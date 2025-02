Ljubavnika bivše izbo 34 puta, bacio u bunar i pokrio ćebetom?! Počelo suđenje za ubistvo koje je šokiralo Pešter

Čitanjem optužnice i iznošenjem odbrane okrivljenog danas je pred Višim sudom u Novom Pazaru počelo suđenje Seadu Z. (28) iz Sjenice, optuženom da je prošle godine, na Pešterskoj visoravni, ubio Nusreta D. (28) iz Tutina.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru okrivljenom Seadu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, za šta je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina do doživotne robije.

Postupajuća tužiteljka navela je u optužnici da je Sead ubistvo izvršio na lukav i podmukao način, tako što je 7. februara uveče pozvao N.D, partnera svoje bivše supruge R.K. da se vide u Karajukića Bunarima kako bi "rešili razmirice" oko brige o deci koju je on imao sa R.K.

Nakon kraće verbalne rasprave, prema rečima tužiteljke, Sead je iznenada izvadio nož i njime više puta posekao i ubo žrtvu, nakon čega ga je "na lukav i perfidan način namamio" da uđe u automobil kako bi ga, navodno, povezao u bolnicu, da bi ga potom i u vozilu više puta povredio.

Vozilom se dovezao do sela Međugor gde ga je izbacio iz auta i naneo mu povrede nožem u predelu vrata, a potom telo N.D. bacio u bunar i prekrio ćebetom. Ukupno je, prema navodima optužnice, Sead Z. žrtvi naneo 34 rane nožem po gotovo svim delovima tela.

Pre nego je telo bacio u bunar, Sead Z. je, kako je rekla tužiteljka, na video poziv pozvao E.DŽ. i "smejući se, pokazao mu telo žrtve i svoju krvavu ruku".

Nakon toga se žrtvinim automobilom dovezao do Novog Pazara gde je oprao tragove krvi sa vozila, a potom od rođaka E.H. pozajmio novac kojim je kupio autobusku kartu do Austrije, gde je dve nedelje kasnije uhapšen.

Iznoseći odbranu Sead Z. je rekao da priznaje da je ubio N.D, ali da ne prihvata kvalifikaciju da je to teško ubistvo i da to nije uradio na svirep i podmukao način.

Istakao je da mu je N.D. ranije pretio, te da mu je prilikom sastanka u Karajukića Bunarima rekao "da mu neće dozvoliti da viđa decu", kao i da ga je on prvi napao i zadao mu dva udarca drvenim predmetom u predelu vrata.

Dodao je da je nakon toga izvadio "britvu" te da je njom zamahivao kako bi se odbranio, da se seća da je tokom te borbe N.D. zadao pet uboda, ali je negirao da ga je povređivao dok su bili u automobilu i kasnije u selu Međugor.

Odbacio je i navode optužnice da je na lukav način namamio N.D. u automobil govoreći da je zaista želeo da N.D. preveze do bolnice, da se prvo uputio ka Tutinu, ali da se nakon stotinak metara okrenuo ka Novom Pazaru gde je, kako je rekao, glavna bolnica.

Međutim, prema njegovim rečima, N.D. je preminuo u blizini sela Rasno, posle čega se uputio ka Međugoru gde je telo sakrio bacivši ga u bunar. Tužiteljka i zastupnik porodice žrtve prigovorili su odbrani okrivljenog navodeći da je nelogična i kontradiktorna materijalnim dokazima.

Autor: Snežana Milovanov