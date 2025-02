OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Podignuta optužnica protiv Radojka S. zbog nasilja na javnom skupu u Novom Sadu

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Radojka S. iz Kikinde (67) zbog sumnje da je 6. decembra 2025. godine oko 12 časova, tokom javnog okupljanja koje se održavalo u počast nastradalima prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, na uglu ulica Studentski trg i Uzun Mirkova, vršio nasilje na navedenom skupu, kojom prilikom su povređena četiri lica, od čega su dva lica zadobila teške telesne povrede, a dvoje lake telesne povrede.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi iz člana 344a stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 12 godina.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Radojku S. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Postoji opravdana sumnja da je Radojko S. 6. decembra 2024. godine oko 12 časova, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, upravljao svojim vozilom marke “Peugeot 107” iz pravca ulice Studentski trg ka Etnografskom muzeju, gde je na uglu sa ulicom Uzun Mirkova naišao na zastoj saobraćaja i izašao iz vozila, te negodovao i tražio da se okupljeni pomere sa kolovoza, nakon čega mu je jedan od oštećenih I.R. na pristojan način rekao da će skup i zastoj trajati još 7 minuta i zamolio ga da sačeka.

Međutim, Radojko S. je uzvratio da neće čekati, te se vratio u svoje vozilo i započeo kretanje vozilom pa je naglo, neočekivano i uz škripu guma skrenuo udesno ka Uzun Mirkovoj ulici i okupljenima na skupu, kojom prilikom je došlo do obaranja oštećenog S.Đ. na kolovoz, koji je zadobio tešku telesnu povredu u vidu preloma desne šake.

Istovremeno, došlo je do povređivanja A.S. koji je zadobio laku telesnu povredu u vidu sekotina na desnoj šaci, nakon čega je došlo do komešanja okupljenih koji su pokušavali da zaustave okrivljenog, ali je on ne obazirući se na njih velikom brzinom nastavio kretanje kroz masu u pravcu parka Kalemegdan i dalje dodajući gas.

Tom prilikom je vozilom udario u oštećenog A.D. koji je usled udarca zadobio tešku telesnu povredu u vidu preloma nadlaktice.

Prilikom tog udarca okrivljeni je vozilom nabacio oštećenog na oštećenu S.S.R, koja je usled toga pala i udarila glavom u žardinjeru te zadobila nekoliko povreda, koje zbirno predstavljaju laku telesnu povredu.

