Prema optužnici, sumnja se da su zaposleni iz Padinske Skele ignorisali povrede koje je zadobio osuđenik Stanimir Brajković, iako su, navodno, bili svesni u kakvom je stanju bio.

"Pregledala sam Stanimira Brajkovića dan pre nego što je preminuo, imao je vidljive povrede, ali mi je rekao da se veče pre okliznuo i pao na kantu za smeće. Kada sam mu dala terapiju, čak sam zamolila i druge zatvorenike iz njegove ćelije da mu se nađu, a oni su mi rekli: "Ništa ne brinite, mi mu pomažemo", ispričala je danas pred Višim sudom u Beogradu okrivljena lekarka Vesna Sredojević, kojoj se sudi zbog sumnje da je izvršila krivično delo nesavestan rad u službi u vezi sa smrću Stanimira Brajkovića (74), jednog od osuđenika iz Padinske Skele.

Pored lekarke Sredojević koja, inače, u ovoj ustanovi radi pune 23 godine, na optuženičkoj klupi našli su se i pripadnici Službe za obezbeđenje Slađan Kovačević, koji je zaposlen na mestu mlađeg nadzornika u KPZ Padinska Skela, kao i trojica komandira Dušan Komazec, Stefan Pavlović, Zoran Krstić. Podsetimo, prema optužnici, sumnja se da su pomenuti zaposleni ignorisali povrede koje je zadobio Brajković, iako su, navodno, bili svesni u kakvom je stanju bio.

Iz straha rekao da se okliznuo

- Brajkovića sam prvi put videla kada je pristupio u Zavod, tada sam ga pregledala kao i sve zatvorenike, imao je pritisak, rekao mi je da je sklon alkoholu i odmah mi je zatražio bensedin. Videla sam da je to čovek koji je bio izuzetno zapušten, živeo je sam i već je bio u godinama. Dan pre nego što je preminuo pregledala sam ga nakon što me je obavestio komandir da je Brajković rekao da je prethodne večeri pao. Videla sam da ima neko crvenilo na čelu, a potom sam pregledom ustanovila da ima jednu staru povredu i dve nove, i to je zadobio kako je rekao kada se okliznuo i pao - ispričala je danas okrivljena lekarka.

Podsetimo, penzionera Stanimira Brajkovića (74) iz Mladenovca, koji je izdržavao kaznu zatvora u Padisnkoj Skeli zbog neplaćene novčane kazne, od polovine januara do 4. februara 2024. godine, brutalno su mučili i ubili trojica osuđenika Srećko Stefanović (21), Saša Stanković (21) i Dalibor Petrović (23), koje Više javno tužilaštvo tereti za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Kako se sumnja, oni su ga svakodnevno tukli, šamarali, tako što su ga osumnjičeni Srećko Stefanović i Saša Stanković držali ispod ruke i šutirali ga kolenima u rebra i po nogama u predelu butina, dok ga je istovremeno osumnjičeni Dalibor Petrović udarao pesnicama po glavi i u predelu grudi, te ga šutirao kolenima. Dvojica njih su nesrećnog čoveka i seksualno zlostavljali na različite načine, a terali su ga i da pije mokraću iz šolje za kafu, tukli mokrim peškirima, dok mu je treći peškirom izvlačio jezik iz usta kako bi ga onemogućio da se požali komandirima na zlostavljanje i ponižavanje koje trpi. Brajković navodno i zbog straha ništa nije privljavivao.

"Beznačajne povrede"

Kako je danas pred Višim sudom ispričao okrivljeni vođa smene Slađan Kovačević, kada ga je komandir obavestio da Brajković ima povrede glave, on je, kako je rekao "odmah otišao i pitao za povrede i da li ga neko maltretira". Pokojni Stanimir je, prema rečima vođe smene, sve to negirao i dodao da je glavu udario dok je uzimao hranu.

- Tada smo uzeli izjavu i od njega i od ostalih zatvorenika sa kojima je delio ćeliju i nije bilo ništa sporno. Posle toga, 1. februara mi je javljeno da Brajković ima površinske povrede na grudima. Međutim, to nije zahtevalo da vanredno postupamo, s obzirom na to da ga je doktorka pregledala, a komandir mi je naglasio da je beznačajno - ispričao je okrivljeni Kovačević.

"Išla mu je tečnost na usta, nije mogao da diše..."

Okrivljeni Stefan Pavlović, komandir koji se našao na optuženičkoj klupi, ispričao je danas da je njegov prvi radni dan na toj poziciji bio upravo tog 3. februara, dan pre nego što je zatvorenik Brajković preminuo. Kako je rekao, tog dana niko od osuđenika iz sobe 14 gde je bio i Stanimir, nije želeo da napusti ćeliju i izađe u šetnju, međutim, to kako kaže, nije bilo ništa neuobičajeno, s obzirom na to da izlazak u šetnju zatvorenicima nije obavezan.

- Sutradan, 4. februara pola sata nakon što sam preuzeo smenu, osuđenici iz Brajkovićeve ćelije su lupali na vrata. Ušao sam i video ga kako mu tečnost izlazi iz usta i da teško diše, pokušali smo da mu pomognemo, međutim stanje mu se pogoršalo, došla je potom i hitna, pa smo morali da ga iz sobe prebacimo u ambulantu ispod. Nekoliko nas ga je nosilo u ćebetu, pokušana je i reanimacija, ali je nažalost preminuo - ispričao je okrivljeni Pavlović i potom se dotakao i trojice osuđenika Stefanovića, Stankovića i Petrovića, koje Više javno tužilaštvo tereti za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

- Sećam se i njih trojice, Srećko je bio redar na tom bloku, bio je malo bezobrazniji prema drugim licima tu, verovatno jer ih je poznavao od ranije, pa se tako ponašao. A svi su imali oko 20ak godina. U sobi gde je bio pokojni Stanimir bilo ih je šestorica. A bilo je više osuđenika nego što bi smelo po pripisima, čak su ponegde i dvojica spavali u istom krevetu ili su spavali po podu, klupama - tvrdi okrivljeni Pavlović, nakon čega je od suda zatražio i veštačenje izveštaja, iz razloga što je, kako tvrdi, "bilo cepanja papira, prepravljanja i dopisivanja izveštaja".

Nisu čuli da se išta čudno dešava u mračnoj sobi 14

Za sudsku govornicu stao je i okrivljeni komandir Dušan Komazec, koji je kobnog dana 4. februara Brajkovića obišao, kako kaže, tri puta, kada ga je pregledao i medicinski tehničar s obzirom na to da je taj dan bila nedelja i da Specijalna zatvorska bolnica nije radila.

- Brajković je sedeo kada smo ušli i rekao da mu nije baš najbolje, što su potvrdili i ostali zatvorenici sa kojima je delio ćeliju. Ali nakon što je medicinski tehničar konstatovao da je u redu, ja nisam uneo to u dnevni izveštaj jer nisam to smatrao vanrednim događajem - rekao je okrivljeni Komezac i dodao da nikada iz te ćelije nisu dopirala neka zapomaganja, mučenja, niti je ikad imao problem sa bilo kim od tih zatvorenika, a kako je ispričao, ni Brajković se nije žalio da ga neko maltretira.

Poslednji okrivljeni u ovom postupku, komandir Zoran Krstić, kratko se osvrnuo na kobni događaj, s obzirom na to da je na toj poziciji, kako kaže, počeo da radi tek 2. februara.

- Radio sam taj dan dnevnu smenu i nije bilo nikakvih problema, sutradan sam radio noćnu, najmanje osam puta obilazimo zatvorenike tokom noći, ali sve je bilo regularno. Tek 6. februara sam saznao da je Brajković preminuo. Ništa nisam znao o tome - kratko je rekao okrivljeni Krstić.

Podsetimo, pomenute zaposlene iz Padinske Skele, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tereti za krivično delo nesavestan rad u službi, za koje je zaprećena kazna do pet godina zatvora. Takođe, trojica osuđenika čekaju početak suđenja, s obzirom na to da se oni terete za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Autor: Jovana Nerić