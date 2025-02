Papić štitio zloglasni klan? Belivuk i Miljković su za uhapšenog biznismena na 'Skaju' imali posebno ime?

Ime kontroverznog biznismena Aleksandra Papića, koji je uhapšen 12. februara zbog sumnje da je učestvovao u malverzacijama u Javnom preduzeću EPS, kao i u pranju para, pominjano je više puta tokom suđenja vođama zloglasnog klana Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

U postupku za pranje novca stečenog kriminalom, sam Miljković je izjavio da je "roleks kristofer", sa urezanom posvetom "Za brata", dobio na poklon upravo od Papića i to "kao poklon za stvari koje je učinio za njega..."

U pitanju je, inače, sat čija je vrednost procenjena na skoro dva miliona dinara!

Papić je zbog toga bio pozvan kao svedok i pred Specijalnim sudom je priznao da poznaje Belivuka i Miljkovića, kao i da se s njima viđao u restoranima i kafićima, ali je tvrdio da sporni sat nije poklonio Miljkoviću, već drugom prijatelju za rođendan.

Tada nije objašnjavao kako zarađuje i odakle mu novac za luksuzan život i skupocene poklone prijateljima, dok je na poslednjem saslušanju izjavio da je nezaposlen i da "živi od ušteđevine", iako ima milione u nekretninama i luksuznim predmetima (?!)

Na lik i delo kuma nekadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića osvrnula su se i dvojica svedoka saradnika u krivičnom postupku protiv ovog klana, optuženog za seriju svirepih ubistava.

Aleksandar se u njihovim iskazima pominje kao moćnik iz senke koji je pomagao Belivuku i sa kojim je preko aplikacije "Skaj" bio u svakodnevnoj komunikaciji.

Uhapšeni biznismen sada tvrdi da je nezaposlen i da živi od ušteđevine

Tako je u martu 2023. svedok okrivljeni Bojan Hrvatin opisao Papića kao čoveka "koji je imao jake veze sa policijom". Kazao je da ga je "četiri ili pet puta video na stadionu Partizana (na kojem je bila baza klana, prim. aut) i da su Miljković i Belivuk uglavnom pričali sa njim":

- Moj zaključak je bio da je Papić imao jake veze sa policijom, da li kao zaposleni ili zato što nekoga poznaje. Mislim da je njegov nik nejm na 'Skaju' bio Šerif. Nekih dva meseca posle ubistva Gorana Veličkovića, Miljković je pričao sa Šerifom i on mu je dao informaciju da je neki momak uhapšen i da se sumnja da je on vozio Gorana 'smartom' ka Dunavu. Miljković se sutradan video sa Šerifom, jer je sumnjao da ga on provocira i da hoće da ispipa da li imamo neke veze sa tim.

Svedok okrivljeni je potom ispričao i da su Miljković i Belivuk nosili futrolu za ometanje kada su "radili" Lazara Vukićevića pa je Papić, pošto nije mogao da ih dobije, kontaktirao Vladimira Greka (jedan od optuženih, prim. aut), a on Marka Budimira (takođe jedan od optuženih) da bi se raspitao gde su, "jer se po policiji priča da je Veljko otet".

Prema saznanjima iz istrage, o povezanosti Papića i članova Belivukovog klana svedoči i više video-zapisa sigurnosnih kamera sa stadiona FK Partizan u Humskoj ulici, na kojime je navodno zabeleženo kako ulazi u njihove "bunkere".

U periodu njegovog vrtoglavnog "poslovnog uspeha", navodno se kretao po gradu sa obezbeđenjem i u vozilima sa rotacijama, kojima su upravljali ljudi sa značkama.

Bio i "Kralj"

I svedok okrivljeni Srđan Lalić, odgovarajući na pitanja Marka Miljkovića, potvrdio je da je Papića viđao na stadionu Partizana.

- Da li si ga u telefonu imao kao 'Kralja' (na engleskom The king prim. aut)? - pitao je Miljković.

- Da, to je osoba koju si ti nazvao 'Papi' - odgovorio mu je je Lalić.

- Da li ti je Papić ostao dužan za telefon - nastavio je okrivljeni.

- Ne - kratak je bio svedok.

Dijalog Miljkovića i Lalića prekinula je tada sudija Vinka Nikačević pitanjem "zbog čega je bitan Aleksandar Papić", na šta je Miljković odgovorio: "Zato što je sve to rađeno sa njim!"

Sudija Nikačević je u međuvremenu otišla u penziju pa je ovaj postupak formalno krenuo iznova, pred novim sudskim većem.

Autor: Snežana Milovanov