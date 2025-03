Stanimir Brajković (74) brutalno je ubijen u ćeliji zatvora u Padinskoj skeli, a tamo je završio jer nije imao novca da plati novčanu kaznu zbog petarde koja je bačena sa terase njegovog stana. Zbog sumnje da su ignorisali povrede od kojih je Brajković preminuo juče su se na optuženičkoj klupi našli zaposleni u zatvoru koji su izneli odbranu.

Na optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u koju je "Blic" imao uvid, nalaze se vođa smene - Slađan Kovačević, komadiri - Dušan Komazec., Zoran Krstić i Stefan Pavlović, kao i Vesna Sredojević, doktorka iz Kazneno-popravnog zavoda "Padinska skela".

Prema optužnici, oni su smene ostavljali u "redovnom stanju", te se iz toga može zaključiti da su ignorisali povrede koje je zadobio Stanimir Brajković, a detalje pročitajte u odvojenoj vesti.

"Rekao je da se okliznuo i pao"

Prva za govornicu je izašla doktorka - Vesna Sredojević.

- Stanimira Brajkovića sam prvi put videla kada je pristupio u Zavod. Tada sam ga pregledala kao i sve zatvorenike. Imao je pritisak, rekao je da je sklon alkoholu i odmah je zatražio bensedin. Videla sam da je to čovek koji je bio izuzetno zapušten. Živeo je sam i već je bio u godinama - rekla je Sredojević.

Ona je dodala da Brajkovića pregledala dan pre nego što je preminuo, a nakon što ju je obavestio komandir da je Brajković rekao da je prethodne večeri pao.

- Videla sam da ima crvenilo na čelu, a potom sam pregledom ustanovila da ima jednu staru povredu i dve nove. To je zadobio, kako je rekao, kada se okliznuo i pao - rekla je Sredojević.

Iskaz Vesne Sredojević koji je dala na saslušanju u tužilaštvu pročitajte u odvojenoj vesti.

"Komandir mi je naglasio da je beznačajno"

Vođa smene, Slađan Kovačević, ispričao je pred Višim sudom da ga je komandir obavestio da Brajković ima povrede glave.

- Odmah sam otišao i pitao za povrede i da li ga neko maltretira. Sve je negirao i dodao da je glavu udario dok je uzimao hranu - rekao je Kovačević.

On je dodao da su tada uzeli izjavu od Brajkovića i ostalih zatvorenika sa kojima je delio ćeliju.

- Ništa nije bilo sporno. Posle toga, 1. februara, javljeno mi je da Brajković ima površinske povrede na grudima. Međutim, to nije zahtevalo da vanredno postupamo jer ga je doktorka pregledala, a komandir mi je naglasio da je beznačajno - rekao je Kovačević.

"Osuđenici su lupali na vrata"

Komandir, Stefan Pavlović, ispričao je da je dan pre nego što je Brajković preminuo, niko iz sobe gde je bio Brajković nije želeo da napusti ćeliju i izađe u šetnju. Kako je objasnio, to nije bilo ništa neuobičajeno jer izlazak u šetnju nije obavezan.

- Sutradan, pola sata nakon što sam preuzeo smenu, osuđenici iz ćelije u kojoj je bio Brajković su lupali na vrata. Ušao sam i video kako teško diše. Pokušali smo da mu pomognemo, ali stanje se pogoršalo. Došla je i Hitna pomoć. Nekoliko nas ga je nosilo u ćebetu do ambulante. Pokušana je reanimacija, ali je nažalost preminuo - rekao je Pavlović.

"Ništa nisam znao o tome"

Komandir Zoran Krstić, rekao je da je 2. februara radio dnevnu smenu i da nije bilo nikakvih problema.

- Sutradan sam radio noćnu. Najmanje osam puta obilazimo zatvornike tokom noći. Sve je bilo regularno. Saznao sam tek 6. februara da je Brajković preminuo. Ništa nisam znao o tome - rekao je on.

"Nisam to smatrao vanrednim događajem"

Komandir, Dušan Komazec, rekao je pred sudom da je kobnog dana obišao Brajkovića tri puta.

- Brajković je sedeo kad smo ušli. Rekao je da nije baš najbolje. To su potvrdili i ostali zatvorenici. Nakon što je medicinski tehničar kontatovao da je Brajković u redu, to nisam uneo u dnevni izveštaj jer nisam to smatrao vanrednim događajem - rekao je Komazec.

On je dodao da "nikada iz te ćelije nisu dopirala neka zapomaganja, mučenja".

- Brajković se nije žalio da ga neko maltretira - rekao je Komazec.

Kažnjen zbog petarde

Stanimir Brajković (74) iza rešetaka je završio jer nije imao novca da plati novčanu kaznu od 30.000 dinara zbog petarde koja je bačena sa terase njegovog stana za doček Nove godine, odnosno 31. decembra 2020. godine.

Presuda u koju je "Blic" imao uvid otkriva kako je Stanimir B. (74) završio iza rešetaka, gde je na kraju ubijen.

Brutalno zlostavljali žrtvu

Srećko S. (20), Saša S. (21) i Dalibor P. (21) koji su osumnjičeni da su u februaru ove godine brutalno zlostavljali i mučili Stanimira B. (74) u ćeliji zatvora u Padinskoj skeli robijali su zbog kazni za prekršaje koje nisu imali ili hteli da plate.

Prema naredbi o sprovođenju istrage, osumnjičeni su od polovine januara do 4. februara 2024. godine u KPZ Padinska skela zajednički izvršili krivično delo i pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju lišili života oštećenog Stanimira.

Sumnja se da su oni, u sobi u kojoj su zajedno boravili, nesrećnog čoveka svakodnevno psihički, fizički i seksualno zlostavljali, pošto mu je nestalo novca kojim je u zatvorskoj kantini kupovao namirnice za osumnjičene.

Svakodnevno su ga šamarali, tukli nogama i rukama u predelu glave i tela, a jednom prilikom ga je Dalibor P, kako se sumnja, kolenom udario po telu i rebrima, dok ga je drugom prilikom seksualno zlostavljao drškom od metle.

Autor: Dubravka Bošković