oktobra 2023. godine u svojoj kući u Niškoj Banji ubio školskog druga trinaestogodišnjeg Andreja Simića, zabranjeno je da sa njim komuniciraju kako ne bi ometali krivični postupak koji se protiv njih vodi za dva krivična dela.

S obzirom na to da je njihov sin u vreme ubistva imao 13 godina te je krivično neodgovoran, Više javno tužilaštvo protiv njegovih roditelja vodi postupak za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu za koje je propisana maksimalna kazna do 12 godina zatvora te za zlostavljanje i zanemarivanje deteta.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu na predlog Višeg javnog tužilaštva u Nišu produžio je M.M. i M.M.M. meru zabrane, prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa dečakom koji se trenutno nalazi na Klinici za psihijatrijske bolesti dt Laza Lazarević.

- Zabranjuje im se da mu prilaze, komuniciraju lično, preko trećih lica, poštom, mobilnim telefonom, elektronskom poštom, sms porukama, preko društvenih mreža i na bilo koji drugi način. Upozoravaju se da im može biti određena teža mera ako prekrše izrečenu zabranu, odnosno može im biti određen pritvor. Ova mera će trajati dok za tim postoji potreba a najduže do pravnosnažnosti presude odnosno do upućivanje osumnjičenih na izdržavanje krivične sankcije. Kontrolu poštovanja zabrane vršiće Policijska uprava u Nišu i Policijska uprava za grad Beograd - navodi se u rešenju Višeg suda u koje smo imali uvid.

U ovoj sudskoj odluci podseća se da je roditeljima maloletnika ova mera prvi put izrečena 26. februara 2024. godine te da sud svaka tri meseca ispituje da li je njeno trajanje opravdano.

- Više javno tužilaštvo 16. aprila 2025. godine podnelo je predlog za produženje mere zabrane prilaženja, sastajanja i komunikacije u kojem je navelo da su za to ispunjeni zakonski uslovi jer je ovo tužilaštvo preuzelo krivično gonjenje protiv roditelja maloletnika zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Odlučujući o ovom predlogu, sudija za prethodni postupak je našao da u konkretnom slučaju i dalje postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost da osumnjičeni mogu ometati nesmetano vođenje krivičnog postupka uticanjem na oštećenog svedoka, maloletnog M.M. koji još uvek nije ispitan. On treba da bude ispitan o okolnostima koje su od značaja za rešenje krivičnopravne stvari. S obzirom na to da su mu osumnjičeni roditelji ova mera je opravdana da ne bi uticali na njega - obrazložio je sud zbog čega otac i majka maloletnog ubice ne smeju da stupe u kontakt sa njim.

Cilj ove mere je da roditelji maloletnika ne ometaju istragu koja, kako nam je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu i dalje traje.

- I dalje su u toku dokazne radnje, javnotužilačka odluka još nije doneta - saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Ovom porodicom bavi se i Osnovni sud u Nišu pred kojim je po tužbi Centra za socijalni rad pokrenut postupak da M.M. i M.M.M. budu lišeni roditeljskog prava. Takođe, Centar je zatražio izricanje privremene mere kojom bi im bilo uskraćeno starateljstvo nad sinom do okončanja postupka po tužbi za oduzimanje roditeljskog prava. Odluka o toj privremenoj meri je doneta ali radi zaštite interesa maloletnika, Osnovni sud nije želeo da saopšti da li je usvojena ili odbijena.

Dečak ubica koji je u vreme zločina ima 13 godina, usmrtio je sa 37 uboda nožem Andreja u potkrovlju svoje kuće u Niškoj Banji a zatim istrčao na ulicu i bacio se na zemlju ponašajući se potpuno iracionalno zbog čega ga je zbrinula Hitna pomoć. S obzirom na to da je zločin počinio trinaestogodišnjak koji je krivično neodgovoran, Više javno tužilaštvo nadležno za maloletne krivce predmet je ustupilo Osnovnom javnom tužilaštvu. Ova pravosudna institucija protiv roditelja dečaka ubice pokrenula je istragu zbog zlostavljanja i zanemarivanja deteta ali je posle skoro devet meseci, ustanovljeno da su oni odgovorni za teško delo protiv opšte sigurnosti. Iz tog razloga predmet je na dalje postupanje vraćen Višem javnom tužilaštvu. Jedan od krunskih dokaza protiv roditelja maloletnog ubice su fotografije načinjene pre zločina na kojima se vidi majka sa pištoljem i dečak kako nožem „kolje“ medveda igračku.

Ono što je dosada poznato da su tokom istrage saslušani Andrejevi roditelji Sanja i Mića Simić te otac i majka dečaka ubice kao i da je tužilaštvo pozvalo i brojne svedoke koje su Simići predložili. Njihove izjave trebalo je da potvrde navode Andrejevih roditelja da je maloletni ubica sa sobom stalno nosio ranac pun noževa zbog čega su upozoravani ali da oni nisu preduzeli ništa kako bi sprečili ovakvo ponašanje koje je kulminiralo stravičnim zločinom.

Motiv ubistva i dalje je nepoznanica, poznat je samo maloletnom izvršiocu kojise nalazi u psihijatrijskoj ustanovi u Beogradu gde je obavljeno njegovo veštačenje. U toku istrage biće obavljeno i veštačenje njegovih ali i elektronskih uređaja njegove žrtve, gde će se možda krije odgovor na ovu misteriju.

