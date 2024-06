RODITELJI DEČAKA UBICE IZ NIŠKE BANJE SASLUŠANI! Otac ogorčen: Ima status ošećenog, a IZBO MI DETE 37 PUTA

Supružnici M.M. i M.M.M iz Niške Banje, roditelji dečaka M.M. (13) koji je 5. oktobra prošle godine nožem brutalno izmasakrirao svog druga iz razreda Andreja Simića (13), saslušani su u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu zbog sumnje da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

U OJT Niš je potvrđeno da će se dokazni postupak nastaviti saslušanjem drugih svedoka.

- Roditelji trinaestogodišnjeg dečaka saslušani su zbog sumnje da su počinili počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Maloletnik u ovom postupku ima status oštećenog - rekao je portparol Osnovnog javnog tužilaštva Vladimir Stanojević.

Prema njegovim rečima u nastavku dokaznog postupka biće saslušani roditelji ubijenog Andreja Simića kao i komšije roditelja dečaka ubice koji je krivično neodgovoran zbog svojih godina pa se protiv njega ne može voditi postupak.

Mića Simić, otac ubijenog Andreja, ogorčen je tokom krivičnog postupka protiv roditelja dečaka ubice jer i nakon punih osam meseci od zločina još nije okončan, a posebno svojim statusom u toj krivičnoj materiji.

- Nemamo nikakve informacije o postupku jer nemamo status oštećenih. Sve što saznajemo, saznajemo iz medija. Nemamo uvid u izveštaj psihijatrijskog veštačenja. Ono što sam mogao nezvanično da saznam, jeste to da ono što ja pričam mesecima unazad mesecima taj izveštaj potvrđuje. A to je da je dete imalo problem jedan duži vremenski period, gde niko od nadležnih nije hteo da reaguje kao ni njegovi roditelji. Same činjenice govore da je dečak ubica sve ovo planirao i da je rešio tog dana da uradi i da nije kući, uradio bi u školi - kaže Mića Simić.

On kaže da je do sada tužilaštvo moglo da mnogo brže sprovede ceo postupak.

Očekujemo u narednom period i nas da saslušaju, što je apsurd jer je to trebalo da se uradi mnogo mnogo ranije. Praktično, da je tužilaštvo htelo, mogli su da imaju završenu priču. Da imaju kompletne naše izjave, kompletne izjave roditelje dečaka ubice, svedoka, veštačenje telefona, forenzičku obradu fotografija koje smo dostavili. Apsolutno ništa od toga nisu hteli da urade. Vadili su se na izveštaj iz psihijatrijske ustanove koji je tek skoro stigao. A do sada su kompletnu priču mogli da završe i da se podigne optužnica i počne suđenje. Međutim, iz nekog interesa se sve odugovlači, verovatno idu na soluciju da prođe što više vremena kako bi sama težina krivičnog dela u javnosti bila smanjena, ne vidim drugi razlog

On navodi da neće da se pomirim sa tim da u postupku protiv roditelja dečaka ubice imaju status svedoka.

- Dok ne dobijemo status oštećenih upotrebićemo sva pravna sredstva. Ovo je sramota, dati ovako rigidno tumačenje zakona je apsurd. Poziv iz tužilaštva još nismo dobili, ima nekih naznaka da ćemo dobiti u toku meseca - kaže Mića.

Punomoćnik porodice ubijenog dečaka advokat Saša Knežević kaže da su još pre mesec dana podneli pritužbu na rad Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu zbog toga što se ništa nije događalo u istrazi osam meseci, ali I zbog toga što roditelji ubijenog Andreja imaju i dalje status svedoka a dečak ubica - oštećenog.

- Čekamo odgovore iz višeg tužilaštva, ali roditelji Andreja ne dobiju status oštećenih u postupku zadnja stanica za žalbu nam je Republičko javno tužilaštvo - kaže Knežević

Dečak ubica je krivično neodgovoran, ali je protiv njegovih roditelja OJT Niš pokrenulo krivični postupak zbog sumnje da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Postupak je stajao u mestu nekoliko meseci jer se, kako su objasnili u OJT Niš, čekalo na veštačenje M.M. da bi se preduzimali drugi koraci

Pokrenut krivični postupak

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je 13. marta da je započelo krivični postupak protiv M.M. i M.M.M iz Niške Banje, roditelja maloletnog dečaka M.M. koji je 5. oktobra prošle godine nožem ubio svog druga iz razreda Andreja Simića. Prema navodima tužilaštva, u sklopu postupka koji je pokrenut zbog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dečak ubica M.M. imaće status oštećenog.

Dečak ubijen sa 37 uboda

Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju. Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio M.M. (13) i da je, prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina.

U obdukcionom zapisniku opisano je da je dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, povredu potiljka…

Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici… Saša Knežević, advokat porodice Simić, rekao je da je dečak izmrcvaren sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara.

Autor: