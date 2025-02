Detalji surovog zločina: Suparnika izbo 34 puta, pa poslao krvavi snimak

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je optužnicu protiv Seada Zečevića (27) iz Sjenice, tereteći ga za teško ubistvo Nusreta Destanovića (28) iz Tutina, počinjeno na svirep i podmukao način.

U optužnici se navodi da je Zečević 8. februara prošle godine namamio Destanovića na sastanak u selu Karajukića Bunari, pod izgovorom rešavanja nesuglasica oko brige o deci koju je imao sa bivšom suprugom Rijaldom K.

Tokom sastanka, nakon kraće rasprave, Zečević je iznenada izvadio nož i zadao žrtvi više uboda. Žrtvu je, potom, namamio u automobil pod izgovorom da će ga odvesti u bolnicu, ali ga je tokom vožnje dodatno povređivao. Ukupno ga je ubo 34 puta po gotovo svim delovima tela.

Doživotna kazna

Za krivično delo teško ubistvo na svirep i podmukao način, za koje je optužen Sead Zečević, predviđena je kazna zatvora od najmanje 10 godina do doživotne robije. Kada su stigli do sela Međugor, izvukao je telo iz vozila, naneo mu smrtonosne povrede u predelu vrata, a zatim ga bacio u napušteni bunar, prekrivši ga ćebetom. Pre nego što je sakrio telo, Zečević je video pozivom kontaktirao E.DŽ. i pokazao mu telo žrtve i svoje krvave ruke. sve vreme se smejao. Nakon zločina, odvezao se do Novog Pazara gde je oprao tragove krvi sa vozila, pozajmio novac od rođaka E.H. i kupio autobusku kartu za Austriju, gde je uhapšen dve nedelje kasnije po međunarodnoj poternici. Optuženi je izručen Srbiji krajem maja i trenutno se nalazi u pritvoru, čekajući suđenje pred Višim sudom u Novom Pazaru. Posebnu pažnju privuklo je regovanje Rijalde K. (28), bivše supruge Seada Z., iz Sjenice, žene zbog koje je, prema tvrdnjama tužilaštva, došlo do kobnog sukoba. Ona je tokom suđenja otišla u bolnicu kako bi dobila medicinsku pomoć, jer joj je pozlilo prilikom iznošenja detalja zločina.